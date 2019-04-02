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尤里安／我國自造？論台灣版聯合輕型戰術載具

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▲美軍開始換裝的聯合輕型戰術載具，基本型包括雙門及4門的4種車型。（圖／翻攝自Oshkosh）

●尤里安／現任軍事戰略評論員，淡江戰研所畢業。

2019年2月上旬媒體報導，由於悍馬車（Humvee）日漸老舊，陸軍原本規劃向美國採軍售方式採購344輛聯合輕型戰術載具（JLTV），但考量蔡總統提出「國防自主」政策，加上美方於2018年完成的344輛聯合輕型戰術載具報價，平均每輛超過新台幣1,000萬元，國防部認為單價過高，因此決定改為「國車國造」，採商售方式向美國購買重要零組件，然後在組裝台灣版聯合輕型戰術載具，預定2024年完成戰術測評後即可量產。

國軍跟隨美軍腳步全面換裝悍馬車多年之後，因為一方面車輛性能逐漸老化，一方面寬大車體引起的不便，近年來已由國內廠商獲得授權生產超過3,000輛輕型戰術輪車，才剛全部服役，但總數不足以完全取代悍馬車。至於傳出考慮向美國購買的聯合輕型戰術載具，是由奧許科希防衛公司（Oshkosh）研製，剛於2015年8月獲得美國陸軍戰車／車輛暨武器司令部（TACOM）的第一筆採購合約。

聯合輕型戰術載具裝有通用汽車公司的Duramax V8引擎，搭配自動變速箱、TAK-4i智慧獨立懸吊系統，目前主要包括2種構型，分別是4門的戰鬥戰術車（CTV），以及雙門的戰鬥支援車（CSV），另外也研發搭配的拖曳尾車（JLTV-T）。

其中戰鬥戰術車主要用於支援一般任務，以及搭載近戰武器、重型火砲，包含一般（JLTV-GP）、近戰武器載台（JLTV-CCWC）、大口徑火砲載台3種車型；戰鬥支援車則作為通用、有車廂的運輸載具，只有通用車型（JLTV-UTL）。此外，聯合輕型戰術載具可加裝機槍槍架、遙控槍塔，或是配備30公厘輕型鏈砲的EOS R-400S-Mk2型遙控武器系統。

▲聯合輕型戰術載具同樣可利用CH-47直升機吊掛。（圖／翻攝自Oshkosh）

任務需求有待商榷

對於國軍換裝新型裝備自當樂觀其成，但由媒體報導的內容無法得知，陸軍是如何訂出聯合輕型戰術載具的作戰需求。由於國軍的悍馬車服役之後，相較於被淘汰的老舊吉普車，車體相對於台灣的道路、城鎮環境已嫌龐大，但檢視基本型悍馬車的尺寸，全長4.57公尺，車寬2.16公尺，重2.4噸，而聯合輕型戰術載具由於美軍要求防護力達到防雷反伏擊車（MRAP）等級，全長6.2公尺，車寬2.5公尺，重6.4噸，明顯更為高大。

本於國防自主概念，台灣若能自行研製軍用車輛，將可在國內自行維修、改良，同時提升國內的國防產業能量，但設計、性能必須真正符合國軍的任務需求，以聯合輕型戰術載具而言，實在有待商榷。此外台灣由於國際環境艱困，軍品外銷機會渺茫，建立的生產能量若在完成國軍需求之後就荒廢，將是國家資源的浪費。

仿製並非最佳方式

根據媒體的報導，台灣版聯合輕型戰術載具將由軍備局第205廠以商購方式，向美方採購車輛動力系統、懸吊系統，以及M230LF型鏈砲等相關系統、組件，再由第209廠打造車體，並由中科院整合研製裝在車上的鏈砲遙控砲塔。

▲聯合輕型戰術載具可配備1座鏈砲遙控武器站。（圖／翻攝自Oshkosh）

不過近年來國軍的幾個新型車輛換裝計劃，都發生不少狀況。例如陸軍特戰部隊的快速突擊車，以商用休旅車的底盤土法煉鋼打造。國產輕型戰術輪車歷經戶外日曬雨淋，延遲4年才服役，越野性能也不佳。雲豹輪型裝甲車後續量產，爆發使用中國製次級零組件弊端。

國軍的武器裝備不必然需要外購，但如果是「為國防自主而國防自主」，採購美製關鍵組件、仿造台灣版聯合輕型戰術載具，便有可能研製出外型相似、性能不如原裝貨的裝備，甚至是「畫虎不成反類犬」，軍方高層實不應忘記諸多的前車之鑑。

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