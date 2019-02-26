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韓國瑜才是真正的King Maker

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▲韓國瑜市長任內首度出訪星馬 。（資料照／記者洪正達攝）

●韋安／資深媒體人。

前幾天，媒體都在報導吳敦義應該扮演king maker的角色。其實他才不是關鍵，韓國瑜才是真正的king maker。他全力支持哪個太陽，哪個太陽才有最大的機會，成為藍營總統候選人。

從目前為止，韓、王、吳等當事人的言論中，比對出來，韓、吳會力拱王金平出來參選。

有韓國瑜大力支持，吳敦義做「裁判」，王金平與朱立倫在初選中，將是五五波，有很大贏面。

王金平這三年來，在立法院的質詢，全都以兩岸關係為主軸，魂和魄為比喻兩邊的角色。早就有解決臺灣最大問題（兩岸問題）的全面準備。

王是一個處理問題的人，而不是製造問題的人。深藍支不支持不重要，郭台銘等企業家、中間選民支不支持他才重要。

意識形態、統獨之爭30年，臺灣人其實都累了。有韓國瑜的大力支持，全力詮釋和訴求「王是最能解決問題」的這一論點，臺灣社會應該會，給王金平一個更上一層樓，一試身手的機會。

王代表國民黨出線後，還有一步活棋。如果最後關頭，沒有贏的把握時，他會禮讓韓。吳説的「徵召」，應該指是這個，而不是初選時。

那時候，韓國瑜在高雄執政也快一年，可能幹得有聲有色，也可能被中央「卡」住，但所謂「背棄」高雄人的壓力會小許多，「情非得已」出來選的理由會多很多。

為什麼一場大局，會有如此的戲劇化轉變？朱立倫，起了個大早，卻趕了個晚集，關鍵在於三點：

一、朱的支持者打吳、防吳的手法太粗糙，引起極大的反感；

二、據說朱是位不願意與他人分享的政治人物，他若出線，吳、王就變得「一無所有」，因此促成二者聯手；

三、朱當上總統，幹個8年，韓以後根本沒有機會了（王只幹一任。）

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