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醫療資源吃緊、慢性病防治失衡　「菸捐」調整或成解方？

我們想讓你知道…台灣健保制度為國民提供了基本的醫療保障，但如果不解決目前的財源困境，特別是在菸害防制領域，醫療體系將無法實現永續發展。

▲▼台北市批發市場出現多起新冠肺炎確診案例，台北榮總團隊前往台北第一果菜市場設立篩檢站，針對北農相關從業人員擴大執行PCR採檢任務,現場醫護人員的防護衣上除了寫有自己的名字方便辨識，有些更是寫上了「北農加油」、「台灣加油」、「抗疫成功」、「北榮疼惜北農」、「任務圓滿」等字句為自己打氣也激勵團隊士氣。醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,陰性證明,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲近幾個月，急診爆滿、健保點值不足、醫護人員流失等問題，已成為社會輿論關注的焦點。（圖／記者李毓康攝）

●文／台灣高齡化政策暨產業發展協會

近幾個月，急診爆滿、健保點值不足、醫護人員流失等問題，已成為社會輿論關注的焦點。這些現象不僅令醫療從業人員疲於應對，也讓民眾的就醫權益受到威脅。

事實上，台灣醫療體系所面臨的困境並非新鮮事，根本原因在於醫療預算長期不足。隨著醫療資源愈來愈緊張，民眾過度就醫的現象更進一步加劇急診壅塞和病床不足的問題。長期以來，經費短缺也制約了健康政策的推動，尤其是在疾病防治領域，經費無法跟上需求，讓台灣從曾經的國際醫療模範，逐漸走向當前的困境。

預算不足　對慢性病防治的影響

在全球，非傳染性疾病（NCDs）已成為死亡的主要原因，根據世界衛生組織（WHO）的統計，NCDs佔全球死亡率的74%。吸菸、缺乏運動、不健康飲食及過度飲酒是減少NCDs的主要控制因子。WHO建議，各國應重視慢性病防治，並強調預防優於治療。然而，在台灣，慢性病防治的工作長期受到醫療經費不足的困擾。

以常見的菸害防制為例，吸菸與慢性病的高度相關，台灣每年因吸菸或二手菸造成的死亡人數極為可觀，無疑對醫療系統帶來負擔。為了應對這一問題，衛福部每年透過「菸品健康福利捐」（菸捐）經費來支持戒菸服務及菸品相關衛教活動。從臨床觀察來看，菸捐的確能有效減少菸民的抽菸量，甚至大幅提升其進入戒菸門診的意願。

菸害對健康的影響

台灣每年有超過2.5萬人死於吸菸或二手菸相關疾病。長期吸菸可導致慢性阻塞性肺病（COPD）、肺癌等重大疾病，二手菸則對非吸菸者的呼吸系統造成傷害。在流感季節，吸菸者感染流感的機率是非吸菸者的五倍，且重症住院的風險大幅上升。此外，二手菸會顯著提高兒童流感重症的風險，進一步加重社會的醫療負擔。

然而，政府在菸害防制上的投入依然不足，自2009年以來，由於菸捐金額長年未曾調整，隨著物價上漲和通脹的壓力，預算無法跟上醫療支出的需求，使得菸害防制的效果大打折扣。近年來，台灣的吸菸率不但未能下降，反而有所上升，也為慢性病防治蒙上陰影。

▼政府在菸害防制上的投入不足，菸捐金額長年未曾調整，隨著物價上漲和通脹的壓力，預算無法跟上醫療支出的需求，使得菸害防制的效果大打折扣。（圖／ETtoday資料照）

▲▼菸稅,菸捐,長照法修正案,長照（圖／記者張一中攝）

醫療體系　面臨的雙重挑戰

除了慢性病的防治問題，台灣的醫療體系正面臨前所未有的壅塞困境。台灣急診醫學會近日警告，隨著醫護人員的流失、醫療人力短缺與資源失衡，台灣的醫療品質正遭遇嚴重挑戰。醫護人員的負擔日益沉重，不僅影響急診和重症病人的照護，對日常的基層醫療服務也造成極大的壓力。

回到慢性病問題，菸害防制的困境與醫療資源短缺並非各自獨立，兩者之間息息相關，若政府不積極改善菸害防制，尤其是提升菸品稅負，從源頭管理疾病風險，健保體系的困境只會加劇。

根據國健署過去的研究，大多數醫師願意提供戒菸服務，但診察費和衛教師的費用補助不足，成為推動服務的主要障礙。這再次凸顯經費對醫療政策的重要性。

結語

台灣的健保制度為國民提供了基本的醫療保障，但如果不解決目前的財源困境，特別是在菸害防制領域，醫療體系將無法實現永續發展。政府若能聽取醫療專業意見，並在預算上做出調整，無疑有助於推動菸害防制，減少慢性病患者，並舒緩社會的醫療負擔。

在這場關乎每一位國民健康的戰爭中，我們醫護人員已經盡了最大的努力，但如果政府不真正改變現狀，這場戰爭將難以獲得獲勝。唯有徹底改革醫療體系，增加對菸害防制的支持，台灣的醫療與健康才能邁向更光明的未來。

▼菸害防制的困境與醫療資源短缺並非各自獨立，若政府不積極改善菸害防制，尤其是提升菸品稅負，從源頭管理疾病風險，健保體系的困境只會加劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 香菸,抽菸。（圖／達志影像／美聯社）

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