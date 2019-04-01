白依／殱-11越台海中線　驚魂的十分鐘

▲殲11日前越過台海中線。（圖／翻攝自中國軍網）



●白依／獨立評論人。



中共兩架殱-11戰機於3月31日上午11時許，踰越海峽中線逾十分鐘；媒體報載「驚魂十分鐘」。

軍方表示我方派IDF及F16共5架戰機攔截，並廣播驅離；但未見攔截或伴飛的近距相片，媒體報導均為示意圖。以致熟悉軍事者懷疑：是否我方空防開了10分鐘空窗？大為震驚而徹夜未眠。

這10分鐘是非常關鍵的警訊，這兩架殲11戰機「等你10分鐘」嗎？還是我方戰機伴飛10分鐘？代表什麼訊息？10分鐘可以打好幾場空戰，也可以有足夠時間飛越台灣上空，再好整以暇的折返。其實，我方戰機只要火控雷達鎖住對方，飛彈就隨時備便發射，對方也馬上會由本機的預警偵測器，知道可能會有擊落的風險。所以，當時空域中可能並無我方戰機，否則怎會有10分鐘空窗期出現？戰管單位怎會容許大陸軍機，在海峽中線以東待上10分鐘？簡直不可思議。

而且，如按正常警戒、接戰程序，我方戰機緊急起飛到達海峽中線，也不應超過10分鐘。到底怎麽回事？空軍及戰管單位不便公開解釋，卻得好好檢討。

當然，有10分鐘的計算報導；表示戰管雷達沒有問題。

如今兩岸是台灣「辣」、大陸「火」；今後挑釁事件將層出不窮；人民也得有些國防概念，別被藍緑政客及名嘴，偏頗解讀而誤解、誤判。

首先，得了解所謂「海峽中線」，原本是中美協防條約還在時，美軍為限制美方駐台軍機，不得逾越的一條虛擬線；無任何法源依據。中共從未承認，只是以前為避免兩岸局勢緊張而自我克制，儘量不靠近這條線。如今「台辣妹」露骨挑釁，國防部長揚言要戰到最後一兵一卒；再加美國軍艦頻繁穿越台灣海峽。中共還自我克制，讓台獨以為解放軍不存在了嗎？何況，依國際法，領海的上空才是領空，其他的空域都是國際空域；中共可以想怎麽飛、就怎麽飛；只要未進台灣領空，妳通知相關國家説：「區域安全受到威脅。」撒撒嬌説，被嚇倒了可以，想國際對中共譴責，門都沒有？我們還是得靠自己。

▲外交部長吳釗燮針對「解放軍2架殲11戰機穿越台海中線」一事說明。

台海上空若軍事交鋒，看不到硝煙的「制電磁權爭奪戰」是戰前之戰。

我們稱1995年是「海峽電戰元年」，因為李登輝康乃爾大學演講引發中共強烈反弾；當年七月，共軍第一次在台灣海峽執行導彈演習；彈著區就直接畫在台灣三貂角外海，這是1949年以來，共軍火力第一次接近台灣30浬以內。而我空軍剛完成假（暫時）編裝驗証、成立的「電戰預警大隊」，第一個任務就是玩真的；詳情我不便透露，但表現是可圈可點。

然而，二十多年制電磁權的第一線戰士到空軍電戰官，卻未受到空軍、甚至國防部的重視，忽視電戰官的升遷與專業維持。反之，共軍奪取台海的「制三權作戰模擬」，第一步就是奪制電磁權。以致這戰前之戰，我方已今非昔比；軍方不要故作不知。

也許台獨認為，我們防空飛彈密度是世界第二（僅次於以色列），不怕中共戰機及飛彈來襲。但我們可曾認真評估、模擬實際戰況？

2005年3月，國防部整合評估室模式模擬處，林勤經中將在立法院國防委員會中透露：國防部透過電腦模擬的方式，得出一個參考數據：「在2014年時，中共若以12枚巡弋飛彈；經由淡水河口對大台北地區實施「飽和攻擊」時，國軍的愛國者3型防空飛彈，發射20枚加以攔截的話，將可以擊落其中8枚，因此攔截成功率約是67%。」不知國防部是自欺、還是欺民？請問共軍「飽和攻擊」會只發射12枚巡弋飛彈嗎？至少是100枚吧！而我們愛國者3型的「飽和度」是20枚，那攔截成功率就只有8%，也就是92%會命中台灣。

目前，我們有600多枚愛國者3型飛彈，全島有9個飛彈連；請問國防部：敢不敢9個連同時演習？而非傳説的「一方演習，八方支援」。我們能不能同時面對共軍四面八方的攻擊。

何況，為了避免雷達及飛彈系統耗損過鉅，平時是採不同等級的戰備輪值狀態，即時應戰能力受限，根本無法涵蓋全台灣。

台灣人不論統、獨，皆應關心台灣安全；固然要有必須一戰的準備，更要有避免一戰的智慧。「牛皮可以用吹的，飛機不能用推的」，我們有多少人力、財力與中共對抗？為何不承認「九二共識」以維持台海和平？而要為了遮掩自己執政無能，挑釁大陸、表現自己的「辣」；國防部也不面對真實狀況而「麻」；台灣人民難道就成了「麻辣燙」裡的魚肉嗎？

「人死不能復生，國亡不能再起」，希望這次的「十分鐘驚魂」能讓台辣妹驚醒、國防部清醒、人民覺醒。

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