當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

我們想讓你知道…川普此刻真正面對的，不是明尼蘇達的街頭，而是一個更赤裸的問題：當說服不再奏效、當選舉尚未到來、當治理工具只剩威嚇。他是否已經把自己推進了例外治理的死巷？

▲▼華盛頓州西雅圖民眾聚集抗議政府加強移民執法。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名 37 歲女性公民芮妮·古德 (Renée Good)，在街頭混亂中遭聯邦移民執法人員射殺；接著，是持續數日的抗議、更多聯邦探員的進駐，以及白宮放話：不排除動用《反叛亂法》（Insurrection Act），派遣軍隊進入明尼蘇達州。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

暴力，永遠自稱是為了秩序，但秩序往往只是藉口。(Violence always presents itself as necessity; order is merely its pretext.)--蕭伯納

權力真正耗盡的時刻，從來不是支持率歸零，也不是選票流失，而是統治者開始把「法律」當成最後的威嚇工具。當政治說服失效、政策正當性崩解、社會信任瓦解，剩下的，只是一張牌：鐵腕式的例外治理。

2026 年 1 月，明尼阿波利斯 (Minneapolis) 成了這張牌翻出的舞台。

一名 37 歲女性公民芮妮·古德 (Renée Good)，在街頭混亂中遭聯邦移民執法人員射殺；接著，是持續數日的抗議、更多聯邦探員的進駐，以及白宮放話：不排除動用《反叛亂法》（Insurrection Act），派遣軍隊進入明尼蘇達州。

這不是單一治安事件，也不是單純的移民政策爭議。這是一場赤裸裸的權力訊號測試——當總統失去政治空間，是否就轉向法律例外？

事實上，法律例外不是暴力失控的問題，而是「例外治理」正在取代正常政治的警訊；暴力，只是這種治理模式最外層、也是最容易看見的症狀。

不是治安失控　而是「治理正當性」失控

白宮的官方敘事很清楚：抗議失序、地方政府無力、聯邦必須「恢復秩序」。

但問題在於：秩序究竟是誰打破的？

根據《衛報》與多家美國主流媒體的交叉報導，截至 1 月中旬，聯邦政府已在明尼蘇達州部署約3,000名美國移民及海關執法局(ICE)與美國國土安全部(DHS) 相關人員，規模遠超地方警力，甚至接近「佔領式行動」。這不是地方請求的支援，而是由聯邦主導、持續升高的存在。

更關鍵的是，抗議並非先於聯邦行動，而是對聯邦行動的回應。這正是《反叛亂法》歷史上最弔詭、也最危險的場景：不是地方暴動引來軍事介入，而是中央先製造高度對峙，再宣稱需要例外手段「收拾殘局」。

民意　不是站在「鐵腕」那一邊

這一點，數據極為清楚。

經查核後可安全引用的多項民調顯示：川普政府並未獲得多數民意授權，去升高這場衝突。

ACLU × YouGov 的全國快速回應民調顯示：
多數美國選民反對近期 ICE 的激進執法路線，並支持對大規模突襲與濫權行為進行限制。

YouGov / Economist 的後續調查亦指出：
多數受訪者認為明尼蘇達槍擊事件中，聯邦執法人員的行為不具正當性，並對 ICE 的強硬策略表示不滿。

媒體民調分析一致顯示：
社會關注度極高，但支持度並未隨之上升。大量選民「看見了」，卻沒有因此「接受」。

換言之，這不是一場「沉默多數支持的鐵腕治理」，而是一場高曝光、低認同的政治冒險。

喬治．歐威爾曾冷冷地寫道：「政治語言的目的，是讓暴力看起來合理，讓不可接受變得可接受。」而明尼蘇達，正是這種語言試圖奏效的地方。

《反叛亂法》　法律，不是白宮的萬用鑰匙

《反叛亂法》不是新法律，創建於 18 世紀，歷史用途極其明確：在地方政府無法或拒絕保護基本權利、或出現真正叛亂時，作為最後手段。

歷史上，它的關鍵使用場景包括：

南北戰爭期間維護聯邦完整、重建時期對抗三K黨暴力、1950–60 年代保護非裔學生的民權、1992 年洛杉磯暴動（由州長請求）

但今天的明尼蘇達，符合哪一項？

法律學者、包括布倫南司法中心（Brennan Center）的多位專家已明確指出：目前情勢並不構成《反叛亂法》所定義的「無法由常規執法處理的叛亂」。

更致命的問題在於：衝突的升高，正是由聯邦自身行動所觸發。

這使得整個邏輯倒置——先派出大量武裝人員、引發抗議、再以抗議為由動用軍事例外。

戴高樂曾警告：「當權力開始害怕人民時，就會開始呼喚秩序；當秩序被呼喚得太頻繁，民主就已經生病了。」

▼美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）進駐美國明尼蘇達州州明尼阿波利斯（Minneapolis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）進駐美國明尼蘇達州州明尼阿波利斯（Minneapolis）。（圖／達志影像／美聯社）

這不是強勢　而是「政治空間枯竭」的症候群

若把時間拉遠，這一切其實高度一致。

在經濟面，通膨與生活成本壓力持續；在國會，立法陷入長期僵局；在外交，盟友信任降低；在選舉結構上，中間選民對高度對抗政治愈發厭倦。

於是，剩下的只是一條老路：把治理問題轉化為秩序問題，把政治失敗轉化為安全危機。

這正是例外治理的本質——不需要多數，只需要恐懼；不需要共識，只需要敵人。

但歷史一再證明：例外治理無法修復合法性，只會加速其崩解。

最後一張牌　往往也是最危險的一張

明尼阿波利斯不是孤立事件，而是一個警示節點。

如果《反叛亂法》在沒有明確叛亂、沒有地方請求、沒有民意支持的情況下動用，那麼它將不再是「最後手段」，而是政治工具。

而一旦例外成為常態，民主就不再是制度，而只剩程序的殘影。

蕭伯納的諷刺在此刻格外清晰：「政治家的道德，往往在他們聲稱『別無選擇』時消失。」

真正的問題，從來不是美國是否需要秩序，而是——當權力耗盡時，誰來阻止政府把法律變成武器？

川普此刻真正面對的，不是明尼蘇達的街頭，而是一個更赤裸的問題：當說服不再奏效、當選舉尚未到來、當治理工具只剩威嚇。他是否已經把自己推進了例外治理的死巷？

歷史對這種選擇，從不寬容。

▼川普此刻真正面對的，不是明尼蘇達的街頭，而是一個更赤裸的問題：當說服不再奏效、當選舉尚未到來、當治理工具只剩威嚇。他是否已經把自己推進了例外治理的死巷。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

關鍵字: 江岷欽 雲論 川普 明尼蘇打 抗議 美國 Renée Good

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？
