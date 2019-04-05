【爸媽看過來】孩子常忘東忘西怎麼辦？

▲透過溝通讓孩子學習而非透過處罰，才能印象深刻。（示意圖／翻攝自康健雜誌）

●周晉逸／職能治療師，台南復健科職能治療部組長。

家中孩子每日的例行作業總是一忘再忘嗎？不論是爸爸媽媽們耳提面命的交代事項抑或是時常丟失日常生活用具，從餐具、水壺、鉛筆盒、小文具及外套等等，都不知道買了多少輪，聯絡簿總是會漏抄老師交代的事項，家長們每天都在經歷相同的迴圈，一講再講卻不見改善究竟該如何是好？接續治療師提供3項家長們常見的疑惑並提供解決策略。

１.作業及課本忘學校？老師交代的事情總會遺漏那麼一兩樣

解決策略：反覆責罵或嘲笑性字眼並不能有效激發孩子想導正的念頭，孩子反而容易產生恐懼憂慮，在慌張情境下更加容易遺忘，甚至有時過度責罵讓孩子感受到自己什麼都做不好，因為孩子在意的是「我忘記的話會被爸爸媽媽們大罵一頓而非需要記得那些相關事項」。

會建議爸爸媽媽們先嘗試建立有趣連結之後再行溝通，並找出遺忘的肇因，常見家長們的NG說法：又忘了！到底要提醒多少次，這樣你明天去學校一定會被老師處罰。我們可先打趣地向孩子說:弟弟／妹妹，你的聯絡簿流浪去了，溝通加深這類印象、再幫助孩子釐清前因後果，是因為急著下課出來，還是下課時就想和其他同學們一起玩耍就忽略要先收拾東西，重心應擺在找出哪個環節出問題。

２.首重從「後果」來讓孩子學習而非透過處罰，才能印象深刻

解決策略：遺失當下痛苦經驗的記憶，即使經歷長久的時間常常不見衰減，所以會建議爸爸媽媽們若孩子遺失的物品非立即性必需品，爸爸媽媽們別急著馬上買第二個，避免讓孩子感受總會有人幫我收拾善後，我們才能從中養成孩子東西放在固定地方及收拾歸位的好習慣。

３.同樣事情常常忘記，如何幫助加深印象以及溝通

解決策略：建立日常小提醒，包含利用手錶定時功能、便利貼及小記事本都是唾手可得的好工具，爸爸媽媽們所給予孩子的指令及叮嚀儘量簡單清楚，至於一整天何時溝通效果最好呢？一早起床的時機點其實是大雷區，不要認為一早起床精神應最好，因為這是孩子們及家長們一天最忙碌的時段，有許多一日的代辦事項均盤旋於腦海，有時又加上趕時間，情緒於此時最為煩躁，建議爸爸媽媽們把一天下來的遺漏的相關事件或叮嚀挪移到睡前1小時進行溝通來做討論及商量為最佳。

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