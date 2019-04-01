《我們與惡的距離》理解，是和解的開始

●劉仲彬／執業臨床心理師。

它可能是今年最重要的台劇！



就在同一時間，每支手機都開始震動。主頁滑出了最新訊息，經過兩年纏訟，判決終於出爐，不同的頻道，同一則新聞，畫面不時穿插受害者家屬在現場暈厥的畫面。正在看手機的人們，當天都不在案發現場，但他們都被回憶帶回了兩年前的那個下午，於是眾人惴惴不安，人心悄然騷動，連陌生人都開始交頭接耳，所幸他們最後都被安撫下來，這一切全都歸功於主播最後的那句話：「兩年前震驚全台槍殺案的主嫌李曉明，最高法院駁回二審上訴，死刑定讞。」



善惡有報，天公地道，大家關上手機螢幕，繼續手頭上的日常。劇終。



不對！故事才正要開始。事件的結尾，成了劇情的開場。上週三應結果娛樂之邀，參加了「我們與惡的距離 The World Between Us」第一集特映場，也有幸與兩位主要演員溫昇豪、 陳妤合影（然後再次見證路人與明星的差別），不得不說，收到邀請信時，果真有種心有靈犀中頭獎的感覺。本劇去年四月開鏡，由於台前幕後陣容強大，菁英程度堪比日片「小偷家族」，於是我當下立馬發落進度，而且應該只有少數人才會知道吳慷仁一邊拍港片「非分熟女」一邊回來補戲三次（是要多無聊才會炫耀這種事），但當中最吸引我的，還是編劇呂蒔媛。



先趁亂告白一下，十元老師是我的偶像，她的本子質精量少，如果沒有意外，一直偶像下去應該也不是問題，原因有二：



一、本子不說教：這三個字太重要，編劇往往會把想說的話，平均分攤在角色裡面，藉由他們的嘴巴說出自己的理念，演員的聲道變成一種通道，寫得好就是金句成篇，寫不好就讓演員背鍋。十元老師也有金句，但更多的時候，他讓角色的反應與情境說話，不帶批判，直接把現場與結果呈現給你看，而且劇情推進合情合理。坦白說，這才是說故事的高手，好的編劇，會讓畫面在演員不說話的時候，發散出力量。



二、開場不落俗：「牽紙鷂的手」一開場就是吳中天醉得不省人事，結果他居然是老師。「出境事務所」一開場就是柯淑勤在台上舉槍，底下一堆人等著起跑，沒人知道他們在演哪齣，成功誘發懸念。「誰先愛上他的」開場就是一個小男生靠北給大家聽，但那段靠北卻讓人聽得擊節稱道。至於「我們與惡的距離」，開場就是那句，「兩年前震驚全台槍殺案的主嫌李曉明，最高法院駁回二審上訴，死刑定讞。」



在現實世界，對很多人來說，這就是完美的結尾。沒有多少人會關心一個死刑犯槍決之後，他所留下的漩渦，但顯然編劇不這麼想，他認為這個漩渦，才是把所有人聚攏的關鍵。

▲吳慷仁在戲中飾演辯護律師王赦。（圖／公視提供）

由於死刑定讞，辯護律師王赦決定尋求真相，他堅信只有找出真相才能避免憾事重演，但多數人顯然不這麼認為，於是一開場他就被重口味潑了一身屎。但那桶屎並沒有阻礙他，他決心挖出神隱兩年的加害者家屬，目的是讓他們和李曉明見上一面，卸下對方心防，以透露當年犯案的動機。尋求當年的真相，是劇情的主要推進器。



然而加害者家屬已經死了。死了不是指肉體上的殞滅，而是身份上的隱匿，李家人賣麵賣到一半突然就遭千夫所指，身上一下背了九條人命，這是夫妻倆窮盡一輩子也無法彌合的創口，他們唯一能做的，就讓小女兒活下去，用另一個身分活下去，於是女兒從李曉文變成李大芝，而李大芝成為父母雙亡的新聞台助理。造化弄人，在她正式接管主控台的那天，就是播報自己的哥哥死刑定讞的那天。新聞一播出，她的上司宋喬安百感交集，因為她正是受害者家屬，槍決死刑犯雖然不能換回她兒子，但至少能還她公道。



李大芝和宋喬安在主控室看著同一則新聞，懷揣著截然不同的心思。此時，宋喬安最不想見到的人出現在眼前，那是她分居中的丈夫劉昭國。劉昭國因槍殺案離開了與妻子共事的新聞台，獨立創報，希望維持媒體人的尊嚴。劉昭國之所以找上門，不是為了事件落幕後談兩人復合，而是談合作，合作跟進槍殺案的後續進度，共寫專題報導，了解事發真相。原來先前王赦找上了他，身為受者家屬，他原本斷然拒絕，但他始終明白，唯有這樣做，才能讓兒子死得不冤枉。然而宋喬安堅信丈夫腦子進水，兩人話不投機，火花濺出了門縫，門縫外是等著吃晚餐的女兒，在哥哥過世之死後，她看著爭吵的父母，明白自己不再被愛。

▲溫昇豪、賈靜雯在戲中飾演家庭經歷巨大悲傷的夫妻。（圖／公視提供）

受害者家屬，能否為加害人寫一篇公正客觀的專題報導，是劇情的第二支推進器。李大芝遠遠看著宋喬安的女兒，知道哥哥那一槍，造成了兩個家庭的崩離，但她不知道自己的二房東兼室友，一個飲料店老闆娘，也即將過著水深火熱的日子。因為她弟弟除了是個失意的電影導演，也是個思覺失調患者，日後極有可能成為潛在加害者，她是否能因為弟弟的症狀，更能解理李大芝的處境。或許她能，但宋喬安絕對做不到，因為她連兒子的房間都還不敢進去，只能鎮日酗酒趕跑一堆下屬，失意的時候找當精神科社工的妹妹宋喬平抬槓，目的是讓妹妹罵醒自己。宋喬平是典型頂客，丈夫則是精神科醫師，在事件過後，他們開始思考是否該把自己的血脈留在這塊土地上。



當潛在加害人出現，成為血淋淋的對照時，我們能否依循前車之鑑防患未然，而精神醫療又該如何介入，成為劇情的第三支推進器。於是幾組人馬，包括「受害者家屬」、「加害者家屬」、「辯護人」、「潛在加害者」、「報導者」以及「照護者」，全都兜在一塊，整併成一個縝密的迴圈，誰都無法置身事外。



處理群像式的議題，最讓人擔心的就是觀點的傾斜，然而劇本骨幹硬挺（編劇以一己之力進行了大量田調），編導非常協調地照顧了這些關係。他們讓受害者家屬展現了該有的悲愴與憤懣，讓加害者家屬被推進了進退維谷的困局，讓辯護人提出了質疑，讓潛在加害者形塑了病程，讓媒體的訊息傳遞路徑栩栩如生地演示過一遍（高點擊率才是王道，沒錢怎麼買外電新聞充門面？）。沒有誰被忽略，戲份均等，用各種困境帶出人物性格，這點很值得稱許。正因為受困，本性於焉浮現，每個人的處理方式，都反應了自身思維與價值觀，為性格描出輪廓。



此外，第一集完全沒有呈現案發現場，編導大可在開劇之初下猛藥，直擊觀眾的痛處。但他們選擇細火慢熬，利用人物對話、情緒、角色現況，一步步幫助觀眾用腦補的方式，重建現場，這樣處理既不喧賓奪主，也能把重心放在角色上。



最後談談演員的表現。很簡單，幾個字，「全員都在狀態內」，但這件事非常不簡單，因為越多人在狀態內，個別演員砸戲的破壞力就越強，看了第一集，沒有這種憾事發生，這種滿檔的狀態上一回應該是「一把青」。演員做好本分不容易，每個都在狀態內就更不簡單，畢竟這不是一場歡樂派對，把自己凝結在緊繃悲傷的狀態，前後保持一致，需要導演嚴格把關，這部份林君陽導演絕對記上一功。溫昇豪靠著鬍渣與眼神，讓疲態由頭貫穿到尾，失落卻又不失溫暖。吳慷仁不卑不亢，耐心經營角色。曾沛慈口條躍進，情緒活靈活現。謝瓊煖依舊無敵，此人天生有種旋開觀眾淚腺的能力。林哲熹短短幾幕，確有思覺失調患者之神形，期待後續狀態。



但這邊要特別提及的，是飾演李大芝的陳妤。雖然首集的副標是「受害者」，宣傳重點也落在睽違台劇十五年的賈靜雯身上，但實際上，「加害者家屬」的份量並不亞於前者，而重中之重，便是由陳妤飾演的李大芝。我大膽推測，按劇情發展，她應該會是本劇的隱性女一。再度趁亂告白，陳妤是我看過近年最有潛力的女演員之一。演員會演戲，不是天生靈性便是久磨成精，靈性是種天賦，通常能在初登板就不動聲色地抓住表演節奏，氣場行雲流水，諸如「藍色大門」的桂綸鎂，「曉之春」的溫貞菱，「倪亞達」的郭書瑤，現在可以再補上「戀愛沙塵暴」的陳妤（此劇讓她拿下金鐘獎最佳新人）。



陳妤在此劇的表現，只能用「心疼」兩個字來形容，一般來說，加害者家屬的版面的作用，泰半是被拿來譴責洩憤，來歷不會有人想深究，即便他們也是遭受牽連的人，也是一回家才突然發現世界天崩地裂的人。這讓我聯想到一部日片「誰來守護我」，片中的殺人犯一犯下案行，警察立刻趕往加害人家中，但不是為了逮捕誰，而是讓父母簽下離婚同意書，目的是「減少被連累的人」。他們可能晚飯才吃到一半，放下碗筷便成了陌路人，這種驚愕與委屈，被陳妤演繹得恰如其分，而她被母親（謝瓊煖飾演，然後提名應該是穩的）硬拖去改名的那一幕，引爆了全場淚腺，因為在那一刻，我們才終於把加害者家屬當成人來看待。

▲陳妤在戲中飾演李大芝，承擔身為加害者的家屬最難以形容的苦楚。（圖／翻攝自catchplay）

身為追劇迷，能看到一齣「大家都在狀態內」的戲，是極其幸運的事。雖然只有第一集，仍有重要角色尚未登場，但我相信這種勢頭應該能往下延續，套一句維尼導演（瞿友寧）在現場的玩笑話，「今年金鐘其他人應該都不用報了」，加上本劇尚未正式開播，粉專已突破三萬人，實在無須再讓我錦上添花。有人說這齣劇走得比較前面，但有沒有可能，其實是我們一直沒有勇氣跨出那一步。此劇的英譯名取得極好，The World Between Us，人心即是世界，或許比起我們與惡的距離，真正阻擋我們跨出去的，其實是我們彼此的距離。



我們不一定要學會和解，和解需要時間與意願，許多傷痛可能終其一生都在。但當我們冷靜下來，沉澱過後（這或許是編劇把劇情設定在兩年之後的原因），若有餘裕能以更全知的視野，來重新流覽整件事的來龍去脈，換位理解不同的立場，或許能稍微緩衝純粹的恨，讓事件不至於那麼潦草地結束在槍響與處決之後。



我始終相信，理解，是和解的開始。

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