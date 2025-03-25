永久居留非絕對　「亞亞」請別在台灣！

▲國家可以不准不受歡迎的人進來，也可以把廢止原本同意外國人進來的簽證，讓他出去，這就是一個國家的基本行政權力，外人有什麼置喙的餘地。（圖／翻攝抖音）

●呂秋遠／律師

關於移民這種事是這樣，在取得正式公民權，成為這個國家的國民之前，即便有永久居留權，國家當然有權力可以廢止。

為什麼？因為即便有永久居留權，也還是外國人，為什麼自己國家的憲法要保障這個外國人？一個國家的憲法中，諸多自由的保障，都只能保障本國人。這個國家可以不准不受歡迎的人進來，也可以把廢止原本同意外國人進來的簽證，讓他出去，這就是一個國家的基本行政權力，外人有什麼置喙的餘地？

廢止亞亞居留剛好而已 「要毀我家」何必保障言論自由？

所以我現在搞不懂部分政客與法學專家，以及所謂的協會到底在煩惱什麼？違反人權？就說了，外國人入出境准許與否，是國家的行政權力意志的展現，與人權無關。居留也是一樣的，不是我國國民，就無權享受我國憲法賦予的權利。不讓一個外國人入境或居留，基本上不用理由，也不用解釋。

更何況，這幾位中國籍配偶，根本就無視於我們的國民情感。各位想想，她住在我們這塊土地上，有可能會成為我國公民，未來可以跟我們一起投票，享受健保等等社會資源，卻一直說我們很爛、早晚被中國武力統一，五星旗要插滿全台灣，你有事嗎？還沒成為公民就這樣，以後成為公民，那豈不是天天對自己同胞比中指？

永久居留證，只是成為一個國家公民前的試用期，每天恐嚇台灣人，說台灣非常落後，要求中國政府盡快以戰爭的方式侵略台灣，殺害我們的同胞，我們會同意她繼續在台灣生活？這種話，應該只有王鴻薇等人說得出口了。

現在還有人這麼說，覺得這樣的做法讓他們骨肉分離，可是，重點不就是，她不應該先違反兩公約，不該鼓吹戰爭，傷害我國國民感情嗎？如果要為了不讓他們骨肉分離而不應該遣返，我會建議，既然這麼喜歡祖國侵略台灣，全家人一起回去享受社會主義的鐵拳就好。否則，監獄裡的囚犯也不想骨肉分離，難道就這麼放出來了？

敵國亡我之心不死，每天都有軍機侵擾台灣。針對贊同侵略台灣的外國人，廢止他們的居留簽證，剛好而已。你要毀掉我家，還要保障你的發言權與你從來都沒擁有過的言論自由，到底我們是要有多賤？

最後，我相信大部份與台灣人結婚的外國籍配偶，都想要台灣永遠保有民主與自由，畢竟台灣是他們新的安生立命之處。請不要嘗試任何方式，毀掉這個保護我們生活的一切，更何況，你根本就還不是我們的公民。

亞亞，請別在台灣了。畢竟台灣毀了，你可以回中國，我們毀了，只能去新疆了。

▼台灣毀了，亞亞可以回中國，但我們只能去新疆了。（圖／記者林敬旻攝）

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