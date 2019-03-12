ET行動法庭／污點證人亂咬人　北科大教授遭構陷入獄

歡迎收看行動法庭，此集要跟大家聊的議題，是關係到冤錯假案和人權的問題，也就是扁嫂吳淑珍涉及的南港展覽館案當中，被判決7年8個月徒刑的教授王隆昌。

內政部營建署在2003年要興建南港展覽館，力拓營造公司的負責人郭銓慶，向陳水扁總統的夫人吳淑珍行賄，吳淑珍再透過當時的內政部長余政憲，取得標案的評選委員名單和廠商投標資格限制，郭銓慶後來順利取得標案。

檢方在2008年起訴余政憲和擔任評選委員的一票教授，余政憲被依圖利罪判刑2年，緩刑5年，當然，除了余政憲之外，這個標案的評選委員中有六個教授，被依貪污治罪條例判重刑，他們從案發到現在一直喊冤，其中一位台北科技大學王隆昌教授，入獄服刑期間；他的哥哥王太昌，天天到最高檢察署門口拉布條抗議，指司法不公，弟弟被證人構陷，希望檢察總長提起非常上訴。

十多年後，王隆昌出獄了，他和家人仍不間斷的窮盡各種方法，要洗刷冤屈。王隆昌案的問題，簡單的說，就是從偵查到審判，司法機關過度信賴污點證人的證詞，補強證據不足，導致冤判。這個問題，值得我們反思。

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