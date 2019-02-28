劉康民／放下228紀念日的仇恨

▲政大蔣介石銅像馬腳被鋸斷。（圖／記者崔至雲攝）

●劉康民／社會觀察者，關心文化與教育，以及最近的選舉動向。

日前友人傳了一份政大後山，蔣介石銅像遭破壞前的360度騎馬旋轉影片，非常優美的畫面。影片底下還附有一段讓一些台大人看了必須慚愧的文字：

…忘記背後， 努力向前， 向著標竿直跑。請你們高抬貴手吧！助手吧！留給政大安靜校園，讓師生可以努力向前，而不是繼續分裂，擔心受怕，無法再安心讀書與研究。

相對於肇事學生團體事後發表聲明：｢這次行動只是一個開始！｣的囂張，上述留言又顯得如此無奈與悲微！

多年來，聽說政大校園與師生不斷在被二二八所綁架。只因為政大的創校校長是蔣介石，校園有兩尊校友捐贈的蔣介石銅像，其中圖書館的那尊已於去年八月八日深夜移出校園。剩下的這一尊位處後山，是校友們為紀念當年蔣介石誓師北伐的馬上戎裝銅像，由於造形特殊，應該也是收藏家眼中的精品之一。

可惜多年來屢遭台大學生等跨校前來潑漆，欲除之而後快，讓政大校方頭痛不已，苦無對策。尤其每逢二二八紀念日來臨，伴隨著整個校園被布置成血腥鎮壓等肅殺之氣，政大警衛人員必隨時戒備，如臨大敵，以防校園或銅像遭到破壞！沒想到今年二二八尚未到來，這群以所謂「轉型正義｣打倒一切威權的學生，提前動手，鋸斷銅像馬腳，還口出：這只是開始等威脅話語，讓許多校友與關心校園安寧的人士，全都傻了眼！直呼：臺灣還是一個法治的社會嗎？

轉型正義真的可以如此在大學校園內無限上綱嗎？

記得曾經有研究轉型正義的國際學者來台，筆者等帶領參觀總統府時，這位朋友當場問了一個問題：既然台灣現在進行轉型正義，為什麼台灣人對於曾經殖民壓迫台灣的各種日本文物、宿舍，甚至象徵當年日本殖民時期最高權力機關的總督府，竟然還變成｢總統府｣使用與保存！這真是世界上少有的奇特現象。面對日本殖民這段壓迫台人的歷史，台灣當局及學術界，為何沒有進行轉型正義的探討？

相對的常常看到你們在檢討蔣介石當年白色恐怖等轉型正義題材，但國際上卻認為台灣沒有對蔣氏在台治理的功與過並陳討論，頗不尋常！這位友人的提問，筆者當時真的無言以對！

其實，臺灣人對於日本的憧憬與崇拜，幾乎到了讓人難以理解的地步。可是許多人都記得，1970 年代我國國際地位發生劇變的時期，日本政府是第一個與台灣斷交的邦交國。日本311大地震中臺灣人捐款遠超過美中各國，但日本的財務單位卻同時針對在日訪學與短期工作等台灣學界人士，課以超乎全世界各國標準的重稅規定，例如：將所有酬金、旅館住宿以及機票補助等全部全不課稅百分之二十，不但只針對台灣，並且日本政府財政部門還不時到各大學進行查帳，要求各校確實執行臺灣人士的上述有違國際慣例的課稅事宜。這種對台灣學術界不友好的雙重標準，親日的政府當局可知道？

另一方面，姑且不論德國納粹之後的轉型正義概念，是否能夠適用於台灣？但很少會看到德國的猶太人，或者全球在二次世界大戰遭納粹迫害殺戮的猶太人，會滿懷仇恨，每年像台灣二二八中的控訴與重複這段不幸的歷史，甚至繼續撕裂族群？尤其此時總會出現一群學生在校園中製造仇恨與恐懼，進行破壞。這種利用大學作為轉型正義的殺戮戰場，恐將台灣校園推向永無寧日的境地！

什麼時候228紀念日可以放下仇恨，忘記背後努力向前，大家可以同心攜手，快樂的過節及向著標竿直跑？！

熱門推薦》

►中美匯率談判美霸王硬上弓

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。