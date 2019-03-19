【茶壺風暴】施正鋒／賴清德參選會讓民進黨分裂嗎？

▲賴清德領表宣布登記總統大選，挑戰欲連任的蔡英文。（圖／ETtoday資料照）



●施正鋒／東華大學民族事務暨發展學系教授。

前行政院長賴清德在成功輔選台南立委補選後，立即領表宣布參加總統大選。一般而言，如果有意參選的人同意協調，就不用大費周章啟動初選機制。當下，雖然「蔡賴配」的聲音甚囂塵上，看不出賴神有入府就地看管的意思，畢竟A咖哪有當B咖副手的道理，更何況，這樣的搭配未必有多大的勝算。因此，很快地，民進黨必須舉辦黨內的初選工作。

賴清德到目前為止的最大優勢，是民調一直維持五成左右的支持度，而且漸漸擺脫去年九合一選舉失利的陰影。相對之下，蔡英文總統在元旦之後，因為習近平的一番談話，忽然變身為捍衛台灣主權的「辣台妹」，民調上升了十個百分點，不滿意的人仍然過半，除非中國頭腦壞掉加緊修理台灣，否則，小英後勢沒有繼續上漲的利基，這也是賴清德毅然投入參選的關鍵。

就程序上來看，除非黨內派系執意護駕，初選的方式應該不會變動，也就是將會採取全民調的方式。目前的走勢而言，賴清德大致上會巨幅領先蔡英文。只不過，由於不可能進行排藍篩選，將很難防止泛藍選民灌票給蔡英文，屆時，恐將有所爭端。事實上，即使不能公辦初選、以降低他黨干預的可能，應該把初選當作馬拉松競賽，黨內舉辦多次電視辯論、拉長民調時程，才能路遙知馬力。

賴清德目前最大的助力是獨派選民，由於蔡英文上台以來堅持「維持現狀」，感覺上是因循苟且、滿足現狀，他們所以在去年選擇含淚不投票。相較之下，賴清德在議堂上堅定表示自己是「務實的台獨工作者」，不像國王的人馬認為台獨沒有市場，當然會令人讚賞。既然死忠換帖願意出來投票，當然就有擴張選票的可能，不像蔡英文躲躲藏藏，看不出跟國民黨有何差別。

比較尷尬的是，賴清德在黨內隸屬新潮流，派系一向精打細算，不少人看不慣這樣的作風。不過，冤有頭、債有主，支持者顯然對於賴清德的喜好高於派系的嫌惡。至於所謂「蔡鄭配」的風向球，應該不會繼續發酵，畢竟，新潮流自來紀律嚴謹，剛連任的桃園市長不可能為了總統副手這個雞肋被分化，更何況這樣的組合勝算也是微乎其微，還不如由已經沒有後顧之憂的賴清德捍衛政權。

蔡英文在選後感謝派系全力輔選，大吃新潮流豆腐，青蛇放毒、白蛇施藥，真是無藥可醫的宣統。賴清德趕緊出面澄清，指出前總統陳水扁在選前適時心戰喊話。明眼人都可以看出來，賴清德不敢把所有的功勞往自己身上攬，畢竟，陳水扁的「一邊一國連線」仍有一定的影響力，蔡英文不能繼續忽視特赦阿扁的議題。當然，最壞的情況是萬一黨中央護主心切，在技術上讓賴清德穿小鞋、甚至於動手腳，那麼，分裂不無可能。

迄今，民進黨的策略是打甫選上高雄市長的韓國瑜，希望被邊陲化的台北市長柯文哲知難而退，問題是，沒有政黨約束的他老神在在，可以撐到最後再來宣布是否參選。這樣開慢車的戰術，在時程上不利韓國瑜的徵召，國民黨恐怕又要「拔柱」一次，也有分崩離析可能。表面上，韓國瑜彷彿柯文哲二點零，實質上卻是不折不扣的深藍，只是姿態比較低，反而有助綠營同仇敵愾。

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