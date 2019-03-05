張誠／查「誰」在洩漏中科院的機密！

▲2018年底中科院爆發文件管制不慎，導致極機密資料被遺忘在YouBike自行車籃子。（示意圖／取自YouBike粉絲團）

●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

媒體報導，2018年底中科院爆發文件管制不慎造成機密資料外洩事件，軍官外出開會，將運載火箭「麒麟專案」極機密資料遺忘在YouBike自行車籃子，事發後「麒麟專案」因此改名為「奇萊專案」；中科院在新聞披露後發表聲明：「麒麟專案為本院基礎工程技術開發工作，其內容本院依例不予評論，請媒體勿做過度聯想」。既然國防部、中科院未發佈過資料外洩事件，媒體如何深入其境地發掘內幕，讓筆者回想起服役初期補給證上反情報基本責任的第一條：「查誰在洩漏機密」，國軍現行的保密措施是否有漏洞，國軍應如何運用資訊科技加解密技術加強文件保密。

在軍中，機密文件的使用及傳遞是很嚴謹的。在紙本時代，機密文件必須保存在安全的處所，至少是上鎖的機敏櫃，機敏櫃有時集中在特定、有監控的區域；使用機密文件前須依規定申請，使用後必須存放回安全的機敏區域。機密文件在傳遞過程中，文件必須放在有上鎖的特製公文夾中，攜出營區的規定更嚴，經核准攜出的文件資料，有時會有專車接送，不允許帶回家，在使用後返回原單位，要向文件主管單位歸檔，這是最起碼的安全管制措施。

媒體報導的案情，筆者有許多無法理解的地方，例如機密文件攜出營區，怎麼會未裝在特製上鎖的公文夾中，大辣辣地放在YouBike自行車籃子，讓後面來借車的憲兵預財士官看到內容是重要機敏文件，而向國防部保防安全處回報；比較可能的是這位憲兵預財士官發現在YouBike自行車籃子中有上鎖的特製公文夾，基於憲兵保防訓練的靈敏度，將有上鎖的特製公文夾送至國防部保防安全處，經國防部保防安全處起封後發現是「麒麟專案」極機密資料。

資訊科技進步後，文件資料以電子文件的形式儲存，機密文件亦然，也由於資料加解密技術及網路雲端技術的進步，讓機密文件的管理、傳遞也更有效率，公務資料只能儲存在雲端硬碟，不但每個檔案必須加密，資料夾也有加密；密碼管理更有一套機制，例如主管的密碼可以解開其所屬工作同仁的檔案，但是工作同仁之間無法解開與自己業務無關的機密檔案。若要從中科院去國防部開會，可以經由email將加密的檔案寄給業務的對應窗口，到了國防部再用我的密碼將檔案解密後作運用，若有會議的紀錄要攜回中科院，盡量避免用紙本的形式記錄，而是以電子檔的方式，加密後經由email寄回中科院。

讀者也許會擔心在網際網路上傳輸的檔案會被攔截、解密，這個擔心是正確，也是有必要的，否則資訊加解密的技術，在大學的研究所就不會是一門課或是一個做研究的領域，筆者有信心，國防部、中科院、中正理工學院擁有資訊加解密的技術，是可以讓國人信賴的。

「查誰在洩漏機密」，整篇報導太詳細到讓人覺得這是另一個洩密案，例如：「麒麟專案」改名「奇萊專案」，「麒麟專案」專案與「W99」研發團隊的關係等資訊從何而來，在國防部、中科院所有的新聞稿中，或國防部、中科院送給立法院的預算及說明書中，是否出現過「麒麟專案」、「奇萊專案」、「W99」、「雲峰飛彈」等名詞；中科院也特別聲明：「麒麟專案為本院基礎工程技術開發工作，其內容本院依例不予評論」，媒體如何得知「國防部以代號『麒麟專案』編列124億7400萬餘元，分5個年度由中科院研製將50至200公斤重的微衛星，推送到距離地面500公里高度太空低軌道的火箭推進載具，為國家太空中心發展第二期太空科技計畫，發射台灣製造的小型衛星作準備」，及「運載火箭採4段式固態燃燒火箭，整個計畫預定在2021年底進行首次的升空測試」。

國軍反情報基本責任的第五條：「查誰在散播謠言」，國家安全比媒體聲量、擴散率重要，假設報導的都是事實，中科院已經表示「不予評論」，就表示這件事不宜過度曝光，希望媒體自律，往後不要再擴散這類的報導。

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