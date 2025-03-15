2026新北市長「市政之戰」！　劉和然對上林右昌伯仲之間

▲民進黨秘書長林右昌、新北市副市長劉和然，兩人近期地方積極走動已漸收成效。（圖／ETtoday資料照）



●左余謙／政治評論員



2026地方選舉已有煙硝味，其中新北市人口為全台之冠，藍綠勢在必得，可以說「得新北即得天下」，更是藍營2028能否取得中央執政、以及針對賴清德施政期中考的重要依據。根據筆者掌握某媒體的最新內參民調，若是新北市副市長劉和然對上民進黨秘書長林右昌，兩人皆為三成多且在誤差範圍，證明兩人近期在地方積極走動已漸收成效，新北戰局正悄然改變。

新北市民更重城市願景 劉和然與林右昌「市政派」有優勢

目前新北市長人選已浮上檯面，藍營包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷，綠營有民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧，而外界一度看好台北市副市長李四川，認為其市政、人脈與地方熟悉度上較能勝任。



然而，新北屬於都會型城市，年輕族群、新型人口眾多，地方派系勢力左右選舉的影響力早已大不如前，新北選民更看重的是政見內容、市政熟悉度，以及是否有可受檢驗的城市願景。



在此選民結構的基礎下，林右昌和劉和然皆有豐厚的行政背景，也有城市治理經驗，被歸類為「市政派」，重點是兩人年齡相仿，皆在年輕選民佔有優勢，在藍綠縣市首長人選被歸類為的接班梯隊。



根據筆者掌握的新北市長最新內參民調，劉和然及林右昌兩人的支持度不相上下，都是三成多，且在誤差範圍內，這讓長期觀察地方政治的藍營人士頗為振奮。畢竟林右昌具有高知名度，且曾擔任過基隆市長、內政部長，目前擔任民進黨秘書長；而劉和然是事務官出身，長期在新北市服務，能跟林右昌幾乎打平，顯示劉和然熟悉新北市政的背景受選青睞，且新北市在市長侯友宜近期積極回歸市政之下，也獲得民眾高度肯定。

▼劉和然是事務官出身，長期在新北市服務，能跟林右昌幾乎打平，顯示劉和然熟悉新北市政的背景受選青睞。（圖／記者湯興漢攝）

新北市長一仗 劉和然仍有雄厚話語權



比較兩人，林右昌是總統賴清德屬意的人選，選舉經驗豐富，曾成功在傳統藍營較強的基隆市連任市長，並在2024年立委選戰中擔任民進黨的選戰指揮官，熟悉選舉節奏與選民心理。作為民進黨秘書長，林右昌能調動龐大的政黨資源，動員地方組織，有利於競選操作。事實上，林右昌的秘書長身分，對於選戰多少有所助益，民進黨地方黨務人士看到秘書長來了，也都敬畏三分。



然而，劉和然則是侯友宜的副市長，基層出身，屬於事務官型的行政專家，經歷3位縣市長，長期在市政體系中擔任重要職務，並以務實穩健的行政能力見長，對市政非常熟稔。他在新北市的都市發展、環保、教育及文化等領域負責重大決策，是侯友宜的核心幕僚之一，在基層施政與地方治理上經驗豐富，基層實力備受肯定。



所謂「市政成績就是最好的政見」。劉和然的行政經歷深厚，與侯友宜關係密切，能有效承接現有的施政方針，穩固國民黨在新北的執政基礎。侯友宜兩度成功當選新北市長，市民支持度高，且擁有強大的地方人望與執政成績，這將是劉和然的一大優勢。



綜觀近期多個媒體市政調查，侯友宜的市政表現已重新進入前段班，儼然擺脫總統敗選陰霾，且多次民調顯示侯友宜的市政滿意度都有6成多，甚至7成，表示民眾認同侯市府團隊的努力及經營。



放眼2026年新北市長選舉，選戰氛圍也慢慢改變，侯友宜絕對具有關鍵的力量，足以扮演舉足輕重的角色，且當初侯也是以副市長之姿奪下新北市長寶座；而現任的副市長劉和然，隨著其參選動作愈發明顯來看，新北市長一仗，侯團隊及其屬意人選劉和然，仍有雄厚的話語權。

▼新北市長一仗，侯團隊及其屬意人選劉和然，仍有雄厚的話語權。（圖／記者李毓康攝）

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