畢殿龍／誰打壓了韓國瑜的星馬行程？

▲韓國瑜與超市業者簽訂高雄農產外銷合約 。（資料照／記者洪正達攝）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

日前，韓國瑜帶著市府團隊到星馬給農漁民找訂單、拼經濟，僅僅在馬來西亞就簽訂了1億多台幣的訂單。美中不足的是，在新加坡的幾個行程被臨時取消，如和幾個議員的就餐、和市長、部長的會面。這種改變被外界解讀為是馬來西亞官方受到了來自某方面的壓力才導致取消會晤的可能。真的有某方的打壓嗎？如果有壓力的話，這些打壓會來自哪裡？這些變數會給韓國瑜今後的對外訪問帶來什麼樣的警訊和參考？

真的有打壓嗎？會是誰打壓？

按照正常的情況，和馬國議員、市長、部長的會見，無論正式與否，都不會是韓國瑜團隊自己想想出來的，之前會有彼此意向互傳溝通，不可能像蔡政府聲言查證後說，根本沒有安排那樣的行程云云。如果雙方有相見的意向，後來因故才取消的話。這個取消的「緣故」才是重點和韓國瑜團隊今後應該注意的地方。

接連幾個可能的行程和會面被臨時取消，顯然不是僅僅安排不周，肯定有被取消的原因。會是什麼緣故呢？綜合各種媒體和分析者透露出來的資訊，主要是蔡英文政府或北京的打壓兩個方向。

先說蔡英文政府的打壓。這點蔡英文政府相關部門迅速澄清說，「根本沒有這回事」、「是韓市長想太多了」。綠營民意代表的背書和解讀是，韓國瑜到星馬推廣農漁產品恰恰符合蔡英文的新南向政策，對韓國瑜取得成績樂觀其成，沒有阻擋、打壓的理由，也沒有理由打壓。如果要打壓，馬來西亞的媒體就不會讓其博得那麼大的版面，只會讓其在邊角的地方得到報導。民進黨的數位均暗示或明確指出，只有中國大陸有這樣的能力。並在沒有證據的情況下，進一步說，韓國瑜對大陸這樣友善都會得到打壓，可見大陸是多麼鴨霸和可惡。藍綠都應該共同對抗大陸拼外交。

對上述分析判斷，很多評論員和藍營民意代表則不以為然：如果是大陸打壓，之前包括綠營的市長陳菊到東南亞的行程，大陸都沒有打壓。何必冒天下之大不韙去打壓勢頭正夯的韓國瑜？綠營民代公開說，可以讓韓國瑜在馬來西亞不被大幅度報導，還真以為自己能夠干涉馬來西亞的新聞自由。或者根本沒有認識到「韓流」的威力和魅力！

更有線民評論道：會不會因為是狗惡酒酸？蔡英文的駐馬來西亞代表，專門從臺灣和韓國瑜同機伴行。名義上是全程陪同協助，但是不是全程監控？說是為韓國瑜團隊提供全面協助，具體是哪些協助？這些協助是韓國瑜團隊主動要求的嗎？如果不是韓國瑜團隊主動要求的，那麼相信韓國瑜團隊之前已經協調好了整個行程。如果蔡英文政府的馬來西亞代表認為自己應該提供協助，是不是需要親自陪同？親自陪同的資訊何時告知韓國瑜團隊也是重點。因為鑒於兩岸的特殊關係對馬來西亞的影響，突然多出這樣一個可能喧賓奪主的人物出來，只會更尷尬或多出韓國瑜團隊難以掌控的變數。

怪不得有人說，關於行程被取消的原因說，大陸不會正面對韓國瑜的訪問釋放任何壓力，蔡英文政府，往好處去想也不準備對韓國瑜的正常訪問設置什麼障礙，但如果韓國瑜團隊沒有主動邀請臺灣駐馬來西亞代表協助。該代表的出現很可能是馬來西亞議員和官員，出於和北京關係的考量，尤其是媒體眾多的情況下，不方便出席這種暗含兩岸角逐的場合。韓國瑜行程中，有沒有有心人士在公開場合，將比如突然拿出國旗等政治化操作，也不無可能是施壓和自己不方便出現的原因。

另外一個原因是，韓國瑜到馬來西亞主要是推銷農漁產品和觀光，這等同於從「平頂山買煤賣到大同」（注：平頂山是中國大陸一個煤的產地，但大同的煤更多、更便宜）。所以，公平而論，這也許是馬來西亞官員不願意被眾多媒體關注，被視為自己是在協助高雄市進口農漁產品衝擊自己的農漁民。

韓國瑜星馬之行究竟有沒有打壓、是誰打壓也許永遠都是個羅生門。其中的考量評估點是，韓國瑜是否主動尋求馬來西亞代表處的幫助、以及他們提供了何種幫助。臺灣目前正有人企圖把這種可能的壓力導向大陸，以激起兩岸更多的仇視。大陸有必要主動澄清，如有打壓，說明施壓的理由；如果沒有，沒必要背鍋。韓國瑜團隊在行程安排時除了需要更加慎秘之外，也需要逐步弄清行程出現紕漏的原因。對於是否需要出訪地區外事部門的協助，要明確說出要或不要，避免再次出訪時遇到同樣問題。但好在瑕不掩瑜，韓國瑜團隊的星馬之行已經交出了漂亮的成績單。

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