ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

宋兆文／殲11超越海峽中線之探討

雲論

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

3月31日上午11時許，大陸兩架從福州基地起飛的殲11型機，在澎湖西南方「台灣灘」海域上空，超越台海中線，我空軍在空警戒的兩架IDF戰機，立即貼近殲11攔截監控，殲11持續沿中線東側飛行三分鐘後，嘉義空軍基地，緊急起飛4架空優裝掛的F-16，對殲11形成絕對優勢戰力。

此時，我海軍基隆級艦標準二型飛彈，愛國者二型／三型以及天弓三型長程防空飛彈，已鎖定殲11，飛彈進入待命發射狀態，若敵機膽敢闖入我領空，即毫不留情的予以擊落。

我四架F-16戰機起飛約兩分鐘，便與IDF戰機會合，並展開作戰隊形，我戰機開始以國際無線電頻道，向殲11喊話，告知其已超越海峽中線，籲其立即離開海峽中線以東，飛回中線以西。

因國際頻道共軍福州基地也聽得到，福州基地擔心海峽中線殲11吃虧，一度加派兩架殲11升空，但在尚未會合之際，也就是敵機超越中線以東12分11秒時，殲11飛回中線以西，開始飛返福州基地。

 ▲解放軍殲-11。（圖／翻攝自中國軍網）

整個過程中尚稱平和，雙方戰機並無任何飛行挑釁動作，也沒有以空對空飛彈相互鎖定對方。我空軍對待敵戰機原是：「數量優勢，態度堅決，待命作戰，決不退讓！」。

台海空域有限，雙方戰機最多容納百架，即已缺乏作戰迴旋空間，敵方戰機最大數量為4架一批，出動12批、共48架，我有優勢數量戰機，加上大量防空飛彈，毫不畏懼敵機威脅。

日本防衛省也宣布，共軍三月卅日派出四架轟六轟炸機、兩架戰鬥機、一架Tu-154電偵機，經東海飛越宮古海峽進入西太平洋，再原路折返。轟六隸屬東部戰區的空十師，機翼下掛載「長劍二十」巡弋飛彈。

日本西部航空方面隊，第8航空團，第304飛行隊，也立即緊急起飛八架、空優裝掛的F-15J戰機，貼近攔截監視，所以無論在台灣海峽或是宮古海峽，中共軍機都遭到強勢回應，並未獲得預期效果。

中共本次挑釁行動遠因，當然是民進黨政府，否定92共識，腳踩中共台獨紅線，拒絕一國兩制所致，近因則是：

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，會晤美國海軍軍令部長李察遜，「李作成強調，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一！」

李察遜回嗆李作成，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」，美方反對兩岸任何一方片面改變現狀。

再來就是美國海軍驅逐艦柯蒂斯韋伯號（Curtis Wilbur）和海岸防衛隊的「伯瑟夫」號（Bertholf）日前穿越台灣海峽，這是美國軍艦今年第三度通過台灣海峽，同時也是去年七月以來，第六度美國軍艦通過台海，美軍根本無視中共所發出任何的恫嚇威脅。

因此中共故意擺出「以空制海」的姿態，終極目的就是同步威脅美國和台灣，研判中共爾後挑釁的行動，會持續而日漸頻繁，規模會日益擴大，手段方式將逐次激烈。

雖然美國一再以行動對我表態相挺，但是從共軍戰史可知，共軍最擅長「出其不意、攻其不備」，海峽僅咫尺之隔，共軍犯台，會打在美軍反應不及之時。

我們有不少政治人物，沉溺幻想在美日會救台灣的錯覺之中，同時自欺欺人的藉此獲得政治利益，這些人才是真正要消滅中華民國的人。

而台灣的民眾，受到外界蠱惑，對國軍欠缺尊敬，對共軍的摩拳擦掌，躍躍欲試，毫無憂患意識、毫無警惕之心，對可能發生的兩岸之戰，既麻木又盲目。

民進黨政府在仇中排中政策之下，只會累積中共犯台決心，而不知如何以政治藝術，使兩岸能異中求同，解決迫切的問題，創造出美好的和平契機，這是關心國家的有識之士，所深深引以為憂的。

熱門推薦》
►只有瞎掰媒體　沒有凱子軍購

►看更多【宋兆文】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴

宋兆文專欄 宋兆文

前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將..

宋兆文最新文章

more

宋兆文／殲11超越海峽中線之探討

宋兆文／地表最強戰車，將加入國軍行列

宋兆文／攻擊如迅雷，致命如毒蛇的F-16V戰機

宋兆文／只有瞎掰媒體　沒有凱子軍購

宋兆文／解放軍轟6轟炸機的反制

關鍵字: 雲論 宋兆文 雲論宋兆文 殲-11 海峽中線 中國 共軍 軍事 F-16 IDF
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
宋兆文／殲11超越海峽中線之探討
那些年，藝術家的普羅旺斯
【毛孩食品解析】啃咬骨頭好舒壓？牛皮骨可是暗藏危險..
莊博安／究竟需要多少快樂，才不憂鬱？
市長出國　別再消費MOU給市民當紀念品

推薦閱讀

市長出國　別再消費MOU給市民當紀念品

林書豪是台裔，不是華裔？

【法國寫真】彭怡平／為何台灣人只讀有用的書，法國人..

阿修伯／重溫日本統治台灣真相

宋兆文／殲11超越海峽中線之探討

畢殿龍／韓國瑜是禿頭不是冤大頭

《我們與惡的距離》槍響之後，留下什麼？

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

從運鏡表現看《我們與惡的距離》

黃奎博／政客最希望你用二分法看統獨

相關文章

環球時報：海峽中線是「假議題」　因兩岸同屬一國

環球時報：海峽中線是「假議題」　因兩岸同屬一國

國防部證實3月31日解放軍2架殲-11戰機跨越「海峽中線」，並且嚴正抗議解放軍方此次的軍事舉動。對此，劉國深接受《環球時報》採訪指出，所謂的..

55分鐘前

解放軍戰機「越中線」成常態？　《環時》：取決台美關係

解放軍戰機「越中線」成常態？　《環時》：取決台美關係

影／共機穿越台海中線　吳釗燮：故意挑釁、危險行動！

影／共機穿越台海中線　吳釗燮：故意挑釁、危險行動！

共軍再擾台！　國防部證實：7架軍機多次遠海長訓

共軍再擾台！　國防部證實：7架軍機多次遠海長訓

莊博安／究竟需要多少快樂，才不憂鬱？

莊博安／究竟需要多少快樂，才不憂鬱？

讀者迴響

行動法庭

官司拖延不開庭　權益受損誰來賠｜ET行動法庭 第5集

官司拖延不開庭　權益受損誰來賠｜ET行動法庭 第5集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

市長出國　別再消費MOU給市民..

市長出國　別再消費MOU給市民..

為什麼台灣人只讀有用的書？法國..

阿修伯／重溫日本統治台灣真相

殲11超越海峽中線之探討

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面