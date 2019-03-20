畢殿龍／「316」立委補選該檢討的都有誰？

▲韓國瑜日前幫台南立委補選候選人謝龍介輔選站台。（圖／共訊）



●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

3月16日4席立委補選，國民黨挾強大聲勢僅僅保住一席，民進黨則以微弱優勢保住自己的鐵票區。用韓國瑜的話說「贏的不算贏，輸的不算輸」。這場國民黨、民進黨甚至「韓流」都高興不起來的選舉，該檢討的都有誰？都應檢討哪些面向？「韓流」要從此退燒了嗎？

國民黨高估了自己、低估了對手

這次立委補選，金門整合不好，自己正式提名的候選人輸給自己脫黨參選的候選人。彰化一席穩住。新北市三重和台南二選區在深綠民進黨的鐵票區拉到歷史上最接近。從表面看國民黨真的沒有輸。但從國民黨「1124」大勝的氣勢和黨內外希望挾這種氣勢四席全拿的期待卻又是大輸的。從選舉層面和技術操作看，既沒有向社會調低自己的希望值、也沒有按照四席全拿的期待進行慎密的部署，比如像民進黨那樣每個政治人物都劃分責任區等。等於是全民激發了民進黨的危機感，自己卻沒做對等的準備。高估自己、低估了別人。

「1124」九合一選舉，突如其來的大勝讓國民黨變得眩暈、飄飄然。他們自己都不自知何以變得如此強大。各種民調顯示很多人都可以勝過已經確定要尋求連任的蔡英文，讓很多國民黨內自以為是「太陽」的人，蠢蠢欲動，表態要代表國民黨參選2020競逐大位，並試圖用各種方式和算計出線。

國民黨出現多個競逐大位的人，比2016年大選國民黨無人敢於出征的狀態，應是一個好的現象。關鍵不要讓民眾看到，這些大老們，積極參選不僅僅是為民請命「捨我其誰」的擔當，更多摻雜的是「唯我獨尊」對權利的私慾，缺少「成功不必在我」的胸懷。民眾對這些近似宮廷爭鬥戲碼早就看得厭煩了。認為，曾經完全執政、擁有國會四分之三左右席次的國民黨大老，吃香喝辣、風光了幾十年也就夠了！應該知道民意所在，固然該有全力爭取奪回從自己手上丟掉政權的擔當，更應知道民意所在，在並不最需要自己的時候，懷有一點歉疚之心，做好輔助工作。

尤其是國民黨要競逐大位的人，應捫心自問：國民黨當年完全執政無所建樹、丟掉政權自己真的反思過了自己應負的責任了嗎？自己真的是為黨、為台灣而不是自己出發的嗎？自己真的或通過努力成為國民黨黨內最強的嗎？拿到政權你有何資格說可以做到比以往更好？

民進黨講給自己最忠實選民的話，自己信嗎？

民進黨被這次補選嚇出一身冷汗之後的自我認識還是比較理性的「不算贏，只是止血」。

從選舉本身看，四席只有10個月任期的立委補選沒有多少實質上的意義。輸贏的意義在於擊潰對手的意志，讓自己在2020大選中更輕鬆。民進黨之所以勉強獲勝，就像獵狗追兔子。這次獵狗之所以沒有追上兔子，因為獵狗拼命只不過為了一頓飯，而兔子拼命跑則是為了保住一條命。

民進黨從士氣上止跌回穩，但這次補選主軸訴求「民主保衛」、「主權保衛」的仇中、恐中牌，被視為奏效。

民進黨如果不檢討這種在總統大選中才有的訴求過度濫用，特別是在深綠鐵票倉自己最死忠支持者中反覆使用。這是將自己的支持者的智商定位得多低、對他們是多麼的羞辱和殘忍，對整個台灣社會是如何的撕裂和對立。且不說北京對台灣的政策如何，但頻頻使用，只有投給郭國文、余天才能守護台灣的民主和主權，才能不被大陸併吞。

更不說數量上四席立委任何一方全拿都不改變國會生態、民進黨仍然是占絕對多數。即便國民黨有過四分之三席次何曾賣台過？這種以本土派自行掌握誰愛台、誰賣台的話語權，將國民黨定位掌權一定會賣台的操作，也許對選舉一時有利，卻對台灣整個社會和長期穩定不利。這種繼續把國民黨及其支持者當作外人的作法，進口再多、再先進的武器都沒有用。既然他們不是自己人，如不能把他們趕出台灣，豈不是他們都是兩岸發生戰事時的「第五縱隊」？

民進黨繼續用這種方式操作選舉，除了在老而沒有文化的、死忠自己或者自己也不信但希望別人相信，「死道友不死貧道」其市場越來越小，被欺騙的人一旦醒悟自己是一直被當作蠢貨、作為投票的工具，就會成為最恨自己的人。

民進黨終究應檢討和思考並最終告訴支持者：獨立和統一哪一條路更符合目前的憲法？如果選擇獨立還可能有比現在更好的時候嗎？法理台獨是維護台灣民眾目前生活現狀的唯一的選項嗎？獨立和統一的性價比如何？是否有終極統一或被統一的可能？有沒有學者和智庫研究：如何在各種形式的統一下，更好地維護台灣民眾利益，而不是政客或政黨的利益？

「韓流」行深致遠也應檢討和提升

通過這次補選，人們看到了「韓流」的威力和局限。正如鄭四維、謝龍介所說：沒有「韓流」就沒有那樣的氣勢和撼動，也不會有如此接近的票數。但「韓流」也不是無所不能，恰如柯文哲所言：短時間內顛覆根深蒂固的觀念、完全位移深綠板塊原本就是不可能的任務。這次補選，因對「韓流」效應給予過高期待，所以才會有挫敗感。但只是小傷，只會藉此讓韓粉更團結和冷靜和更加智慧對抗反串韓流對自身帶來的傷害。

韓粉們應檢討：何種溝通和交流的方式才最有凝聚力和對韓國瑜傷害最小？如何將踩踏法律底線的真假韓粉剔除隊伍？韓國瑜公開說的支持他的「愛與包容」才是一個標準。 無論支持或反對韓國瑜出來選總統的韓粉，都應理解：韓國瑜保持態度的模糊性其實是在忍辱負重，為國民黨、為台灣保留多一點點的可能性。與2020大位被其他藍綠白所有可能勝出的人物相比，你認為誰能夠讓台灣更凝聚在中華民國憲法之下？誰更加無私和充滿可能？可以合理懷疑：所有提前想讓韓國將話說死說滿，並用好所謂的正當性試圖綁死在高雄市的人都沒安好心。

韓國瑜已帶動台灣官場風氣的改變、對農民和弱勢群體的關注、提升了台灣整個華人社會的能見度。也在國民黨、民進黨在選舉中起到「鰻魚效應」。韓國瑜和其團隊今後仍會犯錯和具有爭議。但一個好的政治人物不是沒有爭議或能夠躲避爭議，而是能夠面對爭議和化解爭議，並能夠自癒因為爭議所帶來的傷害。可以期待，韓流會持續到2020選舉結束或更長時間！

熱門文章》

►不要九二共識 台灣要什麼

►韓國瑜認「九二共識」 將開啟新局面？

►看更多【畢殿龍】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。