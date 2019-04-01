楊穎超／民進黨政府的備戰誠意

▲蔡總統上任後對於國防發展投注不少關心，但在軍隊改革上恐怕仍有極大改善空間。（圖／翻攝自蔡英文粉絲專頁）

●楊穎超／台大國家發展所博士，曾於北京清大、南京大學蹲點研究。關注美中台、兩岸政經發展、交流議題。現於大學任教。

受限國際與兩岸因素，國內兩大主流政黨提供的選項其實不多，立場也時有接近。但前日民進黨政府高調論戰，藍軍則力促和平，事情沉澱幾天後，社會評論仍趨兩邊：一邊強調台灣挺得過，另方則多表懷疑。至於前國安會秘書長蘇起論及2020大選關係台灣的安危存亡，更是將對戰爭的憂慮推向高峰。藍綠紛爭不斷讓台灣陷入空轉已經不是新聞，但既然民進黨政府高調論戰，或許可以先做的是，準備好防衛台灣的力量！

最近除了陸委會與中共國台辦的言語交鋒外，民進黨政府高層突然變的好勇起來：蔡總統不避諱的論及她認為台灣與中共開戰後的國際配合情況、而在眾所周知日本更注重中共意見的歷史經驗下，還是不怕尷尬地正面要求與日本進行安保對話；蘇貞昌院長也不斷的論及戰爭：一開始先援引英國首相邱吉爾演說：戰海灘、戰街道、戰山上，以及戰前英國首相張伯倫要去跟德國納粹領袖希特勒簽和平協議的歷史，甚至加碼表示，如果中共攻台，「有隻掃帚，我都拿起來，絕不投降」。又在立院重申，為了維護和平，只能做好戰爭準備。

沒人不要和平，否則民進黨政府早已宣布台獨。蘇院長也說的好：正因為要和平，所以絕對要告訴想侵犯台灣的敵人，「我為和平，絕對做好應戰準備，你要付出代價。」蔡總統臉書上的訊息不僅要「守住主權尊嚴」，也包括「避開任何擦槍走火的可能」。

但中共真下決心要打，我們有避開擦槍走火的可能嗎？戰端一旦開啟，先別說會不會贏，至少表態過的國防部長從很久、戰到最後一兵一卒、1個月到2周，以及蔡總統此次說的可以承受第一波攻擊。民進黨政府自己講的，能否著手準備應對之？

蔡總統的應戰準備焦點其實在硬體部分，也就是買武器上：「過去眾人不看好的國防自主，也隨著高教機即將起飛、潛艦國造快速推進的過程，有了突破性的發展」，而「這三年台灣的國防進展，證明了她是堅決果斷的三軍統帥」，在軟體部分，也就是軍隊改革、民心士氣卻極少觸及，這卻遠比花錢買武器還重要。近幾年裁軍裁的傷筋動骨固不待言，蔡總統執政前的國防政策藍皮書說人才與武器裝備同等重要，是第一個要矯正的軍隊問題，執政前主張全面檢討戰略、任務、兵力需求與兵役制度，停年、最高服役年限與重要軍職最低年限，思考人事晉升制度的改革…等等，執政後除了戰略、停年、任務等相關議題（但卻治絲益棼）外，還做了什麼？要挺過戰爭攻擊，人力補充必不可免，但軍隊人力資源目前似乎是挖東牆補西牆，軍官人少，就拿士官來補，結果搞到士官缺額為去年軍隊人力缺口最嚴重的部分。

而對民心士氣的應戰準備更是付之闕如。現在台灣年輕人冷漠或不識戰爭滋味，稱讚嗆聲的蔡總統為「辣台妹」，還讓蔡總統的民意支持度從谷底微升，看來似有勇氣與解放軍對抗，但即便去掉有勇氣上街頭卻閃兵者，一般役期四個月的訓練，能打仗否？現在表現出十足勇氣的人，戰時有幾分能長期堅持的？過去「九一八」事件後國內群情激憤，北方大學生南下請願，外交部長甚至遭毆送進醫院，兩天後辭職，各大媒體充斥仇日標語，政界領袖汪精衛則因張學良不抵抗，公開通電批張「未聞出一兵，放一矢」，最後辭職出國，並要張也辭職以謝國人。

其時風潮較之今日亦不遑多讓，但當時的國家領導人蔣介石卻認為「國民固有之勇氣與決心早已喪失殆盡，徒憑一時之興奮，不具長期之堅持，非惟於國無益，而且反速其亡」，認為中日戰爭能拖越晚越好，讓他能訓練國民精神、做好準備。開戰後國內情勢的演變證明蔣還是有遠見的：當犧牲代價越來越高之後，汪首先投降，在重慶的大學生則有因伙食不好爆發的學潮。

兵凶戰危，我們期待負責任的政治人物做好準備，不要只出一張嘴，這是升斗小民的殷殷期望。

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