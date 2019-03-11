張誠／F-16V的價格有多不合理？

▲F-16V戰機。（示意圖／記者李毓康攝）

●張誠／前雄三飛彈總工程師，現任中央大學企管系兼任助理教授、中華民國解癮戒毒協會副理事長、國會政黨聯盟發言人。

媒體報導中華民國空軍將採購66架F-16V戰機，美方報價近4000億台幣！人民對此採購案最敏感的部分是美方的報價。相對於民國81年，我國採購150架F-16A/B的60億美金，但現在數量不到一半，卻傳出美方開價，直逼130億美金，約4000億台幣。

如果以美國在前年批准賣給中東國家巴林20架F-16V，單價只有7000萬美元來比較，我國購買的單價真是高出許多，一架F-16V近兩億美金，幾乎可以採購2架的F-35，過往在討論換裝F-35戰機可行性時，就有討論到中華民國政府的財力是否可以支撐類似F-35戰機的採購，因此媒體以「台灣又再當冤大頭」為標題來形容這次的軍購案。在野黨也因此質疑此項軍購是為蔡總統赴美訪問鋪路，是軍購綁總統大選的操作，雖然國防部正式召開記者會表達內容均純屬臆測，仍讓單純的空軍戰力提升案蒙上了政治考量的陰影。空軍為何需要採購66架F-16V戰機，美方報價是否合理，值得理性的探討一番。

空軍三項主力戰機幻象2000、F-16及IDF捍衛台海領空20年，由於面臨飛機零組件商源的逐漸消失，以及飛機結構長時間的飛行疲勞，三種主力戰機都必須展開延壽計畫，同時面對中國大陸解放軍不斷擴增武力及頻頻擾台，三項主力戰機都需要做性能提升以因應，並在性能提升的過程中同時做戰機延壽。F-16戰機的部分，空軍已規劃1400億台幣的「鳳展專案」，將現有142架F-16A/B性能提升為F-16V。

除了主力戰機的性能提升外，新購軍機的需求來自於已執行任務超過40年的F-5E/F戰機，目前仍配屬位於台東的空軍第七聯隊做飛行訓練用，因機型老舊無性能提升的空間而急須汰換退役。新購戰機，空軍一直是以具備垂直起降功能的F-35B為首選，然而在F-35戰機全世界訂單滿檔的狀況下，我國獲得F-35B戰機擔任且完成擔任戰備至少需要再18年的時間，中華民國空軍在整體考量下，向美方提出添購66架全新的F-16V戰機，來填補第五代戰機擔任戰備前的戰力空隙。

看到4000億台幣的高額軍購，筆者很無奈的想說，這就是美國人要求「台灣要展現自我防衛決心」的方式，不管項目是甚麼，「天價」是必然。即使天價是必然的，筆者因為沒看到採購清單的內容，無法直接的回應是否價格太高，工程師要看到採購清單才知道價格合不合理，也許這報價不只66架全新的F-16V，還有可以配備到中華民國空軍所有F-16V的量的AIM-9X、HARM反輻射飛彈、空射魚叉飛彈、空射魚雷、電戰夾艙，甚至可能有（筆者在作夢的）亞太地區F-16V生產線、亞太地區整體防空指管通情系統聯通等等。

中華民國沒有本事做軍備競賽，軍備平衡要降低成本，以不對稱作戰的概念，研發或掌握關鍵武器，在戰略上讓假想敵思考發起戰爭、收拾戰場的成本，以遏止戰爭為最高目標，若不幸發生戰爭，關鍵性武器要能扭轉戰局，中科院的強項例如天弓飛彈、雄風飛彈、電子戰等等就是展現不對稱作戰的成功例子。

筆者不認為維持台海安定，軍備競賽是唯一的選項，我會選擇用政治手段，一方面運用國際貿易關係、全球生產鏈的影響力讓台灣位居國際關鍵地位，來緩和兩岸緊張，一方面加強兩岸間經濟、文化的交流，降低敵意，將原本要投資在軍備採購的經費，放在國內國防產業的研發、產製。發展經濟、政通人和才是台灣現在最重要的課題，發展經濟需要科技優勢，科技優勢才是自己的真本領，一方面以科技實力產生戰略嚇阻，另一方面以國防產業帶動民生產業能量提升，改變民間產業體質，以科技優勢賺外匯，改善人民生活品質，提升國民所得才是王道。

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