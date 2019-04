左撇子／《與惡》分集推薦ep2：小時不讀書，長大當記者？

●左撇子/專業影評人,經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁。

《我們與惡的距離》大受好評,錯過的人可以在線上看平台重溫好戲。左撇子先幫大家複習1-4集的提要,來準備看最重要的5-6集,並且要帶大家來看得更深、更好看,其實這每一集都在顛覆你的價值觀!左撇子挑出重點推薦場景,並且深深解析故事要帶給我們的價值反轉,最後再來「看電影長知識」,來了解一下「思覺失調症與他們的電影」。

【以下有雷劇透,請斟酌閱讀。】

劇情摘要



大芝決定遞辭呈,正被收視與人事弄得煩躁不安的喬安耐不住性子對大芝大吼,要她想辭職就辭職。

幼稚園發生了疑似精神病患劫持幼童的事件,喬安駁斥上司的搶快要求,堅持要等幼童安全才肯live連線,臨時找不到精神科醫生的第二現場,喬安用人情施壓請妹夫一駿上場!

王赦與老婆美媚在幼稚園外焦急等候在幼稚園內的女兒,大芝在副控室看到幼稚園的現場畫面,一張熟識的面孔被警察架出來…

▲王赦與老婆美媚在幼稚園外焦急等候。(圖/CatchPlay提供)

推薦場景解析:「誰說小時不讀書,長大當記者?」

《我們與惡的距離》,幾乎每一集都能扭轉你一個價值觀。當你更全面地看到事實的真相,或許一直以為的事實,都有另一個角度的真相存在。

第二集先推薦《我們與惡的距離》中的新聞組片段。

▲戲中的新聞現場都是大陣仗在拍攝的,很有臨場感。(圖/CatchPlay提供)

劇組看來是有去電視台認真地合作與考察,所有的新聞流程與報導,都讓左撇子身邊的媒體朋友們感同身受,真實度非常的有。

因為很認真地將新聞媒體的真實生活呈現,我們才知道,他們的生活就是這麼高壓、緊迫、不容失誤,同時需要考驗緊急時的判斷力。

國外有推薦的影集《新聞急先鋒》(The Newsroom),同樣也是HBO的影集,將當時國際重要新聞發生的當下,看看新聞人員怎麼緊急處理,如何判定消息來源、堅持報導正確,足以報導的新聞。

很高興《我們與惡的距離》也拉出了同樣的高度,讓我們看到新聞最前線的人員,他們會碰到多少的選擇題。

1.其他台都報了這快訊,你到底什麼時候要報?

2.我們同仁第一組到現場,為什麼到現在還不連線啊?

3.收視率才是現實?

4.狹持案的現場,到底能不能直播現場?

5.廣告商堅持要在最好的時段卡廣告新聞曝光。

由於《我們與惡的距離》是台灣劇,這些議題更讓我們貼近,畢竟都是台灣新聞台24小時在播放的標題。

為什麼酒駕撞死的人,不是高材生就是孝子?因為這樣子標題才聳動,才有話題、才有收視率。

新聞媒體人員,同時面臨著要報導「真相」與「拼收視率」的兩難。這絕對比一般的「道德難題」,以及「你媽跟我掉到水裡你要救誰」還難啊!

現實生活其實沒有「正確與錯誤」的選擇,有的幾乎都是「正確的選擇 與 簡單的選擇」。

We must all face the choice between what is right and what is easy.

─鄧不利多教授

而造成大部分的媒體去選擇了「簡單的選擇」,或許就是我們這些「收看者的選擇」吧。

日本也曾經有「電視低能」的時代,媒體整天報導著聳動標題,或是未經查證的爆點新聞,以換取收視率。在全日本意識到這問題後,他們走出了低能時代。

而我們台灣呢?

解決問題的第一步,叫做面對問題。創造了「小時候不讀書,長大當記者」的,正是看著新聞的鄉民們。這隻媒體怪獸,正是收看的人創造的。

看《我們與惡的距離》時想想,你花什麼時間在什麼媒體上,就會造就什麼樣的媒體社會,以及你是怎樣的人。這也是我們為什麼願意分享、推薦,真正優質的台灣戲劇吧。

熱門點閱》

►超強唱將、殘酷賽制──最強的舞台

►看更多【左撇子】文章

►隨時加入觀點與討論,給雲論粉絲團按個讚!

●本文獲作者授權,轉載自「左撇子的電影博物館」。以上言論不代表本網立場,《雲論》提供公民發聲平台,歡迎能人志士、各方好手投稿,請點此投稿。