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尤里安／商業衛星影像的震撼！中國轟六離台不遠？

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▲以色列商業衛星公司適時披露衛星照片，或許是商業考量所致。（圖／翻攝自ISI）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

3月初，平面媒體報導中國轟6轟炸機進駐興寧機場的新聞，隨即眾多電子媒體跟風，並以如何反制轟6為題下標，然而轟6進駐興寧機場，究竟是商業衛星公司的炒作還是真有其事？

有例可尋

中國空軍這種戰機或是轟炸機部署前進機場並不是新聞，比對2013年的衛星照片，會發現興寧機場停了10架轟6轟炸機，這是否是其他商業衛星公司，藉由如此放話來反駁以色列國際衛星影像公司（ImageSat International, ISI）不得而知，但這則新聞卻有許多值得我們注意的地方。

首先，各國空軍會在引進新機種後、或是訓練新飛行員時進行這類轉場飛行，海空軍是依賴基地支援較重的軍種，通常主要基地不會配置於第一線，第一線機場的起降能量與後勤整備能力相對較弱，第一線機場除了易遭敵軍打擊外，許多機密科目的訓練也不會在第一線機場進行。

過往Su-27戰機就部署於蕪湖基地，東南沿海各機場配置其他機型戰機；先前也有網民於蕪湖基地附近拍到新進的殲20戰機也是這種情況，畢竟最好、最新的裝備能不提早曝光就不要曝光，有狀況時再部署到前進機場。隨著敵軍、威脅狀況或是其他需求，前進機場有時會在經費挹注下整建各項設施，藉以容納各式戰機或是增多容納架次，此時原本相對簡易的前進機場很可能會變成永備型機場，2018年5月水門機場（Shuimen）擴建工程完工的新聞就是一個案例。

▲適時公佈攔截伴飛共機照片足以安定民心，國防部應時常公佈這類照片或影片才是。（圖／翻攝自ROCAF）

2012年，霞浦縣（Xiapu）附近的水門機場只被中國空軍當作前進部署機場，一般配置12架戰機。到了2017年9月，衛星照片卻顯示這處基地多了5處建物與24座機堡，每處新機堡長寬各約100X60呎，足以容納中國Su-20/35或是殲11/15/16之類的戰機，機堡數量較過往增多一倍，當時引起各界一陣緊張。一般認為這主要原因在於日本宣佈購買釣魚台事件後，中國為求在東海對抗日本，遂加緊整建可以適用的機場，讓主力戰機進駐藉以縮短航程，增加於東海空域的滯空時間。在空軍以轟6進行穿越宮古海峽（Miyako Straits）或是所謂的繞台飛行時，也可以於此基地起降殲11或是Su-30戰機，伴隨轟6轟炸機。

地點不是機密但要常常關注

由於空戰型態改變，因此類似轟6轟炸機進駐前進機場的新聞，很可能是轉場演訓或是增加飛航於爭議空域時的滯空時間考量，事實上由於商業影像衛星的發達，只要常常瀏覽這些影像並予以記錄，很可能每位軍事迷都會是專家。

以對台灣威脅最大的中國福建省機場為例，若對下列機場時常搜圖或許就會有所收穫，這些機場包括福州（Fuzhou）、龍溪（Longxi）、興寧（Xingning）、水門、龍田（Longtian）、連城（Liancheng），更遠的機場包括海口（Haikou）、廣州（Guangzhou）、南京（Nanjing）、上海（Shanghai）也做搜尋並記錄的話，或許就會發現異同。

▲水門機場原本只是中國空軍的一線前進機場，後續為因應東海空域衝突而加緊整建成永備機場。（圖／翻攝自Google Map）

我們可以套用觀看水門機場由2012年的前進機場，到2017年擴建完畢、媒體2018年5月才驚覺它成為重要軍用機場的案例來看，除了多出24處機堡外，還可以發現搜索雷達、獨特構型的雷達天線與控制中心等等影像，這些相信情治與外國情報單位均有所掌握。軍事評論一般認為，水門機場距離中日爭執的釣魚台海域380公里、抵達春曉油田200公里，但這處位於東引西北方70公里的機場距離台灣也不過250公里。

轟6轟炸機前推至廣東興寧機場的議題也類似，所有的跡象表明轟6轟炸機前駐，無論是為爭取東海爭議所需增加的滯空時間，或是慣常性的輪調訓練、讓飛行組員熟悉前線機場，都因距離台灣太近而不得不關注。所幸現代衛星影像的發達與國家級之間的互通情報，讓敵方不容易大規模整備而不被對方偵知，這讓台灣在危急時還有時間去作應對的準備。

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