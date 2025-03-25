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狼來了！　賴神又拿中共恐嚇台灣人

我們想讓你知道…高調查辦大陸地區身分證持有者與武統陸配，這和中世紀以火刑燒死女巫的行為，是同樣邏輯。青鳥恨不得把全體不同意見者都開除國籍，如此選舉永遠勝選「永無後患」。

▲▼賴清德出席第二十屆第五次縣市暨勞工黨部主委會議。（圖／民進黨提供）

▲賴清德與民進黨現在就正在扮演這樣的角色，為了一時的大罷免勝利，行損傷國家長期利益的可惡作為。（圖／民進黨提供）

●汪葛雷／網路媒體工作者

《狼來了》是《伊索寓言》中的一則寓言，是大家耳熟能詳的故事，大意就是告訴我們過度的警報會造成「警報疲勞」，因此應慎發警報，避免等真的危機到來時，大眾已麻木而不願做出及時的反應。

讓民眾陷入「警報疲勞」　這樣的政黨將成為罪人

我們的確受到外力威脅，所以政府與人民平時維持一定程度的警戒，保護國家安全，必要時為國家犧牲奉獻，是理所當然的。

但這並不等於我們需要陷入「警報疲勞」中，若有政黨為了一己之力，過度煽動民眾的恐慌心理，最終導致關鍵時刻民眾無法做出恰當反應，這樣的政黨無疑是國家社會的罪人。

非常遺憾的，賴清德與民進黨現在就正在扮演這樣的角色，為了一時的大罷免勝利，行損傷國家長期利益的可惡作為。

展望年內的大罷免，局勢已經非常清楚，民進黨拿不出任何國家建設的願景，拿得出來的始終還是只有「反中」這一招，為了衝罷免藍委同意票票數，民進黨正積極利用行政、檢調、司法、監察、網軍、青鳥等勢力，無限放大渲染中共的威脅性。

舉例來說，近日行政院積極迎合八炯等親綠網紅主張，嚴查是否有台灣人持有中國身分證，一旦查到就要依法開除中華民國籍。雖說鬧出八炯聲稱20萬人擁中國身分證，內政部卻只查到14案的大笑話，但獵巫仍繼續如火如荼進行中，最新進展是炒作親中藝人黃安有中國身分證，雖然「就是查不到實證」，但也吵了幾天新聞。

「台灣人持中國大陸身分證」這件事，到底嚴重不嚴重？當然有一定嚴重性，否則當年也不會制定相關的法律規章。但實質上一個人賣台與否「差那一張證嗎？」當年傅作義女兒被中共滲透，說服她老爸投降時，真的手上就有一張「中共黨證」嗎？當年我國國防部軍情局滲透劉連昆，在大陸開展秘密情報工作時，就有先「發證」嗎？

高調查辦陸配　猶如中世紀燒死女巫行為　

由上可知，證不證的被渲染到如此大的地步，已成假議題了。主張武統的陸配也是同理，幾個在台灣社會階層與知名度都不高的陸配，真能成什麼氣候？若她們真是能扮演關鍵作用的角色，豈會如此高調？

高調查辦大陸地區身分證持有者與武統陸配，這和中世紀以火刑燒死女巫的行為，根本是同樣邏輯，滿足群眾的「惡趣味」。賴清德要滿足的群眾當然是青鳥，青鳥恨不得把全體不同意見者都開除國籍，如此選舉永遠勝選「永無後患」，但實際上做不到，只好找兩顆難以自救的「軟柿子」開刀，藉由剝奪他們政治身分，達到類似於「火刑」的效果。實質上對國防的正面效果，根本趨近於零。

當然，賴政府也不會只鎖定軟柿子，檢調已大刀出擊，成日搜索藍委與藍黨部辦公室，縱使把國家機器的信譽一次梭哈光也在所不惜，就是要用盡一切資源把不同意見者打成中共同路人，天天在2300萬人耳邊放「快點用力罷藍委」的警報。

然而，大罷免與民進黨過往所有的選舉不同，大罷免是專屬藍大於綠選區的遊戲，綠營南部鐵票區頂多只能在網路上吶喊，實際投票時一票都幫不了，與幾年前四大公投綠營可靠南部投票動員扭轉局面的狀況，可謂完全不同。

面對「民智已開」、「警報早已疲勞」的中北部，賴清德與青鳥仍在迷信同溫層，反覆拿老梗洗腦人，實在是讓人看了又好氣又好笑。

狼來了，狼來了，賴神又拿中共恐嚇台灣人了，煩不煩啊！

▼高調查辦大陸地區身分證持有者與武統陸配，這和中世紀以火刑燒死女巫的行為，根本是同樣邏輯，滿足群眾的「惡趣味」。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸配亞亞在台灣國際家庭互助協會陪同下召開記者會賴清德與民進黨現在就正在扮演這樣的角色，為了一時的大罷免勝利，行損傷國家長期利益的可惡作為。

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