尤里安／不可或缺的電子作戰　攻守兼備

▲電子作戰是支撐現代聯合作戰行動的基礎，攻守兼備的電子作戰也是能否取得主動權的關鍵。（圖／美國國防部）



●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

隨著美、中冷戰態勢逐漸成型，雙方的對峙態勢也逐漸升高。即便一時三刻間爆發熱戰的可能性仍舊有限，但爭取作戰優勢的競逐早已進入白熱化。除了近來蔚為話題的網路空間作戰之外，另外一個鮮少為人注目但卻攸關戰役勝負的場域就是電子作戰（EMS）。特別是在戰場環境複雜又受到諸多地理條件限制的印太區域中，如何能夠制敵機先，決勝於千里之外就取決於能否在電子作戰中取得主動優勢，尤其對於高度強調以聯合作戰能力彌補數量和距離劣勢的美軍而言，確保電子作戰優勢更是不可或缺的要件。

神鬼交鋒，電子戰攻防作需想定

電子作戰雖然沒有實體戰場，但根據美國防部的定義，電子作戰空間乃是指所有的電磁頻段，從紅外線、X光乃至於各種通訊與雷達頻段都是電子作戰的範疇。特別是在現今網路化中心作戰概念下，下至單兵、上至後方高司都隨時需要暢通無阻的通訊協助。

▲美軍在反恐戰爭中雖然大量引進電戰設備，但因用途侷限於反叛亂作戰，因此對於海空聯兵作戰幾無效果。（圖／美國國防部）

不過就另一方面來看，網路作戰和電子作戰也有其本質上的差異。因為網路作戰是以敵軟體為攻擊目標，而且在網路空間中並沒有絕對性的宰制權，這也是使用網路攻擊武器必須精確掌握時機的主因，不然防禦者很快就能夠以其人之道還治其人之身。相較之下，電子作戰的主要目的則是在於確保我方運用各種電磁波段的相對自由，並且在此同時阻止敵方使用各種電磁波段遂行指管通情監偵作業。

門檻降低

電子作戰雖然歷史悠久，但隨著數位化科技普及和軍民科技水準逐步拉近，讓原本差距極為顯著的電子作戰能量差距開始快速縮小。過去美國因為掌握許多關鍵技術，因此在電子作戰發展上向來大幅領先其他對手，但在全球化浪潮影響下，許多急起直追的對手透過各種情報手段得以取得大量關鍵科技和零件，而且利用美國在21世紀初的反恐戰爭泥沼迎頭趕上，而其中最明顯的當然就是俄羅斯和中國。

中國在電子作戰領域中也有長足進步。過去中國因為在微電子和數位科技發展上與西方有顯著差距，因此向來強調以電戰攻擊優先，藉此彌補在電戰防護和電戰支援上的弱點。特別是在針對西方國家的衛星指管通情優勢上，中國大力發展包括電磁脈衝和雷射武器在內的硬殺手段。不過即便如此，美軍對於中國電戰能力的評估仍舊相當保守。但是隨著改革開放所帶來的經濟起飛，中國開始有大量管道接觸數位科技，並且透過各種手段快速提升科技水準彌補代間落差。

風雲再起，從電子作戰角度看中國南海作為

雖然目前大多數針對中國南海軍事作為的分析都集中在國際關係和地緣戰略角度，但如果從電子作戰的角度來看，中國不顧國際觀感和引發區域緊張強行推動填海造陸和島礁要塞化的作為其實有其獨到之處。雖然在要塞島礁上的武器裝備引人注目，但更令人憂心的是中國在南海利用島礁所獲得的電子作戰縱深。就以中國在南海所占領的華陽礁為例，由於位在南海中央位置，因此島礁上的高功率雷達站和電戰系統讓中國的有效監偵範圍大幅擴大到中南半島南部和菲律賓的巴拉望島。

美、中在印太區域的衝突態勢早已今非昔比，而且在可預見的未來只會更加趨近爆發邊緣，因此美軍和盟國都已經積極開始針對中國軍事作為整軍備戰，希冀藉此遏止中國野心。而對身處第一島鏈前緣的台灣來說，此種沛然莫之能禦的趨勢若未能正確因應，將對國家戰略利益造成不可挽回的巨大損害。

▲俄軍基於實戰經驗已經大量部署電戰攻擊與支援設備，讓俄軍得以在敵軍作戰效率降低的優勢下快速揮軍。（圖／俄羅斯國防部）

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