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陳一新／自我感覺良好的蔡英文　近乎瘋狂

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▲蔡英文出訪帛琉。（圖／記者陶本和攝）

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

在出訪南太友邦之前，蔡英文總統21日下午赴民進黨登記總統黨內初選，她重申擔任台灣總統的三個條件，並表示，「我來登記是因為我知道，民進黨需要我，台灣也需要我，我也願意再一次承擔台灣下一個階段的責任，所以我今天選擇來這裡登記總統的初選。」顯然，她這種「自以為是」又「自我感覺良好」的個性和言行，已近乎瘋狂，不但對手不爽，自己人也看不下去。

蔡英文說，擔任台灣總統須有三個條件，分別是處理國際與兩岸事務的能力、處理台灣內部的挑戰，以及做一個挑起責任與勇於承擔的好隊長，並大言不慚地「老蔡賣瓜，自賣自誇」，認為她自己在民進黨之中最符合這三個條件。

瓜甜不甜不能自己說了算，她說第一個條件必須「在面對來自中國的威脅的情況之下，強化國際的連結，必須要跟其他友好的國家，或者是理念相同的國家能夠做最好的連結，能夠分享價值，同時可以來捍衛我們這個地區的和平、穩定」。

問題是，中國對台灣的威脅早就存在，就看主政者如何因應。如果因應得好，不但兩岸可有很好的交流、陸客進得來，台灣貨出得去，和平發展可期，而且兩岸領導人還可以見個面。

在國民黨執政時期，民進黨痛批「馬習會」，將馬習會形容得一文不值，但執政之後又透過各種發聲管道提出「蔡習會」，是人格分裂，還是黨性使然？

更糟的是，民進黨政府明明千方百計阻撓八位藍營縣市長將農產品賣到大陸，還抨擊他們是「藍八奴」，但是蔡英文又自誇自擂地說農產品賣到大陸，她功勞最大。

兩岸關係在民進黨執政時期每下愈況，大陸機艦繞台也日益頻繁，但北京一直以「台電當局領導人」或「台灣地區領導人」稱呼蔡英文，就是希望她能改變主意，重新考慮接受「九二共識」。

直到今年1月3日蔡英文強烈抨擊大陸領導人習近平1月2日提出的「習五點」後，大陸官媒才稱呼她為「民進黨當局領導人蔡英文」，顯示陸方已對她有所不滿。

自從蔡英文3月11日召開國安高層會議，直指「習五點」讓主權日益受到侵蝕，內部政治分歧增大北京促統空間，提出反制「一國兩制台灣方案」的七大綱領之後，大陸官員與官媒確定她已經決定與大陸撕破臉，不僅對她回頭接受「九二共識」認為「寡婦死了兒，沒指望了」，而且也認定她連「維持現狀」的假面具都一舉撕毀。既然兩岸修好無望，北京也就不用在稱呼替她保留面子，而直呼其名了。

蔡英文說她能和國際溝通，完全符合第一個條件。她說：「在面對來自中國的威脅的情況之下，我們需要一個總統熟悉國際事務、懂得跟國際不同國家或團體、政治人物、民意代表能夠互動，而且能夠做折衝。這個是一個做總統，在連結國際上面很重要的一個特質。」

可笑的是，她顯然忘了2017年4月接受「路透社」訪問時說，她希望與美國總統川普電話續攤與採購F-35隱形戰機，都被川普政府打臉。2017年8月，她派遣國安會三位副秘書長去東京洽購潛艦，卻鎩羽而歸。

2019年3月接受「產經新聞」訪問時，她呼籲與日本建立安保對話管道，卻遭到外務省公開拒絕。在同一場訪問中，她甚至好高騖遠地表示希望與川普舉行高峰會，但美國白宮卻完全不予理會。顯然，她不僅國際溝通能力嚴重不足，更不懂國際政治舞台枱面下的權力運作，以致常被美、日兩國打臉，猶「自我感覺良好」。

民進黨政府治國無方，包括年改、一例一休、同婚、無核家園等胡作非為「改革」的結果則是三年不到就讓「討厭民進黨」成為「全國最大黨」，並在「九合一選舉」慘遭敗績，從十三席縣市長大幅跌落到六席。但是，蔡英文卻完全不知反省，反而仍然「自我感覺良好」，失言將領導這些「改革」繼續往前行，美其名是「領導者應有的擔當」，她自己則從「失敗者」搖身一變成為一位「承受壓力、攻擊、不計毀譽、持續勇敢帶領這個國家往前走的領導人」，完全符合第二個條件。

在談到第三個條件時，蔡英文似乎已經辭窮，只能說做一位總統不只是明星球員，還要是一個好隊長，勇於挑這個責任與勇於承擔。

問題是，由「自我感覺良好」的蔡英文披掛上陣，民進黨在2020年總統選舉肯定出局，而在這樣一個「好隊長」與「老母雞」帶領之下，民進黨立委候選人肯定哀鴻遍野，被壓死一大片。

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