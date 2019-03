邵宗海／韓國瑜不考量2020，但「未來仍有變數」？

▲高雄市長韓國瑜日前表示,他不會領表登記2020總統國民黨內初選 。(資料照/POP搶先爆提供)

高雄市長韓國瑜已正式在一個電台節目中宣稱,2020總統大選將不在他的考量之內,目前的要務是將高雄衝起來。

韓國瑜是在著名媒體人黃光芹主持的一個節目叫做POP Radio《POP搶先爆》中作這樣的立場說明,這個節目是事先以預錄方式做成,但專訪內容則在2019年3日11日中午12點才正式播出。其中最震撼的內容,是韓國瑜告知主持人,2020不在他的考量之內,他所有的重心,最主要的思考就是怎樣把高雄經濟趕快衝起來。另外一個亮點,則是韓國瑜在主持人黃光芹不斷追問下,有鬆口回答4月將不會去領表。

這麼簡單的一個問題澄清,韓國瑜已經那麼清楚表示:「2020(總統大選)不在他的考量之內,而且4月(國民黨初選時程) 也不會去領表」,但媒體仍在抄作一些與大選有關的話題,到底這是反映了台灣社會是什麼樣的心態?

4年市長任期內 將跳躍出「驚喜」?

譬如說,韓國瑜的高雄市長四年任期會否做滿?實際上韓市長在電台節目訪問中,已說得非常清楚:「4年任期啊,我4年任期啊,會繼續做,絕對,現在不在我考量之內。」但稍後媒體在後續訪問時,卻為他的回答作了這樣的揣測:強調韓國瑜現在唯一的答案是「2020不在他考量之內」,但對於是否不領表、市長做滿4年,均未確實表態。其實,不管韓國瑜對有些問題是否已經表態,或者被媒體認定「未確實表態」,但不再從事2020年大選投入的答覆,韓國瑜除了專注高雄市政之外,他還能在四年任期之內,跳躍出什麼樣的「驚喜」?

或許之前韓國瑜曾對記者講「to be or not to be」,有被外界猜測他還是有「保留空間」,其實韓國瑜在節目中有指出,他上任高雄市長的第一天,就在想下台的那一天,他真正在意的是他任期完成下台的那天,高雄市民怎麼評價他,所以他是要「to be a honest and workaholic guy」,理論上,應該是說的很清楚。

不過最重要的,還是作者在今年2日21日《ETtoday雲論》的一篇文章中曾提到過的:一旦韓國瑜宣佈參選,由於屆時距離大選投票日期還有一段時程,除了正面因素在支撐之外,也可能會有負面因素開始湧出,進而開始衝擊到韓國瑜優勢的選情。下面正是有些特殊情況的演變值得注意:1、《ETtoday新聞雲》曾針對1135位設籍高雄市民進行調查解果分析,發現不到高雄市民一半的40.6%,表示支持韓國瑜參選2020總統;但也有超過一半的51.5%高雄市民表示不支持,顯示有逾5成的市民不同意他出來。韓國瑜如仍要堅持出來參選2020大選,會否演變成民進黨反過來攻擊他的政見,將是個沉重的壓力;2、任何縣市長,他們有些沒有兌現選舉承諾做滿任期,是不是事後會有「承諾不守、誠信不足」的後遺症?3、萬一蔡英文在2020大選投票前夕,因民調太過於落後,被她的支持者,因不喜歡國民黨、但感情上比較傾向支持柯文哲,最終採用了棄保效應,讓2018年參選台北市長的丁守中,以細微票數落選的現象,重新反映在韓國瑜身上。

但在另方面,國民黨中央也給了些暗示,像發言人歐陽龍曾說,韓國瑜要不要選,其中一個面向很關鍵,那就是全體國民的想法,全體國民、國民黨支持者,或是泛藍等中間選民希望他出來。而且歐陽龍也說,離總統初選還有一段時程,「但未來的事情還是很難說」。這句話是不是可以這樣推論:不領表登記,韓國瑜仍保有被徵召的空間?或者說,在民進黨的蔡英文、國民黨的朱立倫,以及柯文哲都存在的「三腳督」的戰況下,朱立倫與他的對手比較時,若仍有些差距該怎麼辦?

這可能是韓國瑜沒說出市長「一定做滿任期」的真正背後原因所在,加上一份同日由《放言》委託《山水民意研究股份有限公司》發佈的民調,顯示如果2020大選,分別是蔡英文、柯文哲及韓國瑜競選,三人支持度分別是20.3%、28.3%、42.1%,這種情況下,韓國瑜會被他支持者「捨棄」的可能性真的會很低。

