蔡錫勳／安倍政權下的日本再生戰略

●蔡錫勳／淡江大學日本政經研究所所長

近年來舉凡安倍經濟學、日美同盟、修改憲法已成為許多人耳熟能詳的詞彙，日本安倍晉三首相是如何維持高內閣支持率，創造長期政權，形成「安倍一強」？本文將用安倍政權的大戰略解析其中秘訣。

所謂大戰略就是運用經濟力、軍事力、外交力、文化力、國民力、同盟關係等國家經營資源達成國家目標。日本明治維新和戰後復興的兩次大戰略創造兩次奇蹟，其「追趕超越」的對象為歐美先進國家，且當時日本拜人口紅利之賜進一步推動經濟成長，但現在日本已成為人口減少、少子高齡化等「課題先進國家」，無法從歐美國家取得處方籤，必須自己解決問題，創造「課題解決先進國家」。

安倍經濟學

「強い日本を、取り戻す（奪回強日本）」是安倍政權的最終國家目標，亦可稱安倍版富國強兵。有些人將「強い日本」翻譯成「強大日本」，「強」和「強大」意思不同，日文也有「強大」一詞。美國所言「大國間競爭」是指美中俄，然在日本《平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について》則是用「國家間競爭」一詞，主要係囿於歷史緣故，若是將自己定位為「強大日本」，容易聯想戰前大日本帝國，引起周邊國家不必要緊張情勢，並非上策。

安倍首相2012年12月26日再度上任後，將「經濟最優先」作為主要國家目標，表示即使人口減少，創新便能帶動成長。安倍首相藉此帶給國民「夢與希望」，自民黨《政權公約》的封面照片總是仰角約45度，表示未來在「那邊」，「未來」也是各演說的關鍵詞，藉此鞏固選票，贏得參眾議院選舉五連勝。政權穩定後才著力於自衛隊入憲之修改憲法、「戰後日本外交總決算」。雖然，安倍執政以來，經濟成長率平均約1.2％，力道不強，導致多數國民沒有「實感」，批評「無感景氣回復」，但安倍經濟學仍創造出戰後最長的景氣回復期。

觀察安倍首相公開演講，如國會演說等重要場合，發現「創造」為安倍政策之重要關鍵詞。人類經歷狩獵社會、農耕社會、工業社會、資訊社會，安倍政權利用第四次產業革命（IoT、大數據、AI、機器人、共享經濟等）來創造社會5.0，擺脫昨日常識的束縛，創造「非至今延長線上」新常識。蒸汽機、電力、電腦等三次產業革命改變世界版圖，過去燃燒石油帶動社會進步，現在數據成為新能源。台灣偏好用徳式「工業4.0」一詞，工業只是各種產業一部分，例如國人從「物（もの）消費」轉成體驗、「物語」等「事（こと）消費」正在變革台灣消費社會。

少子高齡化已是國難

詳如表一所示，2019年度預算案中社會保障依是日本政府最沈重之財政負擔，對此安倍首相一再表示「少子高齡化是日本之國難」，為能增加社會保障安定財源，同時實施減輕稅率等，以緩和對經濟影響，在不顧恐影響民調之情況下，仍將於今年10月1日將消費稅從8％調高至10％，並屢次強調「沒有經濟再生就沒有財政健全化」，期望解決高達1,100兆5,266億円（累計至2018年12月）之日本政府債務。

日本第三次大戰略帶動第三次開國，不同於前兩次開國只針對歐美先進國家，這次包含新興國家，重視與新興國家的雙向開放。日本企業開拓新興國家市場，開放外國人觀光客、外國人材、留學生大量湧入日本，尤其是現在47都道府縣「有效求人倍率」皆超過一倍，為解決地方中小企業面臨嚴重人手不足，因此大幅開放外國人材，安倍政權強調這不是移民政策，而是實現與外國人「共生社會」。

觀光立國是「地方創生」起爆劑，奪回政權前的2012年訪日外國旅客總數只有8,358,105人次，2018年總數達到31,191,900人次，成長約3.73倍。第一名為中國大陸8,380,100人次、其次韓國7,539,000人次、台灣4,757,300人次，香港2,207,900人次，此前四名共佔73.4%，證明華人哈日。2020年的目標，乘著東京奧運順風，可望突破4千萬人次訪日。

如何分配成長果實

「經濟最優先」重視「成長與分配」的正向循環，繼承1970年代「一億總中流」，企圖創造「一億總活躍社會」，帶動國民「生活再生」的國家目標，讓人口減少趨勢停在一億人。3月「春闘」是日式「分配」典型模式，勞資雙方討論加薪、分紅。安倍首相於2019年2月10日自民黨大會等公開呼籲加薪，甚至請豐田汽車社長做領頭羊，這就是所謂「官製春闘」，企圖藉民眾加薪帶動消費，促成經濟走向正向循環之軌道。

一直以來，如何「分配」成長果實是台灣的弱點。安倍首相一再強調「分配」果實到「全國各角落」，和國民共創未來。反觀台灣成長果實落誰家呢？所得落差容易固定化「夢與希望」的落差，建築物容易分辨出「好野人」區和平民區，首都景觀也是劃分豪宅與鐵窗叢林，這並不只是政府的責務，小三角形結構存在國人心中，社會結構自然成為大三角形，也就是美式勝者全拿。富國必須先富民，富民並非三角形。強國不須是大國，大國不一定是強國，民強則國強。確實「分配」果實到「全國各角落」，「2,300萬總活躍社會」讓每個人對未來擁抱「夢與希望」的光，共創台灣版社會5.0，「追趕超越」日本，那就是我們的未來。

熱門推薦》

►同婚專法99.9%與異性婚相同？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。