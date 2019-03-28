評／緝毒成績亮眼　給政府點讚！

▲毒品氾濫已經成為台灣最嚴重的社會和治安問題，不少街頭暴力事件，也和毒品販售和吸食有關。（示意圖／視覺中國CFP）



文／李碩敏（大學講師）

毒品氾濫已經成為台灣最嚴重的社會和治安問題，多少父母擔心子女不慎在學校染毒。而不少街頭暴力事件，也和毒品販售和吸食有關。

昨天看到內政部長徐國勇在臉書PO出政府今年以來的反毒「成績單」，讓我們對政府全力治毒的能力，産生了信心。

3月初，由於全台各地，尤其是特殊行業周遭，聚眾鬥毆事件頻傳。行政院長蘇貞昌撂下重話，一定要整治治安。作為警政大家長的徐國勇也勇於承擔，直言：「特種店若有殺人販毒， 就把店抄掉」，宣誓政府拚治安，並從「源頭管理」防堵犯罪的決心。

「源頭管理」的重中之中，就是毒品的防範，不少街頭暴力事件都和毒品販售利益爭搶和吸食有關。

根據徐國勇臉書公佈的最新宣佈統計資料，全國警察機關於今年1月至3月24日查獲全般毒品大大小小案件約有11300餘件、11900多人次。

在蘇貞昌重話拚治安後，內政部督導警察單位，在3月5日至3月19日的「安居專案」中，警察機關偵破跨境走私安非他命、愷他命共計1500公斤並緝獲犯罪集團幕後主嫌；查獲6300餘包毒品咖啡包，藉以阻斷酒店等特種場所供毒來源，打擊毒品交易網絡。

今年到目前為止，在內政部全力拚搏和主導下，各項查緝成果，為安居緝毒專案成效歷來最佳。假使這些已查獲的毒品流入市面，將可供逾1000萬人次吸食，對治安影響可想而知。

毒品不僅危害個人與家庭，更是大部分社會治安問題的「源頭」。小到為購買毒品，去偷槍，大到幫派為了販毒利益（地盤）鬥毆、火拼、黑吃黑，以及吸毒失控者犯下惡性殘忍的殺人案件（如小燈泡案）。

政府在緝毒方面展現出令人有感的魄力、能力和成績，民衆應該給予在防毒一線警察人員，和負責督導的相關部會，正面的鼓勵和讃聲！

●作者李碩敏，私立大學講師。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net