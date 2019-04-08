【名家看民調】 蘇建州／藍綠白選手各就各位？即將鳴槍起跑的總統大選

▲ET民調：2020總統選舉。（合成圖／資料照）

●蘇建州／世新大學終身教育學院院長，世新大學傳播管理學系教授。

2020年總統大選要上演藍、綠、白「三腳督」的棄保大混戰，還是終將回歸藍、綠「定孤支」的舊戲碼呢？蔡英文總統會再次承擔綠營共主重任保衛政權，還是陣前換將改由前行政院長賴清德領軍參選呢？而藍營一定會推出最強棒，那高雄市長韓國瑜是帶領藍軍迎戰的不二人選嗎？白色力量總舵手柯文哲市長到底是要選，還是不選呢？這的確是個問題！決戰2020，藍、綠、白三方陣營各自有盤算，然而變中仍有變。以下是根據《ETtoday新聞雲》剛出爐的民調來解盤。

危機，也是轉機：旗鼓相當的英德內戰

根據《ETtoday新聞雲》黨內互比民調結果顯示，蔡英文以23.9%的支持度小勝賴清德的22.8%，但雙方差距是在抽樣誤差範圍內，這樣的結果是當初意氣風發要挑戰小英的賴清德所始料未及的。如果就此鳴金收兵，會是絕大多數綠營支持者所樂見的，但如果「勇於承擔」的賴清德執意強碰「當仁不讓」的蔡英文，黨內肉搏戰一旦開打，恐怕要刀刀見血。進一步根據交叉分析發現，蔡英文在男性、20-39歲、民進黨、泛綠、大專以上學歷等族群的支持度都明顯高於賴清德，而這正是綠營的核心支持族群，因此若是賴清德贏得初選，不利初選後的整合；反之，蔡英文勝出將可重拾領袖威望來凝聚支持力量，提振九合一敗選後的低迷士氣。

定孤支：無差別的英韓、德韓對戰

根據《ETtoday新聞雲》對比民調結果顯示，在韓國瑜參選且柯文哲棄選的情況下，民進黨不論是由蔡英文、賴清德出馬都輸給韓國瑜，分別落後19.3%、16.4%。進一步根據交叉分析發現，韓國瑜在不同性別、年齡、地區、政黨傾向、教育程度、收入、職業的支持度不受蔡英文或賴清德參選影響，沒有太大變化。顯見如果2020年大選最後是藍綠兩黨對決，即使是由賴清德出馬，賴清德除了獲得和蔡英文相同的綠營基本盤支持外，並未能如預期地額外對任何族群產生支持度推升的力量。有鑑於此，或許賴清德要再次權衡挑戰現任總統所要花費的氣力和取代蔡英文對拉抬選情的助力。

三腳督：不容小覷的柯文哲參戰

根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，柯文哲如果參選，韓國瑜民調仍然是最領先，但領先幅度縮小到13%左右，柯文哲居次，民進黨則落居到第三位，顯然對民進黨最為不利。參照之前兩套藍綠定孤支民調劇本，柯文哲一旦加入選戰立馬就「移走」大約27%的支持度。簡單的算術問題：柯文哲從韓國瑜那裡「移走」約8%的支持度，再從蔡英文／賴清德那裡「移走」約9%的支持度，剩下約10%的支持度則是來自定孤支中「都不支持／其他」的受訪者，應是心中沒有藍綠的死忠「柯粉」。

進一步從交叉分析發現，柯文哲在20-39歲、時代力量、中間選民、學生、餐飲業、醫護業等族群的支持度都是明顯高於藍綠，其中除餐飲業和中間選民外都是屬「綠大藍小」的政治版塊，因此所「移走」的支持度也就「綠多於藍」。例如，柯文哲在20-29歲、30-39歲的支持度分別約50%、43%，韓國瑜在這兩年齡層都是因柯文哲參選流失13%左右的支持度，而蔡英文／賴清德在這兩年齡層的支持度失血更是慘重，賴清德分別流失約19%、16%的支持度，蔡英文則分別流失約18%、14%。

未來選戰如何發展仍是未定之天，然而在四位主要參選人中，以柯文哲和蔡英文的支持者輪廓最為相似，所以潛在的變數也最大。例如，如果發生棄保操弄，這兩陣營的支持度移動絕對會是最劇烈的，如果陣營間有要發展聯姻合作，這兩陣營的聯手抗韓應該會是最夢幻的組合。

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