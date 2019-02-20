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周天瑋／川普打造歷史兩年驗收清單

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲▼雲論作者周天瑋(律師)。●周天瑋／專欄作家，美國金融與國際投資律師，加州大學洛杉磯分校法學博士，曾擔任北京大學光華管理學院和復旦大學法學院訪問教授，著作有《法治理想國：蘇格拉底與孟子的虛擬對話》，在中西哲學與東西方比較課題別有心得。

在川普選上美國總統時，我曾經提出過這是一場革命。兩年來，川普革命被批評為風格弊大於利，但政策頗有成績，他對美國以及世界的影響已經極為廣泛，無從迴避。就具體進展，我開了一份簡要清單。

川普上任之初推出3大動作，在外交方面，首先要化解歐巴馬遺留的北韓核危機。他一開始以「烈火與怒火」震懾北韓，隨後成功開啟對話。自從他去年6月在新加坡與金正恩首次會晤，朝鮮半島趨勢良好。目前，第2次「川金會」即將舉行，日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅都提名他角逐諾貝爾和平獎。

在經濟方面，他要擺脫歐巴馬的「經濟新常態」和「行政大肥體」兩大失策。歐巴馬任內年經濟成長率平均僅只做到1.6%，「法規總統」製造了行政國大肥體，導致監管執行與合規遵行費財耗時，馴致投資動能不見起色。川普就任，決心全面改變投資環境，他力推法規鬆綁，簡政利民效果直接，在第1年立即有成。川普接著排除萬難通過《減稅和就業法案》，將公司稅從35%降到21%。所以經濟年增長突破2%，而失業率降到4%。

川普的第3個大動作針對中東，主要以更換指揮模式扭轉戰局，結果美軍發揮優勢，以不到1年的時間就讓恐怖組織伊斯蘭國丟掉98%的地盤。回顧當初中東情勢的惡化，歸咎直接原因是歐巴馬。別的不說，歐巴馬規定攻擊目標要由白宮遙控，交戰規則繁瑣，又要求避免空襲。這三大錯誤導致一場原本可以在3個月以壓倒性攻勢結束的戰爭，結果花了3年才完成目標。

歐巴馬式戰爭比較人道嗎？恰恰好比公元前638年「泓水之戰」宋襄公表現的「婦人之仁」。從2014年開始，伊斯蘭國控制石油重鎮長達15個月未受攻擊，因而從容攫取8億美元的收入，藉此四處作亂，殘害數百萬名無辜者，自由世界被打得灰頭土臉。川普領導模式相反，充分授權前方靈活調度，讓軍力及時發揮效能，反而減少了平民的傷亡且順利平息戰火。

川普的成績單尚未全部揭曉

白宮在其他方面的政策成敗尚未見分曉，這包括中美經濟貿易談判是否能做到長期互利共贏？基礎建設、移民政策和全民健保是否能夠改革成功？他和墨西哥、加拿大簽署的新貿易協定還在等待國會核准。他的邊境築牆政策導致聯邦政府休業，又宣布國家進入緊急狀態，加上他對北大西洋公約組織施加壓力，備受批評，其成果卻是各國認繳的防禦經費擴增達千億美元，實現了他的期待。

川普素人參政，陷入華府沼澤九龍纏鬥，目前綜合支持度平均拿到43.6，經濟政策支持度平均48.8，就這個年代來說都相當不差。但是在屬於觀感層次的國家方向上，認為他領導正確的卻低到34.9，讓他的連任前景面臨壓力，所以民主黨「咨爾多士，為民前鋒」。

你還必須從另一個角度去認識川普革命。莎士比亞在《亨利六世》由劇中人物嘲弄出這麼一句，「把搞法律的都殺掉」。美國總統上台都定下莎劇式目標，要和平進行法官立場的左右顛覆。這一般會耗時8年，但川普汰舊換新聯邦法官的速度很快，大約3年就能做到。他的便利之處，是期中選舉之後他在參議院擁有的多數不減反增。

這是川普在國情咨文中隻字不提但影響深遠的重大變化。

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●本文獲作者授權，轉載自《中國時報》。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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