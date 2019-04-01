苦苓／就算修了法，酒駕還是會不斷的發生

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

老丁：太好了！立法院修法嚴懲酒駕，以後酒駕肇事會大量減少，也不再會有那麼多無辜的受害人了！

老王：是嗎？我可不像你那麼樂觀。你覺得修法會有效嗎？

老丁：應該會呀！機車酒駕最高可以罰到9萬、汽車12萬，處罰加重，誰也不會跟自己的錢包過不去吧？

老王：那請問你，酒駕這幾年罰款的金額一路上漲，為什麼酒駕的人一點都不怕、反而越來越多呢！

老丁：那……吊扣駕照一到二年，附載12歲以下兒童或肇事讓人受傷的吊扣二到四年，為了怕不能開車，酒駕的人應該會受到嚇阻吧？

老王：從前吊照一年就不能嚇阻，現在多加一兩年為什麼就能嚇阻？而且他可能乾脆就無照酒駕，像這種出事的也不少，根本產生不了作用吧？

老丁：那還有新的！酒測值超過0.25的，同車的乘客罰六百到三千，應該有很多酒駕者，會受到乘客的勸阻吧？

老王：如果執意要酒駕，你勸也勸不了，你有聽過酒駕的人自認喝醉的嗎？最多是你不搭他的車，而如果執意要搭他的車，被罰這點錢也不算甚麼，能嚇阻到誰？

老丁：但是因為酒駕被吊銷駕照的人，要依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療，否則不准重新考照，這個總會讓酒駕的人改變他們的壞習慣吧？

老王：這都是空話！我們都因為交通違規而去上過講習課，不就是聽老師在那裏放影片、說案例，上課的人在下面打瞌睡、滑手機......時間一到，就「完成教育」了，你覺得酒駕的人能被「教育」成不酒駕嗎？

老丁：那，要不然給他們做酒癮治療？

老王：好啊！問題是現在全台灣有合格的酒癮治療機關嗎？各醫院有治療酒癮的專門科別嗎？一個人有沒有酒癮、他的酒癮有沒有治好，到底要依據甚麼標準？

老丁：也是吼！那就只剩下最後一招，因為酒駕被吊銷執照的，再重新考照後要在車上加裝酒精鎖，要不然會罰他6千到一萬二，有了酒精鎖把關，他如果喝了過量的酒，車子就發不動，這樣很有保障吧？

老王：第一、裝一個酒精鎖要兩萬四到六萬，不裝的話最多罰一萬二，你覺得大家都不會算術嗎？第二、就算我的車裝了酒精鎖，但我喝酒時租或借別人的車去開，不就一樣暢行無阻了嗎？

老丁：這...這麼說來，這次修法就跟上回規定「小客車後座要繫安全帶」差不多，根本是幾乎執行不了的法律。

老王：沒錯！基本上這次修成的，就是一條條沒用的「廢法」！

老丁：那...那至少酒駕致死的可以判死刑，這總有一點嚇阻作用了吧？酒駕的人雖然輕忽別人的性命，至少會愛惜自己的生命吧？

老王：也沒聽到這一條有通過啊！而且像湯姆熊殺小孩案、小燈泡被殺案、一家三口被殺案、把女友凌虐致死再埋屍案......，這些傷天害理的殘暴殺人事件，我們慈悲為懷的法官都沒有把兇手判死刑了，你想他們會把酒駕撞死人的判死刑嗎？

老丁：所以，酒駕撞死人的刑期也不過從三到十年，「小意思」增加到五到十二年而已，就像你講的，多罰那麼多錢都擋不住的，多關那麼幾天應該也擋不住。

老王：所以你可以預見：酒駕的情況只會增加不會減少，立法委員只是因為民意沸騰，才修法「呼攏」我們一 下而已，過幾天大家就慢慢忘記了啦！

老丁：對，直到哪一天，又有人被酒駕撞死為止！

老王：酒駕先關七天也不敢，動用鞭刑也不敢，撞死人的判無期徒刑也不敢，就連強迫賣酒的地方連坐處罰（一律要裝酒測器，超標的不准把車開走）也做不到，我看大家還是只有自求多福了！

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