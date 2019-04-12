ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

左撇子／《與惡》分集推薦ep2：小時不讀書，長大當記者？

雲論

●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁

《我們與惡的距離》大受好評，錯過的人可以在線上看平台重溫好戲。左撇子先幫大家複習1-4集的提要，來準備看最重要的5-6集，並且要帶大家來看得更深、更好看，其實這每一集都在顛覆你的價值觀！左撇子挑出重點推薦場景，並且深深解析故事要帶給我們的價值反轉，最後再來「看電影長知識」，來了解一下「思覺失調症與他們的電影」。

【以下有雷劇透，請斟酌閱讀。】

劇情摘要

大芝決定遞辭呈，正被收視與人事弄得煩躁不安的喬安耐不住性子對大芝大吼，要她想辭職就辭職。

幼稚園發生了疑似精神病患劫持幼童的事件，喬安駁斥上司的搶快要求，堅持要等幼童安全才肯live連線，臨時找不到精神科醫生的第二現場，喬安用人情施壓請妹夫一駿上場！

王赦與老婆美媚在幼稚園外焦急等候在幼稚園內的女兒，大芝在副控室看到幼稚園的現場畫面，一張熟識的面孔被警察架出來…

▲王赦與老婆美媚在幼稚園外焦急等候。（圖／CatchPlay提供）

推薦場景解析：「誰說小時不讀書，長大當記者？」

《我們與惡的距離》，幾乎每一集都能扭轉你一個價值觀。當你更全面地看到事實的真相，或許一直以為的事實，都有另一個角度的真相存在。

第二集先推薦《我們與惡的距離》中的新聞組片段。

▲戲中的新聞現場都是大陣仗在拍攝的，很有臨場感。（圖／CatchPlay提供）

劇組看來是有去電視台認真地合作與考察，所有的新聞流程與報導，都讓左撇子身邊的媒體朋友們感同身受，真實度非常的有。

因為很認真地將新聞媒體的真實生活呈現，我們才知道，他們的生活就是這麼高壓、緊迫、不容失誤，同時需要考驗緊急時的判斷力。

國外有推薦的影集《新聞急先鋒》（The Newsroom），同樣也是HBO的影集，將當時國際重要新聞發生的當下，看看新聞人員怎麼緊急處理，如何判定消息來源、堅持報導正確，足以報導的新聞。

很高興《我們與惡的距離》也拉出了同樣的高度，讓我們看到新聞最前線的人員，他們會碰到多少的選擇題。

1.其他台都報了這快訊，你到底什麼時候要報？
2.我們同仁第一組到現場，為什麼到現在還不連線啊？
3.收視率才是現實？
4.狹持案的現場，到底能不能直播現場？
5.廣告商堅持要在最好的時段卡廣告新聞曝光。

由於《我們與惡的距離》是台灣劇，這些議題更讓我們貼近，畢竟都是台灣新聞台24小時在播放的標題。

為什麼酒駕撞死的人，不是高材生就是孝子？因為這樣子標題才聳動，才有話題、才有收視率。

新聞媒體人員，同時面臨著要報導「真相」與「拼收視率」的兩難。這絕對比一般的「道德難題」，以及「你媽跟我掉到水裡你要救誰」還難啊！

現實生活其實沒有「正確與錯誤」的選擇，有的幾乎都是「正確的選擇 與 簡單的選擇」。

We must all face the choice between what is right and what is easy.　

─鄧不利多教授

而造成大部分的媒體去選擇了「簡單的選擇」，或許就是我們這些「收看者的選擇」吧。

日本也曾經有「電視低能」的時代，媒體整天報導著聳動標題，或是未經查證的爆點新聞，以換取收視率。在全日本意識到這問題後，他們走出了低能時代。

而我們台灣呢？

解決問題的第一步，叫做面對問題。創造了「小時候不讀書，長大當記者」的，正是看著新聞的鄉民們。這隻媒體怪獸，正是收看的人創造的。

看《我們與惡的距離》時想想，你花什麼時間在什麼媒體上，就會造就什麼樣的媒體社會，以及你是怎樣的人。這也是我們為什麼願意分享、推薦，真正優質的台灣戲劇吧。

熱門點閱》
►超強唱將、殘酷賽制──最強的舞台

►看更多【左撇子】文章

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「左撇子的電影博物館」。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

左撇子 左撇子

專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉..

左撇子最新文章

more

左撇子／《與惡》分集推薦ep2：小時不讀書，長大當..

【看電影長知識】左撇子／精彩不輸電影！帶你盤點皮克..

關鍵字: 雲論 左撇子 雲論左撇子 我們與惡的距離 記者 新聞 賈靜雯 電視台 收視率 新聞倫理
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
左撇子／《與惡》分集推薦ep2：小時不讀書，長大當..
【言論自由】呂謦煒／我們何時變得如此恐懼？
邵宗海／韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020..
不發光的黑洞為什麼可以看得到？
蕭徐行／一黨救一人　蔡英文讓台灣民主陷毀滅危機

推薦閱讀

專訪／《與惡距離》賈靜雯演必娶女主管　電視台實習幕..

莊博安／《我們與惡的距離》我們又離精神疾病有多遠？

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

評／等不到林郁方！地方勸進聲浪不斷　應曉薇考慮披掛..

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖的是什麼？

梅復興／蔡英文和美智庫談話的弦外有音

邵宗海／韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020..

【街口解雇事件】關於愛評網，是否各說各話？

溫朗東／我支持的不是賴清德，是他從政的權利

不發光的黑洞為什麼可以看得到？

相關文章

【言論自由】呂謦煒／我們何時變得如此恐懼？

【言論自由】呂謦煒／我們何時變得如此恐懼？

我們的心胸不再寬闊，我們的視野不再自由。左一句「國家安全」、右一句「準戰爭狀態」，巴不得讓台灣與中國大陸這個充滿威脅的存在老死不相往來。

1小時前

邵宗海／韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020年大選？

邵宗海／韓國瑜的美東之行...談兩岸卻避談2020年大選？

不發光的黑洞為什麼可以看得到？

不發光的黑洞為什麼可以看得到？

支持NCC裁罰決議！　台師政等648傳播師生「捍衛新聞環境」連署

支持NCC裁罰決議！　台師政等648傳播師生「捍衛新聞環境」連署

王明鉅／防死人連署的公投　先葬送的是直接民主

王明鉅／防死人連署的公投　先葬送的是直接民主

讀者迴響

行動法庭

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

禍從口出！公然侮辱罪判定標準怎麼看？｜ET行動法庭 第7集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

【人雲亦云】單厚之／韓國瑜真的不選嗎？國民黨要由誰來選總統？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

等不到林郁方　應曉薇考慮披掛上..

等不到林郁方　應曉薇考慮披掛上..

蘋果日報「鎖蘋」後捨棄流量　圖..

蔡英文和美智庫談話的弦外有音

韓國瑜的美東之行...談兩岸卻..

【街口解雇事件】關於愛評網，是..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面