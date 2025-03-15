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2026新北市長「市政之戰」！　劉和然對上林右昌伯仲之間

我們想讓你知道…放眼2026年新北市長選舉，選戰氛圍慢慢改變，現任的副市長劉和然，隨著其參選動作愈發明顯來看，新北市長一仗，侯團隊及其屬意人選劉和然，仍有雄厚的話語權。

▲▼民進黨秘書長林右昌、新北市副市長劉和然。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨秘書長林右昌、新北市副市長劉和然，兩人近期地方積極走動已漸收成效。（圖／ETtoday資料照）

●左余謙／政治評論員

2026地方選舉已有煙硝味，其中新北市人口為全台之冠，藍綠勢在必得，可以說「得新北即得天下」，更是藍營2028能否取得中央執政、以及針對賴清德施政期中考的重要依據。根據筆者掌握某媒體的最新內參民調，若是新北市副市長劉和然對上民進黨秘書長林右昌，兩人皆為三成多且在誤差範圍，證明兩人近期在地方積極走動已漸收成效，新北戰局正悄然改變。

新北市民更重城市願景　劉和然與林右昌「市政派」有優勢

目前新北市長人選已浮上檯面，藍營包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷，綠營有民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧，而外界一度看好台北市副市長李四川，認為其市政、人脈與地方熟悉度上較能勝任。
 
然而，新北屬於都會型城市，年輕族群、新型人口眾多，地方派系勢力左右選舉的影響力早已大不如前，新北選民更看重的是政見內容、市政熟悉度，以及是否有可受檢驗的城市願景。
 
在此選民結構的基礎下，林右昌和劉和然皆有豐厚的行政背景，也有城市治理經驗，被歸類為「市政派」，重點是兩人年齡相仿，皆在年輕選民佔有優勢，在藍綠縣市首長人選被歸類為的接班梯隊。
 
根據筆者掌握的新北市長最新內參民調，劉和然及林右昌兩人的支持度不相上下，都是三成多，且在誤差範圍內，這讓長期觀察地方政治的藍營人士頗為振奮。畢竟林右昌具有高知名度，且曾擔任過基隆市長、內政部長，目前擔任民進黨秘書長；而劉和然是事務官出身，長期在新北市服務，能跟林右昌幾乎打平，顯示劉和然熟悉新北市政的背景受選青睞，且新北市在市長侯友宜近期積極回歸市政之下，也獲得民眾高度肯定。

▼劉和然是事務官出身，長期在新北市服務，能跟林右昌幾乎打平，顯示劉和然熟悉新北市政的背景受選青睞。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團與新北市政府合作植樹，選在植樹節前夕於貢寮龍門運動公園，由新北市府代表副市長劉和然及東森集團代表副總裁廖尚文共同種下苦楝及茄苳。（圖／記者湯興漢攝）

新北市長一仗　劉和然仍有雄厚話語權
 
比較兩人，林右昌是總統賴清德屬意的人選，選舉經驗豐富，曾成功在傳統藍營較強的基隆市連任市長，並在2024年立委選戰中擔任民進黨的選戰指揮官，熟悉選舉節奏與選民心理。作為民進黨秘書長，林右昌能調動龐大的政黨資源，動員地方組織，有利於競選操作。事實上，林右昌的秘書長身分，對於選戰多少有所助益，民進黨地方黨務人士看到秘書長來了，也都敬畏三分。
 
然而，劉和然則是侯友宜的副市長，基層出身，屬於事務官型的行政專家，經歷3位縣市長，長期在市政體系中擔任重要職務，並以務實穩健的行政能力見長，對市政非常熟稔。他在新北市的都市發展、環保、教育及文化等領域負責重大決策，是侯友宜的核心幕僚之一，在基層施政與地方治理上經驗豐富，基層實力備受肯定。
 
所謂「市政成績就是最好的政見」。劉和然的行政經歷深厚，與侯友宜關係密切，能有效承接現有的施政方針，穩固國民黨在新北的執政基礎。侯友宜兩度成功當選新北市長，市民支持度高，且擁有強大的地方人望與執政成績，這將是劉和然的一大優勢。
 
綜觀近期多個媒體市政調查，侯友宜的市政表現已重新進入前段班，儼然擺脫總統敗選陰霾，且多次民調顯示侯友宜的市政滿意度都有6成多，甚至7成，表示民眾認同侯市府團隊的努力及經營。
 
放眼2026年新北市長選舉，選戰氛圍也慢慢改變，侯友宜絕對具有關鍵的力量，足以扮演舉足輕重的角色，且當初侯也是以副市長之姿奪下新北市長寶座；而現任的副市長劉和然，隨著其參選動作愈發明顯來看，新北市長一仗，侯團隊及其屬意人選劉和然，仍有雄厚的話語權。

▼新北市長一仗，侯團隊及其屬意人選劉和然，仍有雄厚的話語權。（圖／記者李毓康攝）

▲▼侯友宜出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者李毓康攝）

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