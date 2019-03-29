莊博安／究竟需要多少快樂，才不憂鬱？

▲身旁的人如能像暖陽般地持續存在，將有助減緩憂鬱焦慮的情緒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

●莊博安／諮商心理師。經營臉書粉絲專頁「標註自由 - 莊博安諮商心理師」。

「我這樣是憂鬱症嗎？」

基本上，會來問這句話的十個人，有九個都是。這是個弔詭的問題，憂鬱症的診斷不停改變，標準越來越嚴格，允許我們悲傷的時刻越來越少。如同現代被標籤出越來越多「精神疾病」，但那些真的都是「病」嗎？畢竟以現今精神醫學的定義來看，不是憂鬱症還滿困難的。但我們真正要去探究的並非是否患有疾病，而是，情緒背後代表的意涵為何。

如果我們換個說法，它就是憂鬱、煩悶的情緒，那本來就是我們的一部分，我們能做的，一直以來都是去發現它、接受它。讓它靜靜地待在心裡某一處，然後體會，原來你們可以和平共處。

書中提到一個研究，「高度重視快樂的女性表示，他們對自己生命的整體過程比較不滿意，而且較容易受到憂鬱症狀侵擾。」針對這個結果，不論以榮格的光明／陰暗面、完形取向的兩極、或是中國思想的中庸概念來說，我們要問的治療性問句都是：「讓你這麼重視快樂的原因是什麼？」

當天秤傾向一端，那麼另一端肯定有重物，壓著不放。我們常認為快樂是一項努力追求就能獲得掌握的東西，如同學英文、彈吉他、跑步練心肺功能。但種種研究顯示似乎不是如此，不會因為看多了youtube或聽人八卦就快樂。倘若快樂不能這樣追求，但我們的行為和文化卻偏執的這樣取得快樂，我們則容易再陷入一次達不到目標的挫敗，反而更加憂鬱，認為連這些方法都無法得到救贖，自己是不是再也快樂不起來了？

但當「你認為高度正面的心情應該很容易達成，就會把長期心情低落當成一種羞辱。人如果為自己的心情設下不切實際的目標，在感受到焦慮或悲傷等負面情緒時，可能會比較難接受或容忍它們。」也就是說，進展到後來，你因為自己的不快樂而不快樂。

最為嚴重時，變成了整天躺在床上，憂鬱到下不了床。這種情況常會被認作缺乏動機，人生沒有方向、無法鞭策自我。但事實上，你可能先前已經加倍努力了，憂鬱症患者通常比他人投注更多心力在事件上，目標卻仍舊無法達成。這時，低落的情緒就會持續惡化，直到某個時間點，重鬱症強制停止所有行為。

從生活適應性的角度來看，「憂鬱症患者會躺在床上，不是因為不追求目標。他們會躺在床上，是因為太執著於追求無法達成的目標。」過度追求目標的族群，無非多是完美主義者。他們對自己的期待更高，也比一般人更容易成功，卻也更容易感到無法成功的挫折。

▲當外在目標讓你不停追趕、不停奔波時，或許你已經陷入焦慮的情緒了。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

而根據研究顯示，越來越多人的目標是：大量錢財、成名、外貌。大量錢財必須拚了命去賺取，這個例子在與男性、主管或老闆們諮商時最常聽見：「我需要更多的錢才能安心。」但總是賺到了錢，失去了愛。成名最容易的方式便是引起注意，可能是一時驚世的行為，像是在與演藝人員諮商時常聽到的一句話，「負評好過沒有評價」，但伴隨的都是下一次諮商時，更加失落的情緒。外貌在修圖與整形技術日漸發達之下，上癮的程度越來越深，自己的容貌因為外在評論而不停改變，也代表難有穩定的自我概念。後來更變成自己怎麼看自己都不順眼，需要透過這些「科技的儀式」得到撫慰。

這些外在目標都隱含著一種焦慮：難以取得恆久的滿足。你必須不停的追趕、不停的奔波、不停的操心。好累。電視網路把光鮮亮麗的一面展現出來，越來越多、越誇張。只接收到光亮的一面的結果就是，我們無法接受自己的陰影，因為在以炫耀為主流的時代中，人們很少勇於揭露自己的不堪。

2018年的世界快樂報告（World Happiness Report）指出，芬蘭是全世界最快樂的國家，雖然芬蘭人的困惑不亞於高雄人對於發大財的困惑，但仍有作者歸納出一些重點原因。文章指出，芬蘭人會淡化自己的快樂，尤其不太會在社交平台上PO出來，降低他人被誇大不實的虛華給影響，能夠真正享受自己的快樂。許多研究都顯示，「社會比較」在人們的生活滿意度中占有重要的腳色。如果每個人都比自己過得好，那麼無論本身有多棒，我們也很難對自己的生活感到滿意。

因為這不只關於分享的「內容」，還包含了「比較快樂」這種「形式」在潛意識中變成了一種思考模式，逼得我們不想比較也會去進行比較，而陷入焦慮憂愁中。這也是為什麼研究者擔心，人們經常PO出自己完美生活形象的社交媒體，會讓其他人更覺得憂鬱。而少放上這些看似完美的貼文，能讓所有人活得更實在。

因此，回到受到憂鬱情緒侵擾的人身上，可以思考的是：「你也是個高度追求快樂的人嗎？」「這些方式讓你快樂，還是造成了更多後續的痛苦？」「還有沒有任何方式，是你曾經看過、想過、經歷過，讓你覺得真的自在、且幸福的呢？」放手試試看吧。

熱門推薦》

►常自責、有罪惡感的人：心中都有個受傷的孩子

►在心碎之後：接納哀傷，花時間與悲傷相處



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自方格子「莊博安」。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。