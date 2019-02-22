賴祥蔚／日本5G廣告透露的事

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

最近網路上廣為流傳一支四分鐘的5G宣傳影片，這是日本總務省針對國民宣導未來5G生活的方式，要協助政策推廣與落實。

總務省是日本中央政府的重要部會，任務很多，涵蓋了我們的內政部與國家通訊傳播委員會等部會。

日本很重視公務員品質，尤其是中央政府，許多文學作品與影視內容都會強調在政府當公務員絕對是受到社會敬重的菁英。日本總務省在電訊傳播產業的管理與促進發展上，一直扮演前瞻而重要的角色，日本先前要發放行動多媒體執照，相關業者形成許多競爭團隊，但是總務省認為日本的市場只能容納一家業者，而且要有足夠實力，因此直接要求各家業者整併成一家團隊再來申請。日本總務省的這種政策眼光與魄力，讓人印象深刻。

由政府主動推動

科技進步快速，但是普及未必容易，有的時候需要大力宣導，才能更快造福整個社會。有些新科技概念的宣導，對產業有利，但是個別業者沒有動力去做，這時候就需要公協會或政府出面。正是在這樣的背景之下，日本總務省這次透過製作簡短的宣導影片，展示未來5G生活的樣貌，希望有助於5G科技的普及。

在宣導影片中，不同的使用者展示了直接在眼前投影、汽車自動駕駛、語音操控汽車以及對AI人工智慧下達指令找出搭配景色的音樂、農夫透過遠距視訊及遙控噴灑農藥、老婦人透過遠距視訊看診及顯示報告、無人商店、不同語言的即時口譯、以及人像的3D立體投影。

▲日本總務省拍攝影片介紹5G時代。（圖／翻攝自日本總務省《Connect future ～5Gでつながる世界～》）

這支宣導影片非常吸引觀眾，所以在台灣也流傳很廣。剛開始只有日文版本，後來有熱心民眾加入了中文翻譯，更有助於台灣民眾了解。從這個角度來看，日本總務省的宣導工作也造福了台灣。

當5G真正到來時 變化可能超出意料

坦白講，這支影片所展示的5G生活，其實還不夠未來與前瞻，因為有很多內容講得不夠深入與進步，或是現在就可以做到了，不必等到5G。舉例來說，汽車自動駕駛其實是物聯網（IoT）的應用之一，但是物聯網可以應用的範圍遠遠超過自動駕駛。至於不同語言的即時口譯，影片中那種拿出機器的方法，現在就可以做到了，未來5G恐怕不必這麼麻煩，也許比智慧手機更細小而便利的隨身終端設備，只要一聽到各種外語就可以直接翻譯成我們習慣的語言，還可以把我們說出的語言直接翻譯成剛剛聽到的外語。

以上這些，只是不太具有驚喜的可能發展，就是都可以做到了。5G真正到來之後，變化可能超出意料之外。想像力是我們的超能力，推動科技的進步，也讓各種不同的未來都成為可能。

日本5G影片或許還不夠完美，但是已經足以告訴我們現在很多政策都必須修改了，例如雙語政策。希望政府的首長對新科技有更多的素養，這樣才能引導台灣邁向更加美好的未來。

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