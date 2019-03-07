白依／「打合」之王，王金平該如何打下江山？

▲王金平7日宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝）

●白依／獨立評論人。

今天，王金平正式宣佈參選2020總統。從其參選大會的陣仗，可見其參選有備而來，謀定而動。王要塑造其與庶民為伴，與青年「作夥」來一起「看見台灣生命力」的形象。但台灣人民對其深刻印象，則是「喬王」，很能喬事。而「喬」在台灣習以邪惡心態看人的名嘴口中，成了負面不堪；王深受其害。

「喬」在日本被稱為「打合（uchiawase）」。到日本參加研討性的會議，行程表上都會有一「打合」的程序；即會前，大家先碰個面，協調商量一下，形成共識；則正式會議就容易圓滿成功。如果不經「打合」程序，正式會議極有可能各說各話，互不讓步；情緒激動時，可能變成打架。「打合」就是「喬」，但日本人對「喬」則是正面評價，尤其能在國會負「打合」之責者，必須是擁有最高智慧及資歷、受人尊重者。

「和」與「合」一體兩面

王金平眼見台灣20年來，藍綠惡鬥、內耗，讓國力衰退、經濟不振、人民受害，所以要「以和安天下」。所謂人和則生、家和則旺、國和則興，讓台灣終結惡鬥、內耗，方能勵精圖治、福利民生。其實「和」與「合」乃一體兩面，能和才能合，能合自然和。

王金平能為「打合」之王，在於他有超人的「耐煩」功力，他雖已卸下院長之職，但他辦公室仍有六間會客室，訪客川流不息。他不厭其煩的聽來客訴苦。他在九合一選擧，整合了許多縣市的地方派系；就是因為他一一拜訪派系關鍵人士，認真傾聽，再予「打合」形成團結力量，奠定藍營大勝的基礎。

政界說：王金平沒有敵人，當我聽人稱其「五任院長」時，以為因為他當了五任的立法院長；後來才知是說他任勞、任怨、任煩、任重，及任謗。前四項，欲問鼎大位者多能具備；但任謗就難了。無論人家如何誹謗王金平？他自認無愧於心，真相終能大白；而絕不罵人、告人。他深受儒、釋、道的漢學影響，絕不口出惡言。寜可自己吃虧，也絕不說出讓人難以做人的真相。

他說「拔柱換朱事件，新郎不是他」為何不是他？中間的陰謀算計，不少接觸政界高層的人均知情；王何嘗不知情？但他不願傷了和氣而不點明。

太陽花學運剛開始，學生只佔據一樓時；因立院警力不足驅離學生，秘書處已協調台北市警局支援；但有人不知是奉行上意，或揣摩上意？設計讓市警局拖延；以致學生衝上了二、三樓，王若下令驅離，強推、強拉，即易讓學生受傷甚至喪命。

王不中計，卻被誣指縱容學生、居心叵測。王完全清楚，但在其住著作《橋》一書，只冩處理經過；有人設計他的陰謀，卻完全不提；因為他想：天知道，該人知道；就別讓大家都知道。以免設計者今後難以做人。只有任謗不記仇，才能讓大家和諧合作，共謀國計民生。

王金平以「和安天下」的大志，能否如願？需看其能否「打合」各路人馬？本土派系打合不難，但藍營內部對其有高度疑慮；因為自從其與馬在2005年角逐黨主席起，藍營大小傳播，在「捧馬打王」策略下，王被烙上了「藍皮綠骨」、「李登輝第二」的印記；沒有話語權的王金平，沒有管道申訴；如何轉移藍營的疑慮？是他最大難題。

「和安天下」不但是國內要和諧團結，還要兩岸和睦合作，東亞和平共處；所以兩岸及台美、台日關係，都需圓滿「打合」。

如何「打合」兩岸關係？

中國大陸媒體，多年來有「捧馬、打蔡、貶王、嘲宋」的默契，如今雖已不再貶王嘲宋，但多年的媒體洗腦，也讓大陸人民對王，有如同藍營的疑慮；他如何「打合」兩岸關係？是艱難考驗。

王金平在日本民間知名度，遠不及李登輝；但日本政界對王深為肯定與敬重；「打合」台日關係不難。

所有台灣政治人物，只有王金平在美國智庫前明言：「你們美國人對台灣好，是為了美國利益。」最近王在演講中說：「台灣面對中、美兩大，一個給你吃香喝辣，一個收你保護費；你要靠誰？AIT或CIA必有人向美國高層彙報。」王能否「打合」台美關係？則有待觀察。

所以，王能「打合」藍營內部、台灣內部，及兩岸、台美、台日關係，他則能「以和安天下」人民將進一步評估其如何「治天下」了？否則，其將功虧一簣！結果如何？我們慢慢看吧！

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