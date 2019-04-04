受中華文化薰染的日本新年號「令和」

▲日本首相安倍晉三在記者會中公布新年號：「令和」。（圖／達志影像／美聯社）

●作者／翟翬

日本內閣4月1日公布了德仁天皇即位之後的新年號：「令和」。由於這是日本第一個引用日本古典的年號，首相安倍晉三在記者會中表示，日本將要迎來一個在歷史上非常重大的轉捩點，無論時代如何推演，他認為日本仍有絕對不會消逝的價值。在這樣的考量之下，日本在歷史上首次選擇了日本自己的典籍，來決定新的年號。在「令和」之前的247個日本年號，總共陪伴大和民族度過將近1400年的漫長時光。這些年號只要有辦法引經據典，全部都是出自中國典籍，無一例外。

「令和」出自《萬葉集‧卷五》的梅花歌序，是當時權傾九州的「大宰帥」大伴旅人的作品。時間是在天平二年（西元730年）正月13日，由這位大宰府（ 統治九州最高機關 ）最高長官，在接待中國與朝鮮的來日使節團，一同賞梅飲宴、吟唱詩歌時所作。其中一段：「初春令月，氣淑風和（翬註：附圖字樣為「氣“濟”風和」，不知是否有另類“自自冉冉”之虞? ）梅披鏡前之粉，蘭薰珮後之香」，就是描繪初春美好的風景，「令和」即各取一字所得」。而「令」與「和」的字面涵義即「美好平和」之意（其他引申含意暫不贅述）。

《萬葉集》是日本最早的詩歌總集，收錄自4世紀至8世紀中葉(中國的南北朝到唐朝中期)，日本的長短和歌，相當於中國的《詩經》。一般認為確定版本約在公元780年，中國中唐時期的大伴家持（前述大伴旅人的家族）所編。

相較於日本的《萬葉集》；中國在南北朝的詩歌總集《昭明文選》，所收錄東漢張衡〈歸田賦〉中，就已提到「於是仲春令月，時和氣清；原隰鬱茂，百草滋榮」，同樣描述初春2月的美好景色。張衡是東漢時期的政治家、文學家與科學家，影響後世最大的就是渾天儀與候風地動儀，是中國古科技的代表人物。而《昭明文選》要比《萬葉集》成書要早的多，是公元530年中國南朝梁的昭明太子蕭統所編輯。

從以上時空背景，由其是日本文化發展一直深受中國的影響，所以可以合理且含蓄的認為：當年的作者，在寫詩歌的時候，很自然的借鑑了中國作品中的詞句，或者說「所見略同」。所以如果宣稱這次年號是「首次選擇了日本自己的典籍」並沒有錯，只不過仍孕育自中華文化！

【附記】汕頭大學長江新聞與傳播學院日籍教授、原日本讀賣新聞編輯委員加藤隆表示，《萬葉集》第五卷《梅花之歌》的原文部分，還是按照古代中文的寫法記錄下來。而且，《萬葉集》收錄了118首關於梅花的詩歌，看得出是受到了中國審美的影響。不過「和」代表「和風」，因此加藤隆則認為「令和」帶有中日融合的含義。

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