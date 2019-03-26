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【民調分析】單厚之／蔡英文會變跛腳總統嗎？

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▲蔡英文日前出訪諾魯。（圖／翻攝蔡英文臉書）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰蔡英文總統。《台灣民意基金會》今天公布最新民調顯示，賴清德的支持度高達55.1%、蔡英文支持度僅26%，賴清德跟蔡英文的差距達到29.1%，賴清德的支持度是兩倍有餘。

根據該民調，如果是賴清德跟韓國瑜一對一選總統，賴清德以48.7%支持度超過韓國瑜的41.5%。如果是賴清德、韓國瑜、柯文哲「三角督」的情況，三人支持度依序為36.5%、29.9%、26.0%。民調也顯示，由於賴清德參選讓綠營認同者大量回流，民進黨認同的比率超越國民黨2.8%。

雖然賴清德宣布在蔡總統出訪期間暫停競選活動，但這份民調的結果，卻顯示賴清德會以壓倒性的優勢獲勝。獨派也適時的出面表達意見，強調賴清德贏得初選也「不會讓蔡英文成為跛腳總統」，希望安撫綠營支持者，不必對賴清德出線的變局有太多的擔憂。

賴清德參選當天，《新台灣國策智庫》公布民調，賴清德以35.3%，贏過韓國瑜的34.7%、柯文哲的24.1%。《台灣民意基金會》的民調則是更勝一籌，賴清德領先的幅度已經超過誤差範圍。這兩份民調都和媒體的調查有不小的落差，而且不是「機構效應」可以解釋的。

《台灣民意基金會》今天公布的民調，有蔡總統、蘇揆的滿意度，也問了民眾是否支持賴清德、柯文哲、韓國瑜投入總統大選；但對於總統候選人的支持度，卻只有蔡英文、賴清德的互比（55.1%：26%），以及賴清德跟國民黨對手、柯文哲的對比，卻沒有公布蔡英文的對比數字。

民進黨總統初選確定採全民調，但究竟要用互比、對比或各自採用一定的比例，則還沒有確定。日前有學者認為，如果採用互比（只問蔡英文與賴清德的支持度，不管對手的組合），藍營支持者可能灌票給比較弱的蔡英文。

綜觀過去藍綠機構、媒體的各種民調，賴清德在對比式雖然穩定領先蔡英文，但雙方的差距也都只在個位數。反而是這份互比式民調，蔡、賴之間的差距竟然到了快3成。

目前看來，在全民調的遊戲規則下，蔡英文最終都很難贏過賴清德。但若採互比式民調，「討厭民進黨」的情緒會集中反映在蔡英文身上，對蔡英文反而更為不利。

為了安撫綠營基層的擔憂，支持賴清德的陣營強調，民進黨有完善的民主機制，不會因此分裂；還進一步掛保證，賴清德出線不會有「憲政空窗期」，有任期保障的蔡總統也不會「跛腳」。但只要稍微對政治、憲政有一點瞭解的人，都知道這樣的保證絕非事實。

我們可以很簡單的回顧憲政原理。憲法的設計是雙首長制，憲政精神是在總統與國會多數是同一政黨時，傾向總統制；在兩者不同政黨時，則應該「換軌」為內閣制，由國會多數黨組閣。

2000年民進黨首次贏得政權，阿扁的8年都是少數執政，沒有交出組閣權，「我當總統算我好運，不然你要按怎」；由於藍綠對決的態勢，民進黨上下很容易就能團結一致對外。但蔡英文面對的卻是「禍起蕭墻」，面對黨內的挑戰，面對黨內權力結構的改變，不可能視而不見，毫無反應。

如果賴清德贏得初選，雖然《憲法》有總統任期的保障，民進黨黨章也有黨主席任期的規定，表面看似都沒有影響。但當賴清德取得最新、最大的民意基礎時，這個民進黨本質上已經和蔡英文當選時的民進黨有不小的差距，登記的領導人還是卓榮泰，但最有power的人已經變成賴清德。

舉例來說，「以核養綠」公投過關之後，賴清德曾說自己是「民主萬歲」的人；這和蔡英文政府如今的作法明顯有些差距。賴清德如果出線，民進黨2020年的共同政見，是賴清德、蔡英文還是卓榮泰說了算？民進黨的閣員該聽誰的？

這個國家、這個黨不再是蔡英文說了算，如果這樣不叫跛腳、不叫空窗，那就永遠沒有跛腳、永遠沒有空窗了。

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