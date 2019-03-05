邱智淵／徵召韓國瑜國民黨有三大危機

▲高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者洪正達攝）

●邱智淵／獨立評論人。

韓國瑜會成為國民黨2020年班師回朝，奪回江山的「救世主」嗎？

高雄市長韓國瑜在總統選舉民調的支持度一馬當先，即使韓沒有積極表態，又有六成左右高雄在地民眾不支持韓國瑜三級跳下，焦躁不安的泛藍支持者要求黨中央徵召韓國瑜的聲浪不斷，極有可能被拱為國民黨的提名人。

看來韓國瑜確實有機會擊敗對手，奪勝而出；然而，韓國瑜並非具有絕對優勢，國民黨在徵召韓國瑜時將面臨四項危機。

民眾恨鐵不成鋼

「兩岸和平、發財優先、台灣安定」，應是國民黨面臨年底總統與立法委員選舉這場政權爭奪戰，必須趕快制訂並且廣泛宣傳與的政綱與政策的方向。可惜1124撿到天上掉下來的禮物後，仍然沉溺於九合一縣市長選舉勝利氛圍的國民黨中央，彷彿不在乎時間的快速流逝，黨員期盼收復江山的焦躁之心，趕快為總統與立法委員選舉進行佈局籌策，反而在黨內初選規則的小枝小節上打轉，黨主席甚至每日一變，應該擔任初選「公親」的黨機器儼然已成為派系鬥爭的「事主」，這樣延宕下去，大好的反攻契機就這樣被消磨掉了，別以為選民不在意國民黨的每日一集「家變」歹戲，從民調中發現至少有超過20%的泛藍民眾可是會棄藍保柯的，就可看出民眾對於國民黨的「恨鐵不成鋼」。

柯文哲現象

對於矢志班師回朝的國民黨支持者而言，心中極為忐忑不安的是台北市長柯文哲是否競逐大位。

根據幾項有關總統大選的民調，如果只有國民黨與民進黨推派候選人出馬角逐，國民黨目前聲勢領先的韓國瑜、朱立倫皆能輕易擊敗民進黨的蔡英文與賴清德。

然而，奧妙的是廣受年輕選民支持的台北市長柯文哲，在民調中卻居於一馬當先的領先地位，如果他執意參選2020年的總統大選，除了些微輸給韓國瑜外，將有可能橫掃所有的藍、綠對手。更有趣的是，將會有至少20-25%的藍營選民支持柯文哲，這樣裂解藍營選票的實力就是說，除了韓國瑜掛帥出征外，柯P能在三角督的戰局中拔得頭籌的原因。

這也是泛藍選民在一切以絕對勝選的考量下，即使柯P仍未確定競逐大位，仍提出希望徵召韓國瑜參選的基本訴求。

賠了夫人又折兵

雖然韓國瑜看來勝算極高，但是並非勝券絕對在握，而且國民黨徵召韓國瑜出馬仍將面臨三大危機。

首先，在高雄市。韓擔任市長尚不足半年，雖然鼓舞了人心，讓民眾看到了未來，更讓人民相信他的真誠；但是市政績效尚無寸土之功，仍未有重大建設與計畫推動，當初答應高雄人的「翻轉高雄全台首富」目標也尚未成真，如今貿然出戰，已有一半以上的高雄人不能接受，再說民進黨也尚未有計畫攻擊韓的參選，從此「落跑韓」的污名會跟著韓國瑜，甚至被譏諷為沒有能力才落跑，屆時民意的反彈力道，不僅將重傷韓國瑜，落跑的問題將緊貼韓國瑜，韓國瑜在過去兩個月嚴重批評民進黨的言論將被一筆勾銷，這樣總統大選怎會有十足勝算？再說，高雄選民將遷怒國民黨，國民黨還有哪個選將可以抵擋陳其邁的「復仇記」？從此，除非民進黨再搞得天怒人怨，國民黨不用想再有機會拿下高雄了。冷靜想想，這樣「賠了夫人又折兵」，真是個好選擇嗎？

興衰全繫一人

其次，人才不足。一個過去曾叱吒風雲的百年大黨，如果落得只有一個人能戰，可戰，這樣全黨「興衰全繫一人」的政黨是人民可以信託，可以依靠的嗎？這也太欺負韓國瑜了吧，再說其它因為徵召韓國瑜被排出的是初選提名人，會因為自己的悔恨而主動積極的幫忙徵召人選嗎？

國民黨在野這兩年沒有真正臥薪嘗膽、禮賢下士，真正找回過去許多優秀的人才，反而天天過著聽天由命的日子是不行的，面對即將臨的大選，現在該做的就是趕快決定總統與立委人選，趕快讓民間支持度最高的候選人趕快出列，調集兵馬整軍經武的上戰場，並由韓國瑜擔任鎮國大將軍在高雄擔任他的側翼及重砲手，繼續砲轟民進黨政府的失政敗德與做好高雄市政，國民黨不僅可保住南台灣的重要堡壘，也有機會攻城掠地拿下總統寶座。

沒將沒兵沒政策

第三，沒將沒兵沒政策。蔡英文也許是「當局者迷」，又可能是「死馬當活馬醫」，始終不解讓民進黨縣市長大選大敗的原因是經濟不行，並非中共介入；然而，民進黨仍一股腦兒的去捅馬蜂窩，就希望中國回拳還擊，以解救自己傾頹敗壞的政權。

但是，當人民對於趨於緊張的兩岸局勢擔憂之時，每日困對安居樂業發愁之際，在兩岸關係上原應該佔優勢，對於經濟危機有豐富經驗的國民黨，反而陷在權力迷霧，不趕快做出具體的保國衛台行動，提出讓全民在台灣能永續發展的對策，這樣怎會得到民心。如今掌控黨中央數十年的四個太陽，不為國民黨的定位與方向有所校準，反而把韓國瑜做海中浮木。

國民黨該醒醒了，也不要再吃韓國瑜的豆腐了，韓國瑜才就任未滿百日，連高雄的東西南北都未嘗清楚，自己的市政隊伍都還未整齊劃一，這樣的市政新軍就要求投入大選，可行嗎？能同心嗎？黨主席還準備把整個黨的重擔丟給總統提名人呢，這樣對嗎？

良藥仙丹嗎？

韓國瑜是國民黨的「良藥仙丹」，還只是國民黨在「飲鴆止渴」，除了考驗著韓國瑜的能耐，有待台灣選民的理性思考與抉擇；更根本的是國民黨能不能團結一致，同心向前了。

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