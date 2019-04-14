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【看電影長知識】左撇子／創造《玩具總動員》和《怪獸電力公司》前的技術短片

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▲迪士尼動畫工作室、皮克斯（Pixar ）首席創意長拉薩特（John Lasseter） 。（圖／達志影像／美聯社）

●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁

皮克斯的原創短片跟動畫電影一樣擄獲人心，有些是劃時代的技術新突破，有些是經典動畫的前身，這些短片跟皮克斯是密不可分的。

我愛短片的原因是，有許多想法只能以短片的形式呈現，那樣才完美。變成長片反而顯得沒必要。而且，一直很值得去做。─皮克斯創辦人 John Lasseter-

所以趁這次機會，左撇子把1、2、3的短片幫大家複習，並且解釋每部短片的歷史，以及技術上的突破。這篇是第1集的第二篇。看上篇

小雪人大行動

短片簡介

《小雪人大行動》（Knick Knick）是1989年，距離《玩具總動員》約6年的時期。
導演依舊是John Lasseter，故事承繼上一部短片，繼續以玩具作為出發點，這次是雪花玻璃球內的小雪人。

短評分析

這部短片在《小錫人》之後，上一集的主角有Tin Toy與一位小嬰兒。

明顯地，從這部短片開始，皮克斯捨棄了製作擬真的人物動畫，專注在製作「物品擬人化」的強項。由於上一部的小嬰兒，花了很多技術在模擬真人，結果不但花了許多時間，結果還不可愛！甚至是相當的恐怖。（有興趣可以查查看「恐怖谷理論」，越接近真人的動畫，會讓人反感。）

所以，《小雪人行動》可以說是皮克斯動畫走向《玩具總動員》的前一步！接著團隊就邁向劇情長片《玩具總動員》去發展了。

棋局

短片簡介

棋局（Geri’s Game）是1997年的作品，故事以老爺爺Geri一個人在公園下棋，雖然自己跟自己下棋，但是兩邊下棋的主角個性有別，表情相當鮮明多變，故事多變富有轉折。

這部短片與《蟲蟲危機》共同發行，並獲得當年「奧斯卡最佳動畫短片獎」。

短評分析

距離上一部短片《小雪人行動》約8年，並且在1995年的《玩具總動員》之後，技術明顯進步相當多。

背景讓人想到最開始我們介紹過的小短片《安德魯和威利的冒險》，但是精緻度高太多。以往皮克斯挑戰失敗的「人」，事隔多年再次挑戰，技術終於達到了。

記得之前《小錫人》那個嬰兒的慘狀嗎？這部短片是皮克斯「第一部以人為主角」的動畫片，並且將動畫技術推到更高的層次。

在《玩具總動員》之後、《蟲蟲危機》之前，皮克斯依舊分了一小部分的人，專門用短片來挑戰動畫技術。這次挑戰的題目是：「人物表情以及服飾動態」，大家在觀看時可以多注意，主角的表情、姿態，以及相對應的衣服表現。

【看電影學知識】

1.爺爺出現在玩具總動員2，腳色是玩具清潔工。
2.盒子寫的是Pt. Richmond Hand Made Pixar Shorts，Pixar Animation Studio當時就位在Point Richmond, California，後來才搬去Emeryville。
3.主角本人畫得真的很像！ 多年後還重現了下棋的場景。

▲▼皮克斯短片。（圖／左撇子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲片中主角與真人超像。（圖／左撇子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

左撇子除了推薦大家觀察活靈活現的表情與衣服的光影動態之外，這個敘事手法是非常棒、富有奇想的，以一個長約四分鐘的短片來說，是很完整也很完美的手法。

就如同皮克斯的創辦元老說得一樣：「我愛短片的原因是，有許多想法只能以短片的形式呈現，那樣才完美。變成長片反而顯得沒必要。而且，一直很值得去做。」很推薦大家看這部《棋局》。

鳥！鳥！鳥！

短片簡介

《電線上的鳥》（For the birds）是皮克斯在2000年發的小短片。片長約三分半鐘的輕鬆小短片，表現相當不錯。

獲得第74屆奧斯卡最佳動畫短片。

短評分析

劇情非常簡單，但是很可愛也很好笑，特別是在結尾是會讓人會心一笑。鳥們的表情相當豐富，每一隻小鳥的反應都不相同。

皮克斯網站說，最先落到電線上的四隻小鳥各有各的名字：Chipper（爽朗）, Bully（威嚇）, Snob（勢力）和Neurotic（神經質）。我們可以重新對照他們的反應態度。好可愛阿！

技術的部分，這部把鳥的羽毛做出毛絨絨的感覺，好像很舒服。其實也算是做出毛茸茸感覺的前置作業，隔年（2001年）他們推出《怪獸電力公司〉，誕生了毛茸茸的毛怪。

因為故事結構與技術都很到位，《電線上的鳥》贏得第74屆的奧斯卡最佳短片。這部短片跟《怪獸電力公司》一起收錄在DVD，還有附加短片大眼仔的新車。

製作完這部短片後，皮克斯就搬離了前面說的Point Richmond，現在的位置是同在加州的Emeryville。

大眼仔的新車

短片簡介

《大眼仔的新車》（Mike’s New Car）是《怪獸電力公司》番外篇，曾入圍2002年的奧斯卡最佳動畫短片。

故事就是大眼仔換了一部新車，找毛怪一起來試乘。

短評分析

這部短片就是《怪獸電力公司》的番外篇，讓我們看到更多大眼仔與毛怪的互動。在技術上，幾乎都是《怪獸電力公司》電影本身的技術水準。

不過，對於皮克斯短片來說，這是第一部「有對話的皮克斯短片」，並且故事不獨立，承接著動畫長片的劇情設定。

跳跳羊

短片簡介

《跳跳羊》（Boundin’）是2003年製作的動畫短片，入圍奧斯卡最佳動畫短片。這部短片同時也作為《超人特攻隊》的前導短片。

故事由一隻漂亮毛色的綿羊開始說起。綿羊很為自己雪白的毛感到驕傲，可是他的毛會被剃掉，附近的小動物都笑他，他很沮喪。後來來了一隻跳阿跳的生物-Jackalope。Jackalope點醒了他，之後他們就跳阿跳的boundin’走了…。

短評分析

這部短片由導演Bud Luckey，自己寫劇本、自己配音完所有角色，還自己配音樂…（皮克斯的邊緣人，開玩笑的。）
《超人特攻隊》的導演Bird回憶，當時就看Bud Lucky回房間自己拉自己的斑鳩琴，就搞定了配音、配樂、配唱。

《跳跳羊》是皮克斯第一部「有歌詞的配唱」，雖然劇本上沒有特別出色的編排，不過這部短片是目前皮克斯短片系列中，跟音樂性配合地最好的一部（因為從頭到尾都他一個人合作啊！），並且入圍奧斯卡最佳動畫短片。

【看電影學知識】

1.剪羊毛的人所開的車是汽車總動員裡的史丹利，因為他被閃電麥坤拖著跑，弄壞了公路，所以才發展了汽車總動員的故事。

2.剪羊毛的人的手，也出現在海底總動員的牙醫身上。片頭小溪的魚，之後也拿來做為海底總動員的模組。

3.Jackalope

▲▼皮克斯短片。（圖／左撇子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鹿角兔。（圖／左撇子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這種奇怪的生物到底是什麼？這是鹿角兔，台灣不常聽到，因為這是國外民間相傳的生物。跟龍一樣是目前未發現的生物。鹿角兔顧名思義是有著鹿角的兔子。

這是本系列專欄的第二篇，接下來會持續連載。如有興趣者，可繼續閱讀：皮克斯小短片精選輯總整理 （含線上看資源、介紹與重點短評）


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