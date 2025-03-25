狼來了！　賴神又拿中共恐嚇台灣人

▲賴清德與民進黨現在就正在扮演這樣的角色，為了一時的大罷免勝利，行損傷國家長期利益的可惡作為。（圖／民進黨提供）

●汪葛雷／網路媒體工作者

《狼來了》是《伊索寓言》中的一則寓言，是大家耳熟能詳的故事，大意就是告訴我們過度的警報會造成「警報疲勞」，因此應慎發警報，避免等真的危機到來時，大眾已麻木而不願做出及時的反應。

讓民眾陷入「警報疲勞」 這樣的政黨將成為罪人

我們的確受到外力威脅，所以政府與人民平時維持一定程度的警戒，保護國家安全，必要時為國家犧牲奉獻，是理所當然的。

但這並不等於我們需要陷入「警報疲勞」中，若有政黨為了一己之力，過度煽動民眾的恐慌心理，最終導致關鍵時刻民眾無法做出恰當反應，這樣的政黨無疑是國家社會的罪人。

非常遺憾的，賴清德與民進黨現在就正在扮演這樣的角色，為了一時的大罷免勝利，行損傷國家長期利益的可惡作為。

展望年內的大罷免，局勢已經非常清楚，民進黨拿不出任何國家建設的願景，拿得出來的始終還是只有「反中」這一招，為了衝罷免藍委同意票票數，民進黨正積極利用行政、檢調、司法、監察、網軍、青鳥等勢力，無限放大渲染中共的威脅性。

舉例來說，近日行政院積極迎合八炯等親綠網紅主張，嚴查是否有台灣人持有中國身分證，一旦查到就要依法開除中華民國籍。雖說鬧出八炯聲稱20萬人擁中國身分證，內政部卻只查到14案的大笑話，但獵巫仍繼續如火如荼進行中，最新進展是炒作親中藝人黃安有中國身分證，雖然「就是查不到實證」，但也吵了幾天新聞。

「台灣人持中國大陸身分證」這件事，到底嚴重不嚴重？當然有一定嚴重性，否則當年也不會制定相關的法律規章。但實質上一個人賣台與否「差那一張證嗎？」當年傅作義女兒被中共滲透，說服她老爸投降時，真的手上就有一張「中共黨證」嗎？當年我國國防部軍情局滲透劉連昆，在大陸開展秘密情報工作時，就有先「發證」嗎？

高調查辦陸配 猶如中世紀燒死女巫行為

由上可知，證不證的被渲染到如此大的地步，已成假議題了。主張武統的陸配也是同理，幾個在台灣社會階層與知名度都不高的陸配，真能成什麼氣候？若她們真是能扮演關鍵作用的角色，豈會如此高調？

高調查辦大陸地區身分證持有者與武統陸配，這和中世紀以火刑燒死女巫的行為，根本是同樣邏輯，滿足群眾的「惡趣味」。賴清德要滿足的群眾當然是青鳥，青鳥恨不得把全體不同意見者都開除國籍，如此選舉永遠勝選「永無後患」，但實際上做不到，只好找兩顆難以自救的「軟柿子」開刀，藉由剝奪他們政治身分，達到類似於「火刑」的效果。實質上對國防的正面效果，根本趨近於零。

當然，賴政府也不會只鎖定軟柿子，檢調已大刀出擊，成日搜索藍委與藍黨部辦公室，縱使把國家機器的信譽一次梭哈光也在所不惜，就是要用盡一切資源把不同意見者打成中共同路人，天天在2300萬人耳邊放「快點用力罷藍委」的警報。

然而，大罷免與民進黨過往所有的選舉不同，大罷免是專屬藍大於綠選區的遊戲，綠營南部鐵票區頂多只能在網路上吶喊，實際投票時一票都幫不了，與幾年前四大公投綠營可靠南部投票動員扭轉局面的狀況，可謂完全不同。

面對「民智已開」、「警報早已疲勞」的中北部，賴清德與青鳥仍在迷信同溫層，反覆拿老梗洗腦人，實在是讓人看了又好氣又好笑。

狼來了，狼來了，賴神又拿中共恐嚇台灣人了，煩不煩啊！

▼高調查辦大陸地區身分證持有者與武統陸配，這和中世紀以火刑燒死女巫的行為，根本是同樣邏輯，滿足群眾的「惡趣味」。（圖／記者林敬旻攝）

►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。