ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

海苔熊／《我們與惡的距離》人生裡的遺憾

雲論

▲賈靜雯在劇中面對喪子之痛，選擇用逃避藏起心中的那個「過不去」。（圖／公視提供）

●海苔熊，本名程威銓／台大心理所碩士，作家。喜歡大家叫他海苔熊，是一種結合可愛與可口的動物。經營「海苔熊」粉絲專頁。

【以下略有劇透，請斟酌閱讀。】

看完了這兩集，淚流滿面。
尤其是最後一段，真的是哭到無法自己...，想到很多遺憾、很多來不及，很多「如果當時⋯就不會⋯」的感受，可是如果真的時光倒流，也不一定能夠扭轉命運。

「只要你勇敢面對，事情一定會改變，不只是改變，而是改善。」李大芝說，但她所不知道的是，就算我們鼓起勇氣去面對，難過的事情還是會持續發生─哥哥還是死了，他們甚至沒有見上他最後一面。「我們都是好人，不知道為什麼事情變成這個樣子...老天爺要我們學什麼，還真的不知道...」NEWS哥說的一點也沒錯，面對命運的無情，我們往往都措手不及。

我想到咪寶過世前，牠彌留在我的房間地墊；想到她最後的幾個晚上陪我一起睡覺的側臉；想到第一次遇見牠的時候，就爬上我的肩；想到好多話好多「如果當時我們能夠早一點發現...就不會...」，可是一切的一切，都已經來不及了。

「如果連你的最愛，最終都會離開，那麼這個世界上到底還有什麼可以被留下來？」咪寶走了以後，我幾乎沒有哭過。把自己堅強起來。拼命工作，脾氣變得暴躁、沒有耐心、經常覺得焦慮，說穿了，我跟宋喬安沒什麼不同，直到今天看了這2集，才發現所有的逃避，都是想要藏起心中的那個「過不去」。

直到跟著這2集一起哭過之後，突然明白，不管牠在或不在，都一樣愛我。日子還是得過，歲月不會為任何人而停留，我們彼此一起擁有的那些經過，會變成生命當中某一種溫柔，在你孤單的時候，成為一雙擁抱你的手。或許，這就是老天爺要教會我們的課題吧？

你心裡也有一個過不去的人、過不去的話嗎？如果可能，你會想要說些什麼？拿一張紙寫下來吧，就像曉明寫給他家人一樣。如果有些遺憾已經成為永恆，留下一些字句，那些沒有被完成的過去，得到一點點完整。

熱門推薦》
►自殺的人並不是想死！為什麼人們會想譴責不幸的人？
►常自責、有罪惡感的人：心中都有個受傷的孩子
►在心碎之後：接納哀傷，花時間與悲傷相處

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲授權，轉載自「海苔熊」臉書粉絲專頁。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 海苔熊 雲論海苔熊 我們與惡的距離 公視 台劇 心得
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
海苔熊／《我們與惡的距離》人生裡的遺憾
壽司王／當好稱職貓奴　先重新定義家裡空間
吳淡如／將愛人判刑的毒話
蕭徐行／美國給聖筊　韓總搏大位？
李沃牆／免稅措施能解青年低薪魔咒？

推薦閱讀

《我們與惡的距離》理解，是和解的開始

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

《我們與惡的距離》─在群體憤怒中，那些無處可去的情..

林書豪是台裔，不是華裔？

尤里安／商業衛星影像的震撼！中國轟六離台不遠？

【名家看民調】 賴祥蔚／賴清德民調大跌，「賴神」神..

藍天變綠地的民心思變

【名家看民調】 蘇建州／藍綠白選手各就各位？即將鳴..

蕭徐行／美國給聖筊　韓總搏大位？

揭仲／共軍為何要打破兩岸中線默契

相關文章

「講出名字就輸」KID出奧步秒殺　曾沛慈失控拍桌：這是作弊！

「講出名字就輸」KID出奧步秒殺　曾沛慈失控拍桌：這是作弊！

陳妤、曾沛慈今（8日）到直播節目《星光雲！RUN新聞》宣傳公視《我們與惡的距離》，喬裝成店員在飲料店桌邊服務，還要假裝空位置上有「靈魂的客人..

48分鐘前

吳淡如／將愛人判刑的毒話

吳淡如／將愛人判刑的毒話

吳慷仁《與惡》談廢死「真的喝醉」　唐綺陽虧：根本公民與道德老師

吳慷仁《與惡》談廢死「真的喝醉」　唐綺陽虧：根本公民與道德老師

李沃牆／免稅措施能解青年低薪魔咒？

李沃牆／免稅措施能解青年低薪魔咒？

《與惡》被狂轟噁心！　賈靜雯鬆口吐心聲「心情有點黑白」

《與惡》被狂轟噁心！　賈靜雯鬆口吐心聲「心情有點黑白」

讀者迴響

行動法庭

遲來的正義還是正義嗎？翁啟惠判無罪　名譽難復｜ET行動法庭 第6集

遲來的正義還是正義嗎？翁啟惠判無罪　名譽難復｜ET行動法庭 第6集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

尤里安／商業衛星影像的震撼！中..

【名家看民調】 賴清德民調大跌..

藍綠白選手各就各位？即將鳴槍起..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面