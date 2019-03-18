林達／國民法官政策大轉彎　拼裝陪審制未測試勿上路

▲圖為日前統一獅選手客串國民法官宣誓。（圖／統一獅提供）

●林達／台北地檢署檢察官、司改國是會議委員。

17日新聞披露，司改國民法官草案到立法院竟然大轉彎，變成「參審皮、陪審骨」的拼裝車，我國將開創舉世唯一的「一審兩階段審判制」！據悉在某些人士的強力運作下，立法院打算在本會期通過。由於事涉國家根本大政，必須嚴肅審慎，絕不可變成政治分贓。

新方案下，一審冒出「兩階段」的評議，先是8個陪審員一致決，才可以定出有罪（或無罪）；如果沒有一致決，就解散，重新組一個陪審團再次審理；如果8個陪審員都一致認為有罪，還要進入第二階段，由3位法官自己評議，如果法官們認為無罪，依然全案無罪。如果要判死刑的話，就要11個人一起討論後一致同意才行。

如此稀奇古怪的審判制度，沒有學理基礎，不須模擬測試，將靠政黨協商，令人驚愕！最恐怖的是，在明年總統大選、司法改革的期限壓力下，為了趕著上路，可能今年底以前就要運作通過。我不妄言此制度的好壞，但如此重大的國家制度，竟然完全沒有經過學理評估和模擬測試！荒謬至極！

法庭審判程序是一項精密的社會科學，要有學理支撐，還要經過實證檢驗，看是否符合我國民情、文化習慣和法令配套。美國、德國、日本都有人民參與審判制度，各自行之多年，都有完善的學理和實證資料。就算要引進，一定要先做實證評估和模擬測試。

目前送立法院的「國民參與刑事審判法」草案，是經過司法院和行政院兩院會銜，參考日本模式而成。到目前為止，司法院針對國民法官制度（含觀審）已經辦了86場模擬法庭，累積了大量實證資料，可供科學評估決策；而且就算日後施行出了問題，司法實務上至少還有日本實證資料可以參考。就算不喜歡日本模式，想採美國陪審制，那也應該以美制為基底來設計，而且先在我國進行本土科學的模擬法庭測試；日後出了問題，也還可以參考美國文獻和判例來解決。

現在突然政策急轉彎，大霹靂橫空出世一個宇宙獨一無二的新方案，完全搞不懂是以哪一國制度為基底，也看不懂這怎麼拼裝得起來，可以說是「先陪審打底」、「職業法官否決權」再加上「參審制證據開示制度」什麼亂七八糟的東西，真可謂紹述國父五權憲法後又一「兄弟個人獨獲之創見」。

如要自創蹊徑，也必須依據科學理性的方法，責成司法院、法務部針對新方案，舉辦系列的模擬法庭，如何篩選陪審員、陪審員評議方法、法官指引準則、卷證併送、證據開示、羈押配套等方方面面，實證檢驗與累積問題，具體設計和調整各項細節。如此龐大而繁複的工程，竟然是在最近幾天內，突然殺出程咬金，僅僅依靠少數人的玄想和交涉，就要運作完成修法，實在太過草率、不理性而且黑箱。

而且此方案法理多處矛盾。據悉此方案中，第一階段設計先由8個陪審員評議，是為了避免職業法官運用「權威效應」去影響國民法官；那又為何在死刑判決時，就一定要3位職業法官加入全體，一起討論和一致決？為何這時又不擔心法官發揮「權威效應」了？法理上根本不通。是否只因設計者猜測，職業法官通常不會判處死刑，所以就可以讓他們加入討論？整個方案都講不出個道理。

司法審判制度，是你、我、親人都可能面臨的切身程序，豈可在毫無學理基礎、不須模擬測試之下，就突然政策急轉彎。誠摯呼籲立法院，審慎研議立法，勿倉促下修出惡法，成為台灣歷史罪人。

司法院對此回應之新聞稿：

有關報載稱：本院「『國民參與刑事審判法』草案大轉彎，由合審合判改為合審分判」、「先由8位國民法官審訊，一致評決有罪後，再請3位職業法官進行第二階段評決；反之，一致無罪就不用進入第二階段」等新聞內容，並非正確。本院持續推動具有「合審合判」精神的兩院會銜版「國民參與刑事審判法」草案，並保持與民間團體及社會各界溝通、意見交換的目的，就是希望與關心國民參與審判議題的朋友們都能攜手合作，共同推動符合臺灣社會需求、兼顧各方期待的國民參與刑事審判制度。其中，關於參與之國民人數、貫徹當事人主義的審理型態、評議模式等各項制度內容，司法院本於主責機關，自有必要蒐集、傾聽各界聲音，以因應未來立法審議過程中由各界所提出的提議與修正，並無報載所稱政策大轉彎，「獨創參審皮陪審骨」之事。

如眾所知，世界各國之國民參與刑事審判制度，均已隨時代變遷與社會需求，按照各國自身國情、法律制度為適當之調整，可以說現今已無原始之參審制或陪審制。兩院會銜版之「國民參與刑事審判法」法案，也是兼採參審制與陪審制特長之國民法參與審判制度，其中，有關國民法官之選任模式，於草案之初即納入典型陪審制元素，目的就是以尋找適合我國國情、兼顧各方期待的國民參與刑事審判制度為目的，而避免落入所謂參審制與陪審制的路線之爭。因此，我國首次的國民參與刑事審判制度，並無必要固守某種外國模式，而是應研議適合我國國情並定期檢討之制度。未來，本院也將持續以開放的態度與各界交流對話，針對各界提出之各種參與審判模式的建議與修正，本院也將與會銜機關共同審慎評估其可行性，以建立最適合臺灣社會需求之國民參與刑事審判制度。

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