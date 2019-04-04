吳淡如／當舊情人變成名人

▲馬侃（John McCain）與他的妻子辛蒂感情和睦。（圖／達志影像／美聯社）



●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。



美國總統候選人馬侃曾經出過一本回憶錄，提到距今五十年前，他在海軍服役時，認識了一個漂亮的巴西模特兒。他成為總統候選人之後，媒體循著微薄的線索找到了七十七歲的泰瑟麗雅小姐，使她一時之間成為巴西大紅人。

泰瑟麗雅還記得馬侃，遙憶當時情景，還念念不忘忘他浪漫的吻。雖然這是一段短暫的激情，敵不過異國的遙遠距離，幾度約會後，就没有再連絡了。

不知道馬侃有没有再看到五十年後的舊情人？雖然男人也會老，但年輕時以美色著稱的女子變老起來，最令人唏噓，如今她雞皮鶴髮的樣子，必然讓馬侃見了黯然神傷，感嘆歲月不饒人。

泰瑟麗雅對著媒體侃侃而談，彷彿仍懷念著舊情。這應是她一生中最美麗的記憶之一吧。曾經跟美國總統候選人談過戀愛，可能是她一生中最榮耀的記憶。

有趣的是，舊情人變成名人，男人女人的反應不一樣。女人對於舊情人的未來前途，較能夠衷心祝福，也會把他的顯達當成自己的勳章。

在伴侶面前，或者不願提起，但在閨中密友面前，她們一定會用又驕傲又心酸的口氣說：「唉，如果當時選的是他，那就完全不一樣了。」

如果她目前的婚姻並不幸福，她的懊惱感更加濃厚。

男人的態度，則通常是不願提起，也不願承認。一部份的原因，是怕身邊的女人無端吃飛醋；另一部份的原因，是因為嫉妒。如果他目前的發展比昔日女友差，或知名度不比他高，他絕對不願意站出來承認：對，我曾經愛過她，以免人家說他想靠女人炒新聞，又將他今日成就拿出來對比。

女人離開他之後的發展越好，他的嫉妒感越濃。如果那個成名的女人身邊有比他更成功男人，他更不願承認跟她談過戀愛。

如果她目前婚姻並不幸福，他會有疼惜感，也會暗暗的想：唉，誰叫妳不長眼，還是我比較強。

那些在女人成名後，出來披露當年曖昧情事以賺取曝光機會的男人，天下都不恥。

而在男人成名後挺身披露當年緋聞的女人，則令人替她覺得悲涼。

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