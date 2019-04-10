胡偉良／習慣會決定你的財富人生

▲維持正向態度與習慣，將有助於我們成為成功者。（示意圖／翻攝自pixabay）

●胡偉良／品嘉建設關係企業創辦人，著有《胡偉良的房產世界》。

一個叫約翰的會計師。在妻子生病的時候，卻拿不出5000美元的手術費。眼睜睜的看著妻子病情惡化，最後不幸去世，留下他和三個孩子。他痛定思痛，覺得自己比他所有的客戶懂的稅務和財務知識都多，為什麼別人過得很好，他自己卻很貧窮？一定是有他做得不對而別人卻做得很好的地方。

於是他整理出了20個問題，做成了調查問卷，去問他那些成功的客戶和不夠成功的客戶。他把問卷收集上來，發現二者的答案有天壤之別。

比如問下班後一般做些什麼？成功的客戶會說自己參加一些大咖的聚會活動、學習新知識等等，而不成功的客戶會說自己在看電視、喝酒。於是他把這20個問題歸納成二十條法則，叫做「富有的習慣」。用30天的時間為一個週期來實施。每天的早中晚三次檢視他做得是否到位？

30天後改變巨大，不僅工作上有了很大提升，客戶源源不斷，收入也不斷增加。

雖然人們說發財靠運氣，但是他認為，運氣也要分四種：一種是隨機的好運，是無法控制的；第二種是隨機的壞運氣，對它無能為力；第三種是機遇，這需要良好的日常習慣；第四厄運，這是你壞習慣造就的。所以，發財除了靠運氣，也要吸引合適的運氣。而吸引合適的運氣，則需要養成富有的習慣。

他成功以後，以免費的形式幫一個客戶爭取到銀行貸款。也教導對方這十條致富法則，用這十條法則踐行30天。結果這個客戶也擺脫了債務的危機，順利走出了人生的低谷。於是他讓這個人承諾，遇到跟他過去境遇類似的人，要主動伸出援手，讓他們也來找他，他可以用同樣的方法幫助他們。

於是有人找來了一個因為兼職而丟掉工作的秘書、一個因業績不佳已經快繳不起孩子學費的保險推銷員一個瀕臨破產的汽車經銷商。30天後，秘書減輕了自己的體重，讓自己變得陽光積極，也跟一群需要她賺錢代付帳單的親戚劃清了界限，重新回到了以前的工作崗位，最後獲得升遷，成為公司的管理層和股東。她還讓全公司的人都參與到富有的新習慣的培養中去。

車行的經銷商，改變了自己原來只看重推銷汽車，而不注重售後服務的缺點。建立了很好的人脈，使自己的車行起死回生。不僅一連開了好幾家車行，還成為了富有習慣的培訓師，為將近1萬人免費培訓。而保險推銷員，每天提升自我價值。每天早上讀30分鐘的專業資料學習，學到更多的銷售技巧。每天主動打推銷電話，一個月簽了三筆小單、一筆大單，拿到了年度的獎金。後來成為銷售冠軍，最後成為公司培訓業務員。

富人都有哪些習慣呢？

1.每天30分鐘的自學。

2.每天做30分鐘的有氧運動。

3.每週花一個小時以上，用於與積極樂觀的人打交道。

4.花一年的時間用來追求一個目標。

5.在互聯網上娛樂的時間每天不超過一個小時。

6.每天要睡足7到8個小時。

7.在正式工作開始前三個小時起床。

8.發展至少三種收入管道。

9.養成不拖延的習慣。

10.尋找成功導師，父母、老師、職業規劃導師、書本、挫折都是。

11.保持樂觀，自信，努力。列出夢想和心願清單，為了夢想和心願設置目標。

12.用500到1000字，把生活藍圖描繪下來。

13.花六個月時間去從事一個自己認為有激情的項目，如果沒有被它牢牢吸引就嘗試另一個項目。

14.展示良好的禮儀。

15.提攜和指導他人。為他人的成功助一臂之力。這樣可以增添追隨者，打造一支自己的團隊，挑選值得我們幫助的人。

16.將思考變成日常習慣。像思考：職業發展、經濟狀況、家庭、朋友、業務關係、健康、夢想設定、目標設定等等。

17.敢於提要求，聖經上說「你們求就必得著」。

18.尋找支持者，避開惡意的評價和消極的事物。不僅是避開那些傳播負能量的人，而是所有傳遞負能量的管道，如：網路、電視新聞等等。

19.承擔適度的風險。

20.尋求回饋。在小範圍內試錯，獲得回饋，再決定是否全力以赴。

相對應的是窮人的習慣，也有十條:

1.投機

2.​過度飲酒

3.沉迷於電視節目

4.消極心態

5.不讀書

6.不良的人際關係，與消極惡毒的人來往

7.收入來源過於單一

8.得過且過

9.花的比賺的更多

10.有對健康不利的壞習慣

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