市長出國　別再消費MOU給市民當紀念品

▲韓國瑜赴廈門。（圖／記者蔡紹堅攝）



●李兆立、彭盛韶／時事評論人。

今年縣市首長競相出訪成為焦點，包括桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台北市長柯文哲接連出訪美國，高雄市長韓國瑜也將緊跟在後。此外，柯文哲不久才去了以色列，韓國瑜則去了馬來西亞。

至於為什麼去？畢竟他們不是總統或外交部長，穩固邦誼或簽訂協議並非市長職權，除了企圖達成各種政治宣傳，還是要對市民有所交代，因此常常出現行銷、交流、招商、考察等名義，以及簽署一堆「合作備忘錄」回來做業績，也就是最近火熱的MOU（Memorandum of Understanding）。

例如，最近引發最多爭議的韓國瑜中港澳之行，當外界質疑韓國瑜到港澳中聯辦及與中國國台辦進行政治性會面，卻未事先報備，可能傷及台灣主權時，韓市長也是端出「簽訂了價值多少億的MOU」來反擊。

問題是，簽這麼多MOU回來，真的有如同市長們所描繪的，交流蓬勃、城市起飛、市民發大財嗎？答案似乎不太樂觀。看看國外，美國長年以來的盟邦菲律賓，因杜特蒂總統刻意傾中及擱置南海爭議換取了中國240億美元的投資承諾，實際兌現僅10億；再看看國內，韓國瑜任職北農時，與中國公司簽訂了採購10,000盒茶葉的MOU，結果只賣出700盒。

為什麼會這樣子？這凸顯了MOU的三大問題。

第一，績效及責任難以釐清。MOU畢竟只是「合作意向書」而非「契約」，所以違反了也沒有任何法律制裁。例如，韓國瑜此行聲稱簽下四年2000萬港幣的MOU，就算跳票了也很難把中國告上法院，當外界提出質疑時，市府也能兩手一攤，把錯都推給中國，無論是法律或政治責任都難以釐清。

第二，MOU不一定兌現，卻有可能違反公平。縣市政府往往有招商壓力，所以也樂於跟國內外企業簽訂MOU，再拿來大肆宣傳。這類MOU並不涉及實際採購，所以不受《政府採購法》的規範要事先公開徵詢。

然而，一旦政府真的要進行這項政府採購時，這些企業來投標時就會拿出MOU，作為投標時的有利依據，造成不公平競爭。這種情況下的MOU不僅沒有幫上忙，反而限制了縣市政府的選擇。

第三，外界監督相當困難。由於MOU並非具法律效力的文件，導致各縣市也缺乏實質監督的依據及管道。以台北市為例，MOU簽了一大堆，不僅市民在網路上找不到公開資訊，連市議員都得發公文去要才看得到。台北市議員日前才從市府調出過去雙城論壇簽訂MOU的紀錄，才抓出有許多合作備忘錄的內容根本複製貼上，顯然需要更透明的機制，才能避免這樣的錯誤持續發生。

台灣身處目前的國際困境，縣市長們能增加交流當然是好事，但交流的績效也同樣應該得到更完整的規劃及監督。首長們如果要提高出訪及簽訂MOU的成效，解決上述可能的弊病，不妨就從「事前廣納參與、事中資訊透明、事後接受監督」的三大方向改善起，避免老是簽一堆MOU後就堆在市府裡，彷彿只是出訪的紀念品，外界卻無從瞭解到底發揮了什麼效果，才是市民與首長真正雙贏。

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