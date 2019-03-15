鍾文榮／「高雄幣」的代幣經濟來了？一點可不！

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

前幾天，我看一則新聞「觀光代幣時代來臨」，這標題我冷汗直流，難道「比特幣」的泡沫現況，已經快速讓大家淡忘了嗎？新聞指出，在某場觀光產業研討會中提到，「區塊鏈」的技術正吹向觀光產業，話題馬上轉向前陣子的「高雄幣」。

殊不知，「高雄幣」只是一種消費紅利的兌換方式，當然，消費紅利可以促進消費，這乃是一種行為經濟學中「損失謬誤」與行銷方案結合後的一種消費方式。消費後給你消費紅利點數，累積到一定點數後就可以消費折現，正因為你對於到手的紅利認為是自己的利得，就好像現金一樣，不使用就是一種損失，但仔細想一下，真的有損失嗎？

事實上，根本沒有損失！只要你認為是損失，你就會去兌換折抵，此舉，不就觸發了下一次消費嗎？舉個例子，百貨公司週年慶經常有折扣促銷，聰明一點的百貨公司不只在活動前會發放折價券，讓你有動機進場「瞎拚」（shopping），還會送你滿額券，再激起你在一定時間內回頭再「拚」一次，然後，你就貢獻了業績。

折價券上的金額與時間限制，自然而然會激起你的消費「慾望」與「壓力」，至於點數經濟是否要先進到使「區塊鏈」的技術，直言論，殺雞用不上牛刀。如果「區塊鏈」可以讓代幣、折價券發行具有某種程度的效益的話，不就早該到處發行了？

至於，如「高雄幣」此類的點數代幣，真能創造經濟？我認為如同內容農場的精彩度，可以如閱諸葛孔明「出師表」末句之美一般——「不知所云」。

現階段大家討論的城市貨幣，如「高雄幣」，其實如同2009年發行的「消費券」，都是理論上想透過消費乘數擴大總體消費，達到促進消費與經濟成長的理想狀態。然而，大一經濟學課本上明明說的是，想透過消費乘數擴大經濟成長，往往只有在封閉體系才辦得到，最後，還不是政府自己發了篇檢討報告說理論與實際不符，「消費券」根本未達到當初預期的經濟效果。

既然，「消費券」無法達到促進消費的預期效果，如果類比到「高雄幣」，結局是否一樣？

如果是政府撥預算給錢，讓觀光客有一筆額外的錢可以到高雄消費，我認為效果和當年的「消費券」差不多，消費被替代掉，政府用負債創造消費。換個方式，如果用點數折價，能創造消費嗎？理論上可以，但仔細想一下，你到百貨公司用折價券消費，因時間壓力是被設計的，這個時間不會拖很久，百貨公司的營業額可以創造出來，但，觀光客有誘因與壓力嗎？也就是說，你會為了些許的點數紅利（所以紅利一定要發得夠多），頻繁的去高雄觀光，只為了受制於行為經濟學上的「損失謬誤」？

美國綺色佳小鎮（Ithaca）在1991年發行的「綺色佳小時券」 （Ithaca Hours）就是一種封閉的社區貨幣，在這個小鎮的交易全部使用小時券而非美元，外人進來這小鎮觀光也必須將美元兌換成小時券才可以消費，因為是封閉體系，才能發生乘數效應。當年的「消費券」之所以效果有限的最大原因，除了替代日常消費支出之外，另一個原因就是臺灣不是封閉式經濟體，你手上的3,600元，透過消費，有多少是消費到國外，幫助其他國家的經濟呢？

「高雄幣」要達到效果，不就是要封閉式發行，變成一種實質上的城市貨幣，「錢進得來，東西出得去」，才能「發大財」。然此舉，想必，中央銀行一定不會首肯！既然如此，所謂的「高雄幣」、「代幣經濟」與「區塊鏈」結合，不就單只是「虛擬議題」了嗎？

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