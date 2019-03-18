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畢殿龍／2020大選註定要「韓神」對「賴神」

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●畢殿龍／兩岸著名時事評論員。

「316」臺灣金門、新北、彰化、臺南立委補選的結果和影響，讓人大跌眼鏡的一個是，國民黨攜「1124」和「韓流」巨大聲勢，居然沒有拿到期待中的四席。另一個結果和影響是，賴清德全力輔選臺南的郭國文，不但讓民進黨時期止跌回穩，也讓自己政治舞臺上的最後一口氣緩了上來，率先表示要領表參加民進黨2020大選的黨內初選。讓幾乎沒有競爭對手的蔡英文，有被擠出局的可能。

面對2020大選，國民黨出線人物還在這個混沌當中。民進黨之前只有蔡英文表示連任，最有可能成為競爭對手的賴清德，在辭去行政院長之後，已經被外界認為沒有政治舞臺，加之個性很可能不會和蔡英文爭奪參選資格。最多作為蔡英文的副手參選。

其實，1124民進黨九合一選舉大敗之後，賴清德才是綠營心儀的2020競逐大位的對象。包括辜寬敏、李遠哲等台獨大老在內的五個人，曾經兩度公開發佈報紙廣告逼宮蔡英文，力挺賴清德參加2020選舉。賴清德因為要等行政院有新的繼任者，延後一個多月才請辭。期間無法也不便表示競逐2020大位的意願。

筆者一直不認為賴清德就此退出政壇，更在限期的文章中研判，無論是正、副的身份參與2020大選是賴清德最後的機會。無論於公於私，都不可能缺席。

這次剛剛結束的立委補選，賴清德自我設定自己參與2020角逐的檢驗指標。多達16次，不惜街頭巷尾、冒雨帶傷幫助郭國文輔選。外人甚至說，是賴清德自己來參選。臺南的補選結果，慘贏3000多票，畢竟讓賴清德保住了自己政治生命的最後一口氣。也讓其先前針對媒體所聞要不要參選2020回答說「3月16日之後再說」有了一個確定答案。賴清德代表民進黨參選，已有名正言順的名義，也集聚了基本的能量。綜合蔡英文和賴清德黨內拍下和深綠陣營的情況。蔡英文被排斥出具的可能性很大。

賴清德如果出線，國民黨會面臨更強的除了柯文哲之外的有一個挑戰。呼籲最強選手、王牌出線的呼聲會更高。韓國瑜具有更大的正當性和對藍營的拉抬作用。2020「韓神」對「賴神」和「柯神」，三「神」之戰的格局，已隱然成形！

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畢殿龍／國民黨如何營造2020「韓國瑜之局」

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