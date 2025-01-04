2025年全球風暴　美國如何迎擊國家安全的多重威脅..

▲隨著全球局勢日益緊張，美國的國家安全正面臨多方挑戰。（示意圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

隨著全球局勢日益緊張，美國的國家安全正面臨多方挑戰。俄羅斯的侵略行為持續威脅歐洲穩定，中國大陸在科技與軍事領域的競爭步步逼近，中東局勢進一步陷入混亂，而恐怖主義威脅有死灰復燃之勢。2024 年底，美國國家安全顧問傑克‧蘇利文（Jake Sullivan）在一場公開對談中深入剖析了這些挑戰及其影響，並強調美國在全球領導地位上的應對策略。在本文中，將依據蘇利文的觀點，綜合探討2025年美國面臨的最大威脅，並分析應對這些威脅的核心戰略。

地緣政治競爭 俄羅斯與中國大陸的雙重挑戰

蘇利文指出，俄羅斯在普丁（Vladimir Putin）領導下，依然是美國國家安全的主要威脅之一。自 2022 年全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯的侵略行動顯示其對國際秩序的挑戰持續加劇。

儘管美國成功聯合北約（NATO）採取前所未有的應對措施，包括對俄羅斯實施嚴厲制裁並提供烏克蘭大規模軍事援助，但俄羅斯在非對稱戰爭領域仍具有強大的威脅能力。蘇利文特別警告，普丁可能轉向網路攻擊、能源操控及其他混合戰術，試圖破壞美國與盟友的穩定。

與此同時，中國大陸的崛起引發了美中競爭的新篇章。儘管近年來大陸經濟成長放緩，但其全球擴張野心並未減弱。根據蘇利文的觀點，大陸正在科技、軍事與外交領域積極擴展實力，目標是挑戰美國的全球領導地位。尤其在人工智慧和半導體等高科技領域，中美之間的競爭尤為激烈。據統計，大陸在 2024 年全球半導體市場中的占比已超過 15%，顯示其在技術領域的快速進步。

蘇利文強調，面對這些挑戰，美國不僅需要加強本國的科技創新能力，還需與印太地區的盟友建立更緊密的合作夥伴關係，以共同應對大陸的壓力。

中東的長期動盪 哈瑪斯、葉門與地區穩定的挑戰

中東局勢仍然是美國國家安全戰略中的核心關切之一。2024 年，以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的衝突達到新高峰，造成數萬人死亡，並使加薩地區陷入嚴重的人道危機。

蘇利文在談話中強調，美國支持以色列捍衛自身安全的權利，但也強調應減少平民傷亡，並推動人道援助的加強。以色列政府面臨的挑戰包括哈瑪斯的地下隧道網絡和恐怖分子的持續威脅，這需要美國提供長期的情報與技術支持。

此外，葉門內戰的延續同樣對地區穩定構成威脅。伊朗對胡塞武裝的支持，使葉門成為代理人戰爭的典型案例。雖然蘇利文提到伊朗內部動盪削弱了其在國際舞台上的影響力，但伊朗仍是中東地區的主要不穩定因素之一。美國需加強與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的合作，共同遏制伊朗及其代理人的活動。

更廣泛來看，蘇利文認為，中東局勢的解決不僅需要短期的軍事應對，更需長期的政治解決方案，促進地區整合與合作，以實現持久的和平與穩定。

恐怖主義威脅的持續 新型態的挑戰

恐怖主義雖然在過去幾年中有所減弱，但其威脅並未完全消失。蘇利文特別提到，隨著敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權的垮台，伊斯蘭國（ISIS）試圖重建其行動能力，並擴大對美國及其盟友的威脅。美國必須繼續與庫德族（Kurdish）民主力量合作，確保對伊斯蘭國的有效打擊。同時，需應對敘利亞境內數千名伊斯蘭國戰俘及其家屬的管理問題，以防止這些人員重返戰場。

此外，隨著國際局勢的不穩定，恐怖主義的型態也出現新變化。例如，某些恐怖組織開始利用網路空間進行宣傳與招募，並試圖通過非傳統手段對美國發動攻擊。這意味著美國需要更新反恐戰略，結合科技手段與傳統情報能力，應對這些新型態的威脅。

▼隨著國際局勢的不穩定，恐怖主義的型態也出現新變化。（圖／達志影像／美聯社）

總統權力交接期的機遇與風險

2025 年的美國將處於川普（Donald Trump）再次掌權的過渡期，而這一過程可能帶來潛在的國家安全風險。蘇利文指出，國際敵對勢力通常會利用美國政府交接期間的權力真空發起挑釁行動。為避免此類情況發生，拜登政府與即將上任的川普政府需要就重大安全議題進行密切合作，確保政策延續性。

蘇利文還提到，雖然拜登與川普在外交政策上的長期目標有所不同，但兩者在對抗主要威脅方面仍存在共識。例如，在應對俄羅斯侵略、中國大陸科技競爭及中東恐怖主義威脅時，兩屆政府都認為應採取強硬立場。同時，蘇利文建議美國應加強與盟友的溝通，以共同應對國際局勢的突發變化。

應對未來威脅的核心戰略

面對多重威脅，蘇利文提出了幾項核心應對策略

1. 強化國內與盟友合作：美國應深化與北約及印太地區盟友的合作，以共同應對俄羅斯及中國大陸的壓力。這包括軍事協作、情報共享及經濟合作等多方面。

2. 加強技術競爭力：在人工智慧和半導體等關鍵技術領域，美國需進一步加強投資，以保持全球技術領先地位。根據報告，2024 年美國政府對科技研發的投入已增長 20%，但在面對大陸競爭時，這一數字仍需進一步提升。

3. 穩定中東局勢：美國應推動中東地區的多邊對話，並通過外交與經濟手段緩解當地的長期衝突。同時，需持續支持以色列及其他盟友應對恐怖主義威脅。

4. 應對恐怖主義的多樣化威脅：美國需更新反恐戰略，結合傳統與新興手段，應對恐怖組織在網路空間的活動及非傳統型態的攻擊。

這些策略的成功實施不僅有助於美國自身安全，也將進一步鞏固其在國際社會中的領導地位。

結語

2025 年將成為美國國家安全政策的轉折點。在國內權力交接、國際地緣政治競爭加劇以及中東局勢複雜化的背景下，美國需採取靈活且綜合的應對措施，以應對多重威脅。蘇利文的分析顯示，俄羅斯、中國大陸及恐怖主義構成的挑戰需美國以創新的方式應對，從而維護全球秩序的穩定性。

唯有通過盟友合作、科技創新及持續外交努力，美國才能在不斷變化的國際舞台上確保其領導地位，並為未來奠定堅實基礎。

▼2025 年將成為美國國家安全政策的轉折點。（圖／路透社）

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