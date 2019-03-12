畢殿龍／韓國瑜需要王金平將大位「禪讓」給自己嗎？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。



王金平「咿咿啊啊」一段時間後，7日終於高調舉辦儀式宣佈自己正式參選2020。最惹人注目的是記者會上，其三次強調「給我四年」如何如何。或被解讀為招降、綁架韓國瑜，或乾脆被解讀為，這根本就是在吃韓國瑜的豆腐！韓國瑜該信、和用得著王金平將大位四年後傳給自己嗎？王金平有這樣的能力傳給他嗎？韓國瑜如全力助選王金平，會對2020整體局勢和他本人帶來什麼樣的影響？

沒人懷疑王金平角逐2020的權利。但網民不乏有聲音說，王金平如要參選，需要為當年馬王之爭和太陽花事件跟藍營道歉！王金平和馬英九的鬥爭，且不論是非。僅僅其過程給國民黨帶來的傷害和給社會帶來的困擾，就註定欠大家一個道歉。太陽花運動從立法院開始氾濫，多數藍營民眾認為王金平負有相當責任。

王金平參選的優勢是擁有各種地方人脈、錢脈資源和平衡各派的能力。王金平被公認為是「喬王」或「公道伯」。號稱沒有敵人只有朋友。這是其參選的優勢，也是參選的劣勢。沒有敵人更多的時候表示自己沒有是非。在小範圍「喬」效果彰顯。但2020大選要喬的不會像一個立法院那麼容易。

另外，王金平從來沒有膽魄和信心去選區域立委，而讓國民黨能夠多一個席次；更沒有在艱困地區參選直轄市長的擔當。和朱立倫等人相比，學經歷的完整就稍顯不足。

王金平不虧箇中高手，稱自己只做四年，然後讓給韓國瑜。更在自己的看板上寫上認同「鞭刑」這個韓國瑜數十年前論文中的主張。以韓國瑜的個性、智慧，筆者不認為韓國瑜之前已經承諾或答應了王金平開出的條件。但王金平吃定韓國瑜只要不明確反對自己的說法，就認為可以讓部分韓粉認同或支持自己。

▲王金平號稱在政界沒有敵人，只有朋友。（圖／記者黃克翔攝）



總統不是皇位 怎麼讓？

賴清德不信蔡英文連任四年之後，就能將政權交給自己。韓國瑜更不信王金平四年後也能夠將大位傳給自己。民調落後朱立倫的王金平要獲得國民黨黨內提名就已經破位困難。即便其發揮各種功能勉強獲得了國民黨的提名，能否贏得2020更有變數。再退一步講，即便自己代表國民黨奪得2020大位，這不是國王禪位，四年之後如何禪讓他人？你做得好自然沒有換的必要，做得不好，局勢已壞，怎麼能傳遞給特定的人？

正因如此，才會有人解讀，王金平此舉不過是希望能夠得到韓國瑜的全力支持，至少是默認，讓其有機會獲得部分韓粉的支持。但現在看來目標很難達成。韓國瑜如有意大位無需等待四年，更不需要他人讓位給自己。



韓國瑜當選高雄市長，也許得到過王金平的大力幫助。韓國瑜感謝但無需感恩戴德而被綁架。王金平只不過做了一個老國民黨黨員願意做的。如果他自行導入對其他企業、個人有什麼酬傭回報的承諾，本身就目的不純。這不是韓國瑜願意和能夠承擔的。

韓國瑜面對2020大選，目前的各種應對都表現出了高超的政治智慧，如果他參選一定會選擇一個恰當的時機。他「選而不競」，只要能夠在初選時登記領表，被動回答各種參選人問題，只到選舉最後一刻拼高雄市政，就能夠領跑群雄，保持進退自如。如最後不參加選舉，以他的個性會支持出線的國民黨候選人。在出線之前，韓國瑜對各位參選人保持等距，是保持自己未來能量和必要時收拾殘局的可能性的最好選擇。

王金平所謂的四年不具備說服力，但承諾自己贏得國民黨的提名，如最後不能贏得其他黨派的候選人，願意將自己的參選資格自願徵召給韓國瑜，更能增加自己出線的機會，也是顧全大局的表現。



韓國瑜被人判斷角逐2020的意願不高。但人在江湖，身不由己。除卻國民黨輸不得的壓力之外，即便國民黨有意參選的太陽們自身可能的內耗之外，即便韓國瑜目前沒有明確宣佈參選，已有本來對其還算友善的媒體，為了特定候選人，開始有意識詆毀、故意拉低其聲勢。這種非良性正面的選舉文化，能夠縮小或贏得自己人，卻無法贏得對手。更有可能讓無意參選的韓國瑜正面迎戰。韓國瑜的家人和支持者也更需明白：韓國瑜輔選比自己參選更辛苦、更危險、更不討好！要讓一些人將國民黨的勝利過度寄託在自己的助選上。否則，真的不如自己出來更簡單！至於所謂參選的正當性，只要大局出發，根本就是一個假議題！韓總的能量也足以應對這方面的檢驗！

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