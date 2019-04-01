宋兆文／殲11超越海峽中線之探討

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

3月31日上午11時許，大陸兩架從福州基地起飛的殲11型機，在澎湖西南方「台灣灘」海域上空，超越台海中線，我空軍在空警戒的兩架IDF戰機，立即貼近殲11攔截監控，殲11持續沿中線東側飛行三分鐘後，嘉義空軍基地，緊急起飛4架空優裝掛的F-16，對殲11形成絕對優勢戰力。

此時，我海軍基隆級艦標準二型飛彈，愛國者二型／三型以及天弓三型長程防空飛彈，已鎖定殲11，飛彈進入待命發射狀態，若敵機膽敢闖入我領空，即毫不留情的予以擊落。

我四架F-16戰機起飛約兩分鐘，便與IDF戰機會合，並展開作戰隊形，我戰機開始以國際無線電頻道，向殲11喊話，告知其已超越海峽中線，籲其立即離開海峽中線以東，飛回中線以西。

因國際頻道共軍福州基地也聽得到，福州基地擔心海峽中線殲11吃虧，一度加派兩架殲11升空，但在尚未會合之際，也就是敵機超越中線以東12分11秒時，殲11飛回中線以西，開始飛返福州基地。

▲解放軍殲-11。（圖／翻攝自中國軍網）

整個過程中尚稱平和，雙方戰機並無任何飛行挑釁動作，也沒有以空對空飛彈相互鎖定對方。我空軍對待敵戰機原是：「數量優勢，態度堅決，待命作戰，決不退讓！」。

台海空域有限，雙方戰機最多容納百架，即已缺乏作戰迴旋空間，敵方戰機最大數量為4架一批，出動12批、共48架，我有優勢數量戰機，加上大量防空飛彈，毫不畏懼敵機威脅。

日本防衛省也宣布，共軍三月卅日派出四架轟六轟炸機、兩架戰鬥機、一架Tu-154電偵機，經東海飛越宮古海峽進入西太平洋，再原路折返。轟六隸屬東部戰區的空十師，機翼下掛載「長劍二十」巡弋飛彈。

日本西部航空方面隊，第8航空團，第304飛行隊，也立即緊急起飛八架、空優裝掛的F-15J戰機，貼近攔截監視，所以無論在台灣海峽或是宮古海峽，中共軍機都遭到強勢回應，並未獲得預期效果。

中共本次挑釁行動遠因，當然是民進黨政府，否定92共識，腳踩中共台獨紅線，拒絕一國兩制所致，近因則是：

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，會晤美國海軍軍令部長李察遜，「李作成強調，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一！」

李察遜回嗆李作成，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」，美方反對兩岸任何一方片面改變現狀。

再來就是美國海軍驅逐艦柯蒂斯韋伯號（Curtis Wilbur）和海岸防衛隊的「伯瑟夫」號（Bertholf）日前穿越台灣海峽，這是美國軍艦今年第三度通過台灣海峽，同時也是去年七月以來，第六度美國軍艦通過台海，美軍根本無視中共所發出任何的恫嚇威脅。

因此中共故意擺出「以空制海」的姿態，終極目的就是同步威脅美國和台灣，研判中共爾後挑釁的行動，會持續而日漸頻繁，規模會日益擴大，手段方式將逐次激烈。

雖然美國一再以行動對我表態相挺，但是從共軍戰史可知，共軍最擅長「出其不意、攻其不備」，海峽僅咫尺之隔，共軍犯台，會打在美軍反應不及之時。

我們有不少政治人物，沉溺幻想在美日會救台灣的錯覺之中，同時自欺欺人的藉此獲得政治利益，這些人才是真正要消滅中華民國的人。

而台灣的民眾，受到外界蠱惑，對國軍欠缺尊敬，對共軍的摩拳擦掌，躍躍欲試，毫無憂患意識、毫無警惕之心，對可能發生的兩岸之戰，既麻木又盲目。

民進黨政府在仇中排中政策之下，只會累積中共犯台決心，而不知如何以政治藝術，使兩岸能異中求同，解決迫切的問題，創造出美好的和平契機，這是關心國家的有識之士，所深深引以為憂的。

熱門推薦》

►只有瞎掰媒體 沒有凱子軍購

►看更多【宋兆文】專欄



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。