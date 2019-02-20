【精神科醫師剖析】過度重視養生，其實是自戀的人？

▲生酮飲食。（圖／pixabay）

（編按：提倡生酮飲食和細胞分子矯正的名醫謝旺穎，因肝膿瘍引發敗血性休克，13日不敵病魔去世，傳出他未接受傳統正規療法，僅以調整飲食及營養素提升自己免疫力的方式治療，沒想到病情卻急轉直下，最終45歲英年早逝，引起外界喟嘆。）

●沈政男／台大醫學系畢業，精神科醫師。

從臉書得知，一位長期在網路宣揚食療、營養素或者自然療法、另類醫療的醫生，中年男性，在罹患了肝膿瘍幾個月以後，在未能接受完整抗生素與其他正統醫療之下，這兩天過世了。

這應該是這類或諱疾忌醫，或懷疑正統醫療，轉而投向小眾、充滿個人特色的養生保健與治病方法的最慘悲劇。有聽過罹癌不治療而過世，也有聽過一般人諱疾忌醫而受害，從沒聽過只是肝膿瘍，而且本身是醫生，結果竟然因為延誤治療而送命。

我長期關注疾病認知、就醫態度與保健行為，以後應該會形成一套完整的論述，現在只是想說，真的，從心理學的角度來看，過度養生、保健，尤其是崇尚小眾、充滿個人特色，甚至形成了一套佈滿儀式、準則，這個不能吃、那個要挑掉，每天早上要弄這、晚上要做那，然後儘量不到診所醫院看病，都靠自己相信的那套方法來處理，一直到火燒屁股才要就醫，那樣的生活型態，其實是一種自戀。

真的，你絕對不懂自戀是什麼，因為全台灣懂自戀的人，只有一個半。

為什麼這樣的特質展現是一種自戀？因為過度重視養生與保健到了排斥與害怕正統醫療，其實是一種對身體的不放心，一種密教崇拜，與一種魔術思考，而且，恕我直言，是一種自我中心與鄙視他人的象徵。

為什麼別人都在吃的東西、都在用的器具，與都在看的醫生、都在接受的治療，你不能也不行接觸，一點點都必須避免？

因為你無意識地認定自己比別人特別、比別人珍貴、也比別人重視健康，更比別人謹慎與明辨，知道什麼才是對身體有益，什麼應該避開，而且什麼才是仙丹妙藥。

所以說這就是一種自戀。

拜託，要相信別人也珍愛健康與生命，大家都在吃的東西，都在用的器具與都在看的醫生、接受的治療，就是可以使用。

什麼叫大家？51%的人都可以接受。

真的，我敢說你從網路、LINE與臉書，還有其他道聽塗說得來的養生與保健儀式，99%不是錯誤，就是沒有必要。

你不只不相信大家，你連政府都不相信，好像這個社會沒人在管，商店市場與街上，到處都在販賣不能吃、甚至有毒的東西。

不要再那麼自戀了！世界不會與你為敵，死神不會針對你，你的身體也沒那麼脆弱，不需要你一天到晚像是進入戒嚴狀態一樣，隨時想到這個影響健康、那個有毒不能吃，宛如保密防諜大作戰。

如有重病，應該好好聽醫生的話，好好接受診療；如果沒有，根本好好的一個人，那就跟大家一樣食衣住行，好好享受生活。

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