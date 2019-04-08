海苔熊／《我們與惡的距離》人生裡的遺憾

▲賈靜雯在劇中面對喪子之痛，選擇用逃避藏起心中的那個「過不去」。（圖／公視提供）

●海苔熊，本名程威銓／台大心理所碩士，作家。喜歡大家叫他海苔熊，是一種結合可愛與可口的動物。經營「海苔熊」粉絲專頁。

【以下略有劇透，請斟酌閱讀。】

看完了這兩集，淚流滿面。

尤其是最後一段，真的是哭到無法自己...，想到很多遺憾、很多來不及，很多「如果當時⋯就不會⋯」的感受，可是如果真的時光倒流，也不一定能夠扭轉命運。



「只要你勇敢面對，事情一定會改變，不只是改變，而是改善。」李大芝說，但她所不知道的是，就算我們鼓起勇氣去面對，難過的事情還是會持續發生─哥哥還是死了，他們甚至沒有見上他最後一面。「我們都是好人，不知道為什麼事情變成這個樣子...老天爺要我們學什麼，還真的不知道...」NEWS哥說的一點也沒錯，面對命運的無情，我們往往都措手不及。



我想到咪寶過世前，牠彌留在我的房間地墊；想到她最後的幾個晚上陪我一起睡覺的側臉；想到第一次遇見牠的時候，就爬上我的肩；想到好多話好多「如果當時我們能夠早一點發現...就不會...」，可是一切的一切，都已經來不及了。



「如果連你的最愛，最終都會離開，那麼這個世界上到底還有什麼可以被留下來？」咪寶走了以後，我幾乎沒有哭過。把自己堅強起來。拼命工作，脾氣變得暴躁、沒有耐心、經常覺得焦慮，說穿了，我跟宋喬安沒什麼不同，直到今天看了這2集，才發現所有的逃避，都是想要藏起心中的那個「過不去」。



直到跟著這2集一起哭過之後，突然明白，不管牠在或不在，都一樣愛我。日子還是得過，歲月不會為任何人而停留，我們彼此一起擁有的那些經過，會變成生命當中某一種溫柔，在你孤單的時候，成為一雙擁抱你的手。或許，這就是老天爺要教會我們的課題吧？



你心裡也有一個過不去的人、過不去的話嗎？如果可能，你會想要說些什麼？拿一張紙寫下來吧，就像曉明寫給他家人一樣。如果有些遺憾已經成為永恆，留下一些字句，那些沒有被完成的過去，得到一點點完整。

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