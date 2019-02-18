張誠／3D衛星影像，暴露中國的危機？

▲新店愛國者飛彈基地Google3D地圖。（圖／翻攝Google map）

●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

科技平民化，增進人類全體的生活，一直是工程師、科學家努力的方向。Google Maps正式在台灣啟用「3D城市地圖」功能，台北市、新北市、桃園市所有建築物、紅綠燈、招牌、甚至樹木等地表物件，均被3D立體化呈現，方便了城市旅行，特別是陌生旅行的方便性。「3D城市地圖」功能啟用後，引發了軍事迷的搜尋熱，台灣的軍事迷發現北台灣都會區各軍事機關、飛彈基地被3D呈現，位於美國維吉尼亞州的諾福克海軍基地（Northfolk Naval Station）泊靠的航空母艦被3D化呈現，甚至有網友挖出，停泊在大陸港內疑似遼寧號航空母艦也被3D化。衛星科技的快速發展，方便了城市旅遊，方便了軍事情蒐，反衛星偵照科技的發展也必須齊頭並進。

▲諾福克海軍基地泊靠的航空母艦 。（圖／翻攝Google earth）

▲疑似遼寧號航空母艦。（圖／翻攝Google earth）

1998年，筆者在美國太空總署參與「反物質譜儀」（Alpha Magnetic Spectrometer） 實驗時，第一次經驗到美國處理衛星偵照技術，可以解析到路上行人香菸盒的品牌；當年美國已採「多譜段影像」（Multispectral Image）技術，利用多譜段攝影機或掃描儀，同一時間，對同一地區，同時攝取可見光譜上不同譜段的影像，用以提高對地表物件辨識與分析之能力；採用譜段的數目愈多，影像的解析力愈高。由於多譜段影像能充分反映地表物件光譜特性，目前的「多譜段影像」技術，不但可以將多譜段影像合成為天然彩色或假彩色影像，藉影像處理技術，可進而將地表物件3D立體化。

當「多譜段影像」的譜段範圍由可見光拓展至紫外線、紅外線後，降低了雲層遮蔽對影像解析度的影響。在商用衛星的應用上，美國LANDSAT衛星與法國SPOT衛星皆裝有多譜段影像設備，用來探測地表資源。傳統上，衛星偵照無法即時顯示；近年來，由於通訊技術上頻寬的提升及計算機運算能力的強大，美國接近直播功能的影像衛星，逐步進入實用階段。

類似GPS衛星的導航能力有商用及軍用之別，Google運用商業衛星可以栩栩如生地重建3D地表物件，軍事衛星的解析度及仿真度必然做得更精準。有位沐姓網友，在「影像情報分析IMINT」臉書上貼文，披露一張擷自Google Maps疑似解放軍遼寧號或海試中的002號航空母艦的3D影像。解放軍要緊張了，目前至少美國的軍事衛星全天候在中國大陸上方的太空，幾乎是以直播的方式，監視著解放軍的兵力集結、部署、演訓等即時動態。更麻煩的是，特別是在中國大陸的週邊國家，視解放軍為假想敵的國家比解放軍的軍事戰略夥伴多太多，也就是說，全世界盯著中國大陸的衛星必定比解放軍情蒐全世界的衛星多，這些國家基於戰略同盟，很有可能彼此分享在中國大陸上空收集到的資訊，再整合到自己情報系統所收集到的資訊，作為對解放軍動向的預警及評估解放軍真正實力之用。

我國的太空科技，相對於中國大陸的「兩彈一星」的進展，必須承認還有很大的進步空間。回想起15年前，中科院院區的第一張Google照片出現後，中科院的科研人員便開始投入研究衛星影像處理未來的發展方向，在不對稱作戰的構想下，如何讓假想敵知道「我們想讓他們知道的」作為科研的目標，已經在默默的進行中。類似解放軍20年前開始發展航空母艦，我方沒必要跟著發展大型軍艦來做抗衡，但是必須研發出類似雄三飛彈的航母殺手，作為反制航空母艦的戰術武器，產生有價值的戰略嚇阻，確保台海安全。軍事科技做就是了，少討論。

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