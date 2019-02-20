畢殿龍／國民黨如何營造2020「韓國瑜之局」

▲韓國瑜日前搭直升機視察愛河。（圖／高雄市政府）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。



臺灣各大電視及平面媒體爭論不休的是，韓國瑜會不會參選2020、國民黨應不應將韓國瑜佈置在2020選戰大局之中？如此簡單的選擇為何造成臺灣社會的困擾、整個藍營的焦慮？

藍營焦慮的是，假如不將韓國瑜納入2020選戰佈局，可能會在2020奪回全面執政的道路上功虧一簣。大意是說，如果柯文哲參選，國民黨現有的朱立倫、王金平、吳敦義等幾個「太陽」的贏面不高，必須動員或徵召韓國瑜參選；如果柯文哲不選，主張韓國瑜參選的人，尤其是國民黨有意參選立委的人，期待就沒那麼強烈。

問題是柯文哲有可能不選嗎？筆者早就作出判斷，柯文哲不可能不參選。帶職參選對他不但有益無害，也是他政治生命最好的延續。除非他決定退出政壇。目前根據他一些列的言行更可確定他必定參選，即便之後民調低於蔡英文、朱立倫等。再懷疑柯文哲選不選只能是國民黨自己麻醉自己。

柯文哲的民調會低於蔡英文和國民黨的韓國瑜之外的幾個「太陽」嗎？筆者的觀察是絕對不會。這種判斷看似匪夷所思，其實深入全面瞭解庶民的心理、網路的輿論就能知道。

現實面看也許綠營通過打韓國瑜拉抬蔡英文的聲勢，進而邊緣化柯文哲和國民黨的幾個「太陽」，讓柯文哲的網路影響力下降。這種舉動不會讓自己變成第一名，但極可能變成第二名。他們賭的是韓國瑜不參選。萬一參選，因為柯文哲和韓國瑜同質性和粉絲重疊的緣故，最終關頭會有「二擇一」的取捨，反而會讓自己機會大增！

藍營精英人物也有聲音說，「國民黨不能窮得只剩下韓國瑜」，建議國民黨中央不必考慮韓國瑜參選的因素，應靠國民黨有意參選的政治人物的努力打敗柯文哲。但這種可能性正變得越來越小。

柯P的優勢基本盤：無政黨包袱、年輕人支持度高

原因是：其一，韓國瑜、柯文哲個人特質和網路聲量在選舉到來時都無法學習和超越。人們不再喜歡傳統的吞吞吐吐、閃閃爍爍，說著各種風格等同廢話的文青語言的虛偽和不能給民眾一個未來明確方向的政治人物。讓民眾最終做出選擇時，多數民眾，尤其是年輕人，一定是傾向韓國瑜、柯文哲這樣非典型的政治人物。

其二，藍、綠寄希望於對柯文哲的打壓或他自身犯錯拉近彼此差距的想法也靠不住。民眾對傳統政治人物的虛偽和惡鬥，產生的盲目跟隨，給他們包容度很高。這也是柯文哲偶有失言也會被原諒的原因。對傳統政治人物的反動，不僅僅是臺灣，美國、巴西、菲律賓等國無不如此。

其三，柯文哲參選「船小好調頭」，沒有國民黨候選人產生的困擾和內耗。

國民黨有意參選的幾個巨頭，明爭暗鬥正在耗盡民眾對他們的最後一點期待。韓國瑜在和民進黨爭論兩岸政策的時候，本是這些有意參選的政治人物，趁機拉高自己聲量、改變自己形象的時候。但他們都還習慣於自己一貫的兩岸論述安全區和舒服區。要麼默不作聲、要麼閃閃爍爍。更要命的是為初選規則費盡心機。失去了韓國瑜為他們營造的最好、也是最後的機會。

其四，韓國瑜被拱參選總統的聲勢來得比預想更早、更強烈，由南到北席捲全臺。這點對柯文哲的影響是，假如國民黨派出來的不是韓國瑜，包括藍營的很多民眾表示，寧可把票投給柯文哲。不要小看民眾這種情緒的宣洩。傳統政治人物也必須判斷這種選擇對選情的影響。只要自己的支持者有一部分投給柯文哲，其結果就是柯文哲當選，甚至蔡英文獲利。

柯文哲必定參選、國民黨的幾個太陽很難超越柯文哲情勢明朗的情況下，國民黨臺面上的政治人物只要不是過於自負、自私，問題就能迎刃而解。幾個要參選的政治人物也可以找到自己最合適的戰鬥位置。

藍營「太陽們」的最佳戰鬥位置

試分析如下：假設若韓國瑜參選，參選之時就宣佈一人比如朱立倫作為行政院長。讓行政院長附帶有部分民意。這也作為呼應民眾「雙首長制」的一個初步改革。成為2020選舉的一個亮點。

王金平不要認為現在還是自己的時代，以為有超強「喬」和動員能力就足夠，更不是自己承諾只做一屆，就能贏取認同。尤其不要用幫過韓國瑜就情義綁架。領導人的位置畢竟不是用來滿足自己的愛好和彌補缺憾的。既然可選出能連任的領導人，何必遷就一個人的欲望呢？如能甘願做韓國瑜的副手，一定是最佳的選擇。

吳敦義被很多有識之士稱作是被低估和沒有被公平對待和評價的政治人物。他對國民黨貢獻巨大。但這並不代表給你參選的資格就能當選。如從大局著眼不但讓自己成為「造王者」，自己以黨主席的優勢，主動結合韓國瑜，副總統或立法院院長的位置會優先自己選擇。也讓自己為國民黨的貢獻發揮到極致。外界形象也會徹底改觀，黨主席甚至可以不用辭去，享受更多的尊榮。

上述政治人物還有一個既能納入韓國瑜、又能給自己一個最後機會的方式。就是展開多場參選者的公開辯論會，徵召韓國瑜參加辯論「陪練」。無論韓國瑜最終參選與否，韓國瑜對兩岸政策的論述對其他參選人都有一個「鰻魚效應」。而韓國瑜對這個過程非總統候選人的全程參與，還可成為進可攻、退可守的騎兵。如果辯論結束社會認同度超過韓國瑜，就出線。最大限度保留選出最能贏的人，也可避免「換柱」、「換朱」對藍營的傷害。

行文至此，筆者陡然發現，自己並不比國民黨們更聰明。他們還在困擾是因國民黨有決策能力的人，放不下自己最後和最大的為臺灣服務的機會，也許並非都是出於自私。其實，政治人物面對服務民眾，不但要有「舍我其誰」的自信和擔當，更要有「成功不必在我」的胸懷和覺悟。打開胸懷，各種困擾都可輕鬆化解。2020大選韓國瑜就會渾然局中。

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