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藍白被民進黨定位為「境內敵對勢力」　還不驚醒力抗？

我們想讓你知道…在野立委無區別地被打成「中共同路人」，立法院被指控為「中共介入的立法院」，罷免團體將「淨化立法院」做為大罷免理由。執政黨操弄到這個地步，在野黨還在憲政體制的夢幻中進行民主競爭嗎？

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲賴清德總統將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，同時頒布「17條」應對策略。（圖／總統府提供）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

賴清德總統將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，同時頒布「17條」應對策略。在此同時，「大罷免」浩浩蕩蕩展開，而國民黨應對無力，罷免連署迄今尚未破蛋，民眾黨猶在作壁上觀，沉浸在位柯文哲平反的夢幻中。

兩黨已被民進黨定位為「境內敵對勢力」，且被與對岸的「境外敵對勢力」勾連起來，猛力往死裡打。如果還不驚醒已到生死存亡關頭，再不奮力一搏，則前程險矣！

民進黨利用所謂「更大的民主」　進行殲滅戰

兩個月前，賴清德以黨主席身分表示，「民進黨應尊重公民團體的自主性，並謙卑傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤」。現在他以黨主席裁示，要求民進黨公職全力投入以大罷免為主題的宣講活動。

在民進黨全台宣講活動後，在野的國民黨和民眾黨也動員投入反罷免各地開講，但動員力道尚未臻於選舉造勢；相較於民進黨，顯然力有不及。

民進黨立法院總召柯建銘是對國民黨和民眾黨進行大清洗的總司令，早在去年就預言「大罷免」潮即將來臨，最後國民黨所有立委，包括不分區立委全部再見，深藍、紅統的國民黨壽終正寢。

他又說，在這歷史關鍵的時刻，大罷免時代是大家出來保衛國家、家園、生命財產安全；「台灣人民每個都是鍾馗，我們一起來除妖吧」，「偉大的時代來臨、國家軸線翻轉了，出賣國家的妖魔鬼怪一定掃入歷史焚化爐」。

他對民眾黨也沒有好話，針對民眾黨代理主席黃國昌嗆民進黨主席賴清德要下令禁止大罷免，柯建銘說，黃國昌、國民黨團總召傅崐萁已在政治上被判死刑，「兩人出賣國家」很清楚。這還不夠清楚嗎？兩個在野黨被繩子綑綁在一起，拿棍棒毒打，恨不得一起打死丟到河裡。

這已經不是民主競爭的常態，而是在反中、抗共非常時期的非常作法，民進黨正利用所謂「更大的民主」手段，對兩個在野黨進行殲滅戰。除了「大罷免」之外，檢調系統全力配合，如鷹犬般撲向兩黨關鍵性人物，妄圖置其於死地。

目前政治權力已然全面集中於民進黨手中，在檢調偵辦、大罷免與認知作戰同時全面啟動後，威力非常可觀，在野黨即便不死也是半條命。

▼民進黨利用所謂「更大的民主」手段，對兩個在野黨進行殲滅戰，檢調系統全力配合，如鷹犬般撲向兩黨關鍵性人物，妄圖置其於死地。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼傅崑萁 黃國昌 藍白聯手提案凍漲電價 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

鬥爭超越民主規則　將在野與中國綁在一起「推入紅水」

賴清德總統意志力堅強，面對總統、國會「雙少數」執政，他的選擇不是協商，更不是聯合政府，而是毫無保留的對抗，並且多管齊下，先進行體制內對抗，行政院覆議立法院通過的法案，再聲請憲法法庭判決，進而升高到直接訴諸民意，走上全台街頭，宣講在野政黨的種種不是，全面發起罷免在野區域立委。猶有不足，發動「戴紅帽」攻勢，將在野黨與中國綑綁在一起，升高對中敵意，再將在野黨推入洪（紅）水中。

這種鬥爭方式已經超越民主的權力遊戲規則。罷免原是民主政治的糾正手段之一，但如果並非針對不適任的民選公職人員，而是為了翻轉國會結構而採取的常態手段，等於是不服原先的選舉結果，企圖予以逆轉。這樣的「大罷免」乃至「全罷」，本身就是反民主行為，目的在於回到權力完全不受節制的全面執政時代。

國會多數議事的正當性已被完全否定，加上司法與監察權自我框限，部分公民團體寧為側翼與打手，言論自由的邊界被不斷限縮，同時大肆渲染中國大陸的威脅與滲透，並以此做為攻擊在野黨的理由。

在野立委無區別地被打成「中共同路人」，他們所控制的立法院被指控為「中共介入的立法院」，罷免團體甚至將「淨化立法院」做為大罷免的理由。執政黨操弄到這個地步，在野黨還在憲政體制的夢幻中進行民主競爭嗎？

民進黨是在威權體制下從街頭革命打出來的剛強政黨，鬥性堅強，行事凶狠，不擇手段，窮盡所有資源投入對敵作戰。民進黨政府不惜進行「準戒嚴」的政治操作，欲藉「大罷免」走向威權獨裁體制，一步步消滅在野勢力。

國民黨和民眾黨既然已經被視為「境內敵對勢力」，如果還不警覺情勢之艱險，仍然以民主承平時代的態度與方法應對，仍然溫良恭儉，仍然各自盤算，下場將會很慘，不只葬送自己的政治能量，甚至將使台灣民主大倒退，讓一黨獨裁的爛戲在台灣的土地上盛大公演。

▼在野立委無區別地被打成「中共同路人」，他們所控制的立法院被指控為「中共介入的立法院」，罷免團體甚至將「淨化立法院」做為大罷免的理由。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團召開 請君入甕 請君入罷 國民黨將被掃進歷史焚化爐 記者會 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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