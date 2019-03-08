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李沃牆／韓國瑜能讓自由經濟示範區起死回生？

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 ▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

高雄市長韓國瑜上任後使命拼經濟，力圖翻轉高雄；他於3月6日又表示，自由經濟示範區對高雄未來經濟發展深遠，希望能夠持續推動。此語一出，無疑讓冰凍於立法院許久的自經區法案再度被熱議。然而，在綠色執政下，韓國瑜能讓自由經濟示範區在高雄起死回生，病樹前頭萬木春？

台灣係海島型經濟　經濟端賴對外貿易

台灣在1950年代至1990年代進行一系列的政經改革及大規模的經濟建設，經濟發展突飛猛進，成為許多開發中國家的典範。特別是在1953至2000年的48年間，年平均經濟成長率達8.2%，居世界第一，被譽為「台灣經濟奇蹟」而名聞遐邇；並與新加坡、南韓、香港，並稱為亞洲四小龍，更曾多次躍居龍首。但遺憾的是，台灣在享受經濟奇蹟的成果同時卻無法守成，如今經濟表現節節敗退，不僅呈現「悶」經濟，也落後韓國、香港、新加坡。不可諱言，台灣是海島型經濟國家，對外端賴貿易；但在全球化、自由化的潮流中，全世界都以極快的速度在洽談自由貿易協定（FTA），累積至今已逾400個。台灣目前若加計中美洲五國FTA、ECFA早收清單及台星經濟夥伴協定（ASTEP）、台紐經濟合作協定（ANZTEC），出口亦僅有9.69%貿易值涵蓋在零關稅FTA範圍中。

據悉，台灣的主要競爭對手-韓國自1999年和智利展開第一個FTA協商，2004年生效後，正式開啟了韓國FTA的快攻時代，至今已陸續與全球54個國家簽署15個FTA，不僅簽署國家擴及歐盟及美國地區，貿易覆蓋率（零關稅）已達77%，遠高於台灣。另外，中國大陸為拓展出口貿易及降低美中貿易衝擊，亦持續與全球其他國家簽署自由貿易協定有助於貿易的提升，更可降低美國採取高關稅壁壘政策的衝擊。截至2018年6月底統計，中國大陸已和16個國家完成自由貿易協定簽署，共涉及24個國家和地區，貿易覆蓋率逾33%，正在談判的自由貿易協定則多達14個，其中既有多邊談判也有雙邊談判和升級談判。

促經濟自由化升級　參與區域經濟整合

台灣的貿易競爭對手絕非只有韓國，包含泰國、印尼、越南及馬來西亞等已加入RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定, Regional Comprehensive Economic Partnership）及CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）的東南亞國家，也都是台灣的競爭對手。誠然，台灣如何在競爭力的環境中找尋出路？持平而論，展開經濟自由化、強化產業結構、降低貿易障礙，並吸引國內外企業投資，以提升國際競爭力，才有機會突破現況，參與區域經濟整合絕對是最佳的策略之一。有鑑於此，政府在自由化、國際化的理念下，大幅鬆綁貨物進出及聘僱外籍專業人士與外商投資等各項限制，打造更為優質的投資環境。

但為預防全面經濟自由化所帶來的衝擊及疑慮，因而先在小範圍內試行，若推動情況良好，則可將成功的經驗逐步推動至全國，讓台灣加速走向自由貿易島，此即為「自由經濟示範區」的意涵。而馬政府任內，行政院於2013年8月8日通過經建會提出「自由經濟示範區第一階段推動計畫」，以「高附加價值的高端服務業為主，促進服務業發展的製造業為輔」為原則，導入智慧運籌、國際醫療、農業加值及產業合作等經濟活動，並以「突破法規框架、創新管理機制」之原則，研提具體措施，以加深台灣產業與國際之鏈結，第二階段俟「自由經濟示範區特別條例」完成立法後，開放地方政府依自身條件申設。

其中，在第一階段自由經濟示範區規畫包括六海一空一海港，即台北港、基隆港、蘇澳港、台中港、安平港、高雄港等自由貿易港，以及桃園航空城，還有屏東農業生技園區。後來也計畫在示範區內納入國際證券分公司（OSU）與國際保險業務分公司（OIU）及國際金融業務分行（OBU）的金融區概念，立意甚佳。

進一步言之，自由經濟區示範區制度的效益，除大幅鬆綁對物流、人流、金流、資訊流及知識流等的各項限制，打造自由便利的經商環境；並落實市場開放，放寬投資限制，對內就是要活絡台灣經濟，增加民眾就業機會並提高薪資水準。以金融服務業為例，透過納入示範區，積極發展財富與資產管理業務，可望吸引海外資金回流。並可提升營業收入及金融就業人口。而發展農業加值，進口國外原料，結合台灣的技術、資源而力求發展，不僅可以有助提升農民收益，更有助未來我國在洽商FTA時，降低農業可能受到的衝擊。對外則希望能以自由化、國際化及前瞻性的策略性作法，建構高度自由化的經濟體，以創造融入區域經濟整合的條件，應是利多於弊。換言之，自由經濟示範區不僅是台灣翻轉經濟的敲門磚，更是台灣加入RECP及CPTPP的礎石。

胎死腹中功虧一簣　起死回生難上加難

可惜的是，自由經濟示範區在馬政府於2012年提出後，朝野意見分歧；不少反對者咸認，成立自由經濟示範區後，台灣將廣開大陸農工產品進口，會直接威脅農業與製造業勞工，進而危及台灣的經濟及國家安全等云云，甚至會對大陸門戶洞開而成「自殺區」。於是，原本精心規畫的草案於2015年立法院委員會表決通過後逕付二讀，但2016年政黨輪替後不了了之，長期被「冷凍」在立法院，最後胎死腹中，功虧一簣。

持平而論，高雄有良好的港口，最有條件發展為自由貿易港，成為自由經濟示範區。此次韓國瑜希望高雄可以重新推動自由經濟示範區，且租稅優惠比照新加坡，進而大幅提升外資對高雄投資意願，貨暢其流，立意深遠；但在綠色執政下，欲杜悠悠之口，讓自由經濟示範區起死回生恐難上加難。

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